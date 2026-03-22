WM 2026 Playoffs Spielplan im Überblick – Teams & Termine

Zwischen dem 26. März und dem 1. April entscheiden die Playoffs zur WM-Qualifikation über die letzten sechs Startplätze für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. In Europa stehen am 26. März die Halbfinals an, die Gewinner kämpfen am 31. März in vier Finalspielen um das WM-Ticket. Parallel dazu richtet Mexiko das interkontinentale Turnier in Guadalajara und Monterrey aus, ebenfalls mit Halbfinals Ende März und Finalspielen Ende März/Anfang April. Die Übersicht listet alle Begegnungen und Anstoßzeiten der europäischen und interkontinentalen Playoffs. In unserem WM 2026 Podcast zu den Fußball WM 2026 Playoffs im März 2026 beleuchten wir die Situation.

Europäisches Turnier: Halbfinale und Anstoßzeiten

Die europäischen Halbfinals finden am Donnerstag, 26. März 2026 statt. Eine Partie startet bereits um 18.00 Uhr, die übrigen Begegnungen sind für 20.45 Uhr angesetzt. Die Sieger der Halbfinals ziehen ins Finale am Dienstag, 31. März 2026 ein.

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Aus unserem WM 2026 Podcast zu den Fußball WM 2026 Playoffs im März 2026:

Europäisches Turnier: Finalpaarungen am 31. März

Die vier Siegerduelle am 31. März ermitteln die europäischen Playoff-Teilnehmer für die WM 2026. Die Finalspiele sind direkte Entscheidungen über das Weiterkommen; ein Erfolg sichert einem Team das Ticket für die Endrunde in Nordamerika. Nach den Finalen stehen die letzten europäischen Qualifikanten fest.

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Dienstag, 31. März 2026 — Sieger Wales/Bosnien und Herzegowina vs. Sieger Italien/Nordirland

Dienstag, 31. März 2026 — Sieger Ukraine/Schweden vs. Sieger Polen/Albanien

Dienstag, 31. März 2026 — Sieger Slowakei/Kosovo vs. Sieger Türkei/Rumänien

Dienstag, 31. März 2026 — Sieger Tschechien/Irland vs. Sieger Dänemark/Nordmazedonien

Interkontinentales Turnier in Guadalajara und Monterrey/Mexiko

Das interkontinentale Turnier findet in Guadalajara und Monterrey statt und liefert zwei weitere WM-Teilnehmer. Die Halbfinals beginnen am 26. und 27. März, die Finals sind für den 31. März und den 1. April terminiert. Die angegebenen Anstoßzeiten gelten laut Spielplan; die Gewinner der Finalspiele qualifizieren sich direkt für die WM 2026.