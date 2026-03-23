WM 2026 Playoffs erklärt: Fragen & Antworten zu Modus, Terminen

In den kommenden Tagen fällt die Entscheidung über die letzten sechs WM-Tickets: Ab Donnerstag kämpfen 22 Mannschaften in den WM-Playoffs 2026 und den K.-o.-Duellen um die verbliebenen Startplätze für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. In Europa treten 16 Teams in kontinentalen Playoffs an, um vier Plätze zu sichern, Startberechtigt sind Gruppenzweite der Qualifikation oder Teams über die Nations League. Parallel läuft in Mexiko ein Playoff-Turnier mit sechs Mannschaften, in dem zwei Startplätze vergeben werden. Die WM-Playoffs werden im einfachen K.-o.-Modus ausgetragen – keine Rückspiele, direkte Entscheidung.

Modus der WM-Playoffs

Die WM-Playoffs folgen einem klaren Single-Elimination-System: Am Donnerstag stehen jeweils eine Art Halbfinale an, am folgenden Dienstag werden die Finalspiele ausgetragen. Es gibt keine Hin- und Rückspiele, jede Partie entscheidet sofort. Nur wer zwei Spiele gewinnt, sichert sich das WM-Ticket. Bei den interkontinentalen Playoffs sind die DR Kongo und der Irak bereits für die Finalspiele gesetzt, alle übrigen Teams müssen zunächst ein Halbfinale überstehen.

Fußball WM 2026 Playoffs – der Spielplan

Weltmeisterschaften Quali Europa Türkei - - Rumänien Weltmeisterschaften Quali Europa Dänemark - - Mazedonien Weltmeisterschaften Quali Europa Polen - - Albanien Weltmeisterschaften Quali Europa Wales - - Bosnien & Herzegovina Weltmeisterschaften Quali Europa Italien - - Nordirland Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien - - Irland Weltmeisterschaften Quali Europa Ukraine - - Schweden Weltmeisterschaften Quali Europa Slowakei - - Kosovo

Wer kämpft um die letzten vier europäischen Startplätze?

In Europa kämpfen 16 Mannschaften um vier WM-Startplätze. Die Teilnehmer haben sich als Gruppenzweite der Qualifikation oder über die Nations League qualifiziert. Besonders im Fokus steht Italien: Nach dem Verpassen der direkten Qualifikation (Platz zwei hinter Norwegen) droht ein Ende der Durststrecke seit dem WM-Triumph 2006 zu einem erneuten Scheitern. Die Squadra Azzurra von Chefcoach Gennaro Gattuso dürfte im ersten Playoff-Heimspiel auf Nordirland treffen, anschließend droht ein kniffliges Auswärtsspiel in Wales oder Bosnien-Herzegowina. Auch Schweden, das nach einer schwachen Quali über die Nations League in die Playoffs kam, steht unter Druck – der verletzte Alexander Isak fehlt dem 300-Millionen-Euro-Sturm derzeit. Ebenso unter Erfolgsdruck stehen Dänemark und die Türkei. Schalkes bosnischer Starstürmer Edin Dzeko will mit der zweiten WM-Teilnahme seine internationale Karriere krönen.

Interkontinentale Playoffs und mögliche Sensationen

Das Turnier in Mexiko bringt sechs Teams zusammen, zwei WM-Tickets sind zu vergeben. Schon qualifiziert sind Curaçao, Haiti und Panama; als mögliche Neulinge werden Neukaledonien oder Suriname genannt, Jamaika hofft ebenfalls auf eine Überraschung. Als Favoriten gelten die DR Kongo und der Irak, die bereits für die Finalspiele gesetzt sind. Sensationen wie ein erstmaliges WM-Ticket für Teilnehmer aus CONCACAF oder Ozeanien bleiben möglich.

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Die Lage um den Iran

Der Iran ist für das Turnier eingeplant und soll in der Vorrunde in Los Angeles gegen Neuseeland und Belgien antreten, später in Seattle auf Ägypten treffen. Sollte das Land sich wegen des Krieges zurückziehen, sind die FIFA-Statuten in diesem seltenen Fall recht vage. Dann könnte das Ticket an ein Team aus dem asiatischen Kontinentalverband gehen; als aussichtsreiche Nachrücker gelten der Irak (sofern er sein Playoff-Finale verliert) oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Theoretisch könnte die FIFA eine andere Entscheidung treffen und etwa Italien nachrücken lassen.

Übertragung: Wo gibt es die Spiele zu sehen?

Die WM-Qualifikation und damit auch die Playoffs überträgt wie gewohnt der Streamingdienst DAZN. Zuschauer können einzelne Partien verfolgen; daneben bietet DAZN eine Konferenzschaltung an, in der die Entscheidungen aus Europa kompakt zu sehen sind.