WM 2026 Playoff-Finale der Schweden: St. Paulis Eric Smith verpasst verletzt

Schlechte Nachrichten für die Skandinavier: Im entscheidenden WM 2026 Playoff-Finale der Schweden gegen Polen fehlt FC St. Paulis Defensivspieler Eric Smith wegen einer Verletzung. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler musste das Team nach einer Blessur beim Training verlassen, wie der schwedische Verband mitteilte. Sein Klub bestätigte, dass Smith muskuläre Probleme an der Wade hat und sich in Hamburg weiteren Untersuchungen unterziehen wird. Damit verpasst Smith erneut die Chance auf sein Debüt im Nationaltrikot.

Ausfall von Eric Smith fürs Playoff-Finale

Der 29 Jahre alte Defensivspieler Eric Smith wird im bedeutenden Playoff-Endspiel gegen Polen nicht zur Verfügung stehen. Der Verband teilte mit, dass Smith das Blagult nach einer Blessur aus dem Training verlassen habe. Somit wird er im Duell um das WM-Ticket fehlen, das für die Schweden von enormer Bedeutung ist.

Klub bestätigt muskuläre Probleme an der Wade

Sein Verein FC St. Pauli bestätigte die Verletzung und konkretisierte, dass Smith muskuläre Probleme an der Wade hat. Der Klub teilte außerdem mit, dass sich der Spieler in Hamburg weiteren Untersuchungen unterziehen werde, um die genaue Diagnose und mögliche Ausfallzeit zu klären. Für die medizinische Einordnung sind Begriffe wie Diagnose, weitere Untersuchungen und Reha relevant, weshalb der Verein zeitnah weitere Informationen erwartet.

Rolle im Kader und Halbfinale gegen die Ukraine

Im erfolgreichen Quali-Halbfinale gegen die Ukraine (3:1) hatte Trainer Graham Potter Smith nicht eingesetzt. Dennoch galt der St.-Pauli-Profi als Kandidat für sein erstes Länderspiel, nachdem er bereits mehrfach zur Nationalmannschaft eingeladen worden war. Trotz der Nichtberücksichtigung im Halbfinale versuchte Smith nun erneut, zu seinem Debüt zu kommen — vergeblich.

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Datum, Anstoß und Bedeutung des Spiels

Die Skandinavier haben am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) in Solna bei Stockholm die große Gelegenheit, doch noch die Qualifikation für die WM 2026 zu schaffen. Das Großereignis im Sommer findet in den USA, Mexiko und Kanada statt und beginnt am 11. Juni. Für Schweden steht damit ein sportlich wegweisendes Spiel an, das über die Teilnahme an dem Turnier im Juni entscheiden kann.

Weiterer Ausfall: Isak Hien fehlt, Nachnominierung Eriksson

Auch auf Verteidiger Isak Hien (Atalanta Bergamo) müssen die Schweden verzichten, womit die Defensive weiter personell ausgedünnt ist. Für Hien wurde Victor Eriksson (Hammarby IF) nachnominiert und rückt ins Aufgebot nach. Die Nachnominierung soll die Lücke in der Abwehr schließen und dem Übungsleiter zusätzliche Optionen bieten.

Schon wieder ein Rückschlag für Smith – Zitat und Bundesliga-Fraktion

Für Eric Smith ist der erneute Rückschlag besonders bitter: Viermal hatte er als St.-Pauli-Profi einer Berufung in die Auswahl nicht nachkommen können. „Das war überhaupt nicht lustig“, sagte er jüngst bei einem Pressetermin der Schweden. Nun scheiterte auch der fünfte Anlauf auf sein Debüt. Damit schrumpft auch die Bundesliga-Fraktion, die noch aus Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt) und Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg) besteht.