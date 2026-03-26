WM 2026 Play-offs heute: Wer spielt im Pfad A? Wales, Bosnien & Herzegowina, Italien, Nordirland

Die WM 2026 Play-offs in Pfad A erreichen heute ihren ersten Höhepunkt: Wales trifft auf Bosnien & Herzegowina, Italien empfängt Nordirland — zwei Halbfinals mit klaren Favoriten, aber offener Ausgangslage. Der Sieger aus Pfad A würde bei der WM 2026 in Gruppe B auf Co-Gastgeber Kanada treffen. Beide Partien stehen am 26. März 2026 um 20:45 an und versprechen taktische Duelle, mentale Schlüsselentscheidungen und intensive Phasen zu Beginn. In Cardiff und Bergamo könnten einzelne Momente über das Weiterkommen entscheiden.

Die WM-Playoffs in Pfad A gehen in die entscheidende Phase

Mit den WM 2026 Playoffs Wales gegen Bosnien & Herzegowina sowie Italien gegen Nordirland stehen zwei Halbfinals an, die auf dem Papier klare Favoriten haben. Doch genau diese Ausgangslage macht die Spiele gefährlich. Während Wales und Italien den nächsten Schritt Richtung Weltmeisterschaft machen wollen, setzen ihre Gegner auf Disziplin, Erfahrung und den richtigen Moment. Alles wird heute Abend auf DAZN gezeigt, Berichte zu den Spielen hier:

Fußball heute WM playoffs – Wer überträgt Italien – Nordirland im Free-TV & Livestream?

Der Sieger von Pfad A trifft bei der WM 2026 in Gruppe B auf Co-Gastgeber Kanada.

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WM 2026 Play-offs: Pfad A

In Pfad A kämpfen mehrere etablierte Teams um den Einzug ins Finale – die Favoritenrolle ist verteilt, Überraschungen jederzeit möglich.

Weltmeisterschaften Quali Europa Wales - - Bosnien & Herzegovina Weltmeisterschaften Quali Europa Italien - - Nordirland

Liveticker heute

12:00 Uhr Es wird spannend heute Abend! Im europäischen WM 2026 Playoff Pfad C stehen gleich zwei Halbfinals an, die kaum Raum für Fehler lassen. Die Slowakei empfängt Kosovo in Bratislava, parallel trifft die Türkei auf Rumänien in Istanbul. Es ist ein klassisches K.o.-Szenario: ein Spiel, alles entscheidet sich an einem Abend. Während die Slowaken mit Verletzungssorgen kämpfen, reist Kosovo mit Selbstvertrauen an. Im zweiten Duell sieht sich die Türkei als Favorit, doch Rumänien setzt auf Erfahrung und taktische Disziplin.

Wales vs. Bosnien: Detailversessen gegen mentale Stärke

Wales geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell – auch dank Trainer Craig Bellamy. Seit seinem Amtsantritt hat er die Mannschaft stabilisiert und setzt auf akribische Vorbereitung. Dabei geht es längst nicht nur um Taktik. Bellamy analysiert Gegner bis ins Detail – inklusive Geschichte und Mentalität. Für ihn gehört das zum Gesamtbild.

Sportlich setzt Wales auf eine Mischung aus eingespielter Struktur und neuen Spielern. Namen wie Harry Wilson sollen offensiv den Unterschied machen, während die Kaderbreite zuletzt gewachsen ist. Allerdings fehlen auch wichtige Spieler verletzungsbedingt – ein Faktor, der das Spiel offener macht als es auf den ersten Blick wirkt.

Bosnien setzt dagegen auf Erfahrung und Mentalität. Führungsspieler wie Edin Džeko und Sead Kolašinac geben die Richtung vor. Der Ansatz ist klar: ruhig bleiben, kompakt stehen und auf die entscheidenden Momente warten. Gerade in Playoff-Spielen kann dieser Ansatz entscheidend sein – viele Partien werden „im Kopf“ entschieden.

Spielansatz im Cardiff City Stadium: Intensität von Beginn an

Wales wird versuchen, früh Druck aufzubauen. Vor heimischem Publikum soll das Spiel kontrolliert werden – mit Ballbesitz, Tempo über die Flügel und schnellen Abschlüssen. Gleichzeitig ist die Mannschaft in den letzten Jahren reifer geworden und weiß, wann sie das Risiko reduzieren muss.

Bosnien dürfte genau darauf reagieren: tiefer stehen, Räume eng machen und auf Umschaltmomente setzen. Entscheidend werden die ersten 15 bis 20 Minuten – eine Phase, die laut Experten oft den Spielverlauf vorgibt. Hält Bosnien dem Druck stand, könnte das Spiel schnell kippen.

Italien vs. Nordirland: Favorit mit klarer Aufgabe

Im zweiten Duell ist die Rollenverteilung noch deutlicher. Italien geht als klarer Favorit ins Spiel – auch wenn die letzten Jahre nicht immer stabil waren. Trainer Gennaro Gattuso setzt auf ein 3-5-2-System mit viel Präsenz im Mittelfeld.

WM 2026 Qualifikation in Europa – WM Playoffs

|Spieler wie Nicolò Barella sollen das Spiel kontrollieren. Trotz einiger Ausfälle – unter anderem fehlt Gianluca Scamacca – bleibt die individuelle Qualität hoch. Der Fokus liegt darauf, das Spiel früh zu dominieren und gar keine Zweifel aufkommen zu lassen.

Nordirland reist dagegen als klarer Außenseiter an. Trainer Michael O’Neill setzt auf eine kompakte Defensive und ein klassisches Umschaltspiel. Lange Bälle, Standardsituationen und Disziplin sollen für Überraschungsmomente sorgen.

Taktik und Schlüsselduelle in Bergamo

Das Spiel dürfte sich klar in eine Richtung entwickeln: Italien mit viel Ballbesitz, Nordirland tief und kompakt. Entscheidend wird das Mittelfeld – hier trifft Qualität auf Physis. Besonders das Duell zwischen Barella und Shea Charles könnte den Rhythmus bestimmen.

Nordirland muss vor allem defensiv stabil bleiben und Fehler vermeiden. Ziel wird es sein, das Spiel lange offen zu halten – idealerweise bis in die Schlussphase. Italien dagegen will genau das verhindern und früh für klare Verhältnisse sorgen. Im Spielverlauf können eine Großchance oder eine späte Aktion in der Nachspielzeit entscheiden; der Unparteiische wird auf Standards und mögliche Karten achten.

Ausgangslage vor dem Finale: Alles offen

Beide Spiele zeigen ein ähnliches Muster: Wales und Italien sind favorisiert, aber nicht unangreifbar. Bosnien bringt Erfahrung und mentale Stärke mit, Nordirland eine klare, disziplinierte Spielidee.

In den Playoffs zählt am Ende oft nicht nur Qualität, sondern Effizienz. Ein Moment kann reichen – in beide Richtungen.