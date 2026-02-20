WM 2026 Podcast – Alle Deutschland Länderspiele 2026, Termine & Gegner im Check

In dieser Episode werfen wir einen detaillierten Blick auf das spannende WM-Jahr 2026. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Fahrplan festgezurrt: Von den Härtetests im Frühjahr über die Gruppenphase in den USA, Mexiko und Kanada bis hin zum Start der neuen Nations League im Herbst.

Wir besprechen die Gegner, die Termine und was die Fans erwartet.

Zur Podcast Episode

powered by Fussballnationalmannschaft.net – Alle DFB Länderspiele – Wann spielt Deutschland 2026 wieder?

📝 Shownotes: Der DFB-Fahrplan zur WM 2026

In dieser Folge erfährst du:

• ⚽ Der Weg zur WM: Gegen wen testet Deutschland im März und Juni? (Schweiz, Ghana, Finnland, USA)

• 🏆 WM 2026 Gruppe E: Alles zu den Gegnern Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador.

• 📅 Nations League 2026/27: Vorschau auf die Klassiker gegen die Niederlande, Serbien und Griechenland im Herbst.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Weiterführende Links & Infos von fussballnationalmannschaft.net:

👉 Der komplette Überblick: Alle Länderspiele & Termine 2026 im DFB-Spielplan

👉 Alles zur Weltmeisterschaft: Der WM 2026 Spielplan & alle Gruppen Deutschland in der WM Gruppe E – Tabelle & Spielplan

👉 Das Outfit für das Turnier: Das neue DFB Trikot 2026 – Alle Leaks & Infos

👉 Ausblick auf den Herbst: Der Spielplan der UEFA Nations League 2026/27

Verpasse keine News: Abonniere unseren WhatsApp-Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!