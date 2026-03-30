WM 2026 Playoffs Sportwetten: Fährt Italien zur Fußball WM 2026?

Sechs Startplätze für die in gut 70 Tagen startende Fußball-Weltmeisterschaft sind noch zu vergeben, vier davon gehen nach Europa. Bei den WM 2026 Playoffs Sportwetten sieht bwin in den Playoff-Finals jeweils einen Favoriten – große Emotionen erwartet der Buchmacher dennoch. Viele Blicke richten sich auf das Spiel Italiens in Bosnien, das am Dienstag (20:45 Uhr/DAZN) steigt und mit Quote 1.55 favorisierte Hausherren ebenso wie Außenseiter aufhorchen lässt. Parallel kämpfen Türkei, Kosovo, Schweden, Polen, Tschechien und Dänemark um Tickets für das Endturnier in den USA, Kanada und Mexiko, während zwei weitere Duelle interkontinental werden.

bwin erwartet Emotionen – Sechs Startplätze noch offen

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Sechs Startplätze für die in gut 70 Tagen beginnende WM sind noch zu vergeben, vier davon werden in Europa entschieden. bwin erwartet in den Playoff-Finals große Emotionen, sieht in den vier Duellen aber jeweils ein Team in der Favoritenrolle. Neben den europäischen Playoffs stehen zwei interkontinentale Duelle an, in denen ebenfalls viel auf dem Spiel steht.

Die Quoten des Buchmachers spiegeln die Einschätzung wider: In mehreren Partien gibt es klare Favoriten, während in anderen Begegnungen ein offener Schlagabtausch erwartet wird. Aktuelle Quoten und Marktbewegungen veröffentlicht bwin auf seiner Website und in den Apps.

Italien in Bosnien: Gelingt der „Squadra Azzurra“ die Rückkehr?

Viele Blicke richten sich dabei auf das Spiel Italiens in Bosnien. Der Fußball-Riese überstand nach dem Titel 2006 keine Gruppenphase mehr, konnte sich für die letzten beiden Turniere gar nicht erst qualifizieren – zwei Jahrzehnte nach dem großen Wurf im Berliner Olympiastadion soll nun wieder alles besser werden. Gelingt der „Squadra Azzurra“ am Dienstag (20:45 Uhr/DAZN) die langersehnte Qualifikation, winkt Quote 1.55.

Bosnien tritt mit namhaften Offensivspielern an: Schalke-Star Edin Dzeko, seinen Sturmkollegen aus der Bundesliga Ermedin Demirovic und Haris Tabakovic sowie Elfmeter-Held Nikola Vasilj vom FC St. Pauli stehen dabei in der Startaufstellung beziehungsweise im Kader. Diese Akteure sollen Italiens Weg zur WM 2026 blockieren.

Für einen Überraschungscoup Bosniens – sollte die Elf vom Balkan Italiens Traum erneut platzen und fährt ihrerseits zum erst zweiten Mal zu einer WM – gibt es für 10,- Euro Einsatz 65,- Euro zurück. Geht es wie gegen Wales in die Verlängerung, wartet Quote 3.90.

Türkei reist favorisiert nach Kosovo

Mit ähnlichen Voraussetzungen wie die Italiener reist auch die Türkei bei Quote 1.87 klar favorisiert in den Kosovo. bwin sieht die Türken in der Favoritenrolle, während der Kosovo als Außenseiter gehandelt wird.

Stürzen die Kosovaren um den international umworbenen Fisnik Asllani nach dem spektakulären 4:3 über die Slowakei auch die Türken, belohnt bwin dies mit einer 4.10er-Quote. Der spektakuläre 4:3-Erfolg über die Slowakei bildet die Grundlage der kosovarischen Hoffnungen.

Skandinavischer Doppelerfolg – Schweden und Dänemark mit guten Chancen

Auch Schweden und Dänemark haben laut bwin gute Chancen auf das Endturnier in den USA, Kanada und Mexiko. Die Dänen reisen als Außenseiter zum Duell in Tschechien, werden aber mit Quote 2.00 dennoch als aussichtsreich eingeschätzt. Die Gastgeber Tschechien notiert bwin mit Quote 3.90; ein Unentschieden steht bei Quote 3.30.

Schweden empfängt mit Star-Stürmer Viktor Gyökeres und Quote 2.05 für einen Sieg nach 90 Minuten Polen deutlich favorisiert. Geht es in die Verlängerung, ist dies mit Quote 3.40 notiert.

Fährt der Top-Torjäger auf der Gegenseite, Robert Lewandowski, mit seinen Teamkollegen hingegen zum dritten Mal zu einer Weltmeisterschaft, gibt es 36,- Euro für einen Einsatz von 10,- Euro zurück. Diese 3.60er-Quote macht Lewandowskis mögliche Rückkehr zur WM zu einer populären Wette.

Interkontinentale Playoffs: DR Kongo und ein offenes Duell Irak gegen Bolivien

DR Kongo gegen Jamaika

Favorit auf einen der weiteren beiden Startplätze ist die Demokratische Republik Kongo (Quote 1.87 gegen Jamaika/4.00). bwin sieht die DR Kongo als klare Option für die WM-Teilnahme, während Jamaika als Außenseiter gehandelt wird.

Irak gegen Bolivien – Kopf-an-Kopf

Im zweiten interkontinentalen Duell zwischen dem Irak (Quote 2.45) und Bolivien (2.70) rechnet bwin mit einem Duell auf Augenhöhe. Das Unentschieden ist mit Quote 2.95 notiert, was auf ein enges und taktisch geprägtes Spiel hindeutet.