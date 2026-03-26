WM 2026 Play-offs heute Ergebnisse – Wer spielt heute im Pfad C? Slowakei, Kosovo, Türkei, Rumänien

Die WM 2026 Play-offs in Pfad C erreichen am heutigen Abend ab 18 Uhr die K.o.-Phase: In Bratislava trifft die Slowakei auf Kosovo, zeitgleich empfängt die Türkei Rumänien in Istanbul. Es ist ein klassisches K.-o.-Szenario: ein Spiel, ein Abend, alles entscheidet sich sofort. Verletzungssorgen bei der Slowakei, Selbstvertrauen bei Kosovo, Druck und Historie in Istanbul – die Partien versprechen Spannung bis zur Schlussminute. Der Gewinner von Pfad C zieht ins Playoff-Finale ein und spielt bei der WM 2026 in Gruppe D gegen Co-Gastgeber USA. Die Spiele werden alle auf DAZN gezeigt, ab 18 Uhr schon Türkei gegen Rumänien.

Die WM-Playoffs in Pfad C gehen in die entscheidende Phase

Im europäischen WM 2026 Playoff Pfad C stehen gleich zwei Halbfinals an, die kaum Raum für Fehler lassen. Die Slowakei empfängt Kosovo in Bratislava, parallel trifft die Türkei auf Rumänien in Istanbul. Es ist ein klassisches K.o.-Szenario: ein Spiel, alles entscheidet sich an einem Abend.

Während die Slowaken mit Verletzungssorgen kämpfen, reist Kosovo mit Selbstvertrauen an. Im zweiten Duell sieht sich die Türkei als Favorit, doch Rumänien setzt auf Erfahrung und taktische Disziplin.

Liveticker heute

20:45 Uhr Anpfiff - es geht los! Pünktlich um 20:45 Uhr geht es hier los! Sind wir gespannt, wer gewinnt! Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

19:55 Uhr Türkei steht im Playoff-Finale Ein 1:0 reicht – nun wartet die Slowakei oder der kosovo nächste Woche! Spielbericht 20 Uhr: Fußball heute Ergebnis WM Quali – Türkei gewinnt: WM-Traum lebt

19:15 Uhr Türkei mit dem 1:0 53.Spielminute: Die Türkei führt mit 1:0 durch Ferdi Kadioglu

18:45 Uhr 1.Spiel des Abends: Türkei gegen Rumänien Halbzeit 0:0 Die 1.Halbzeit ist vorbei! Von Rumänien kam nicht viel, die Türkei hatte lediglich durch Arda Güler eine große Torchance. Der Türkei fehlt am Ende im letzten Drittel die Ideen und die Durchsetzung.

12:00 Uhr Es wird spannend heute Abend! Im europäischen WM 2026 Playoff Pfad C stehen gleich zwei Halbfinals an, die kaum Raum für Fehler lassen. Die Slowakei empfängt Kosovo in Bratislava, parallel trifft die Türkei auf Rumänien in Istanbul. Es ist ein klassisches K.o.-Szenario: ein Spiel, alles entscheidet sich an einem Abend. Während die Slowaken mit Verletzungssorgen kämpfen, reist Kosovo mit Selbstvertrauen an. Im zweiten Duell sieht sich die Türkei als Favorit, doch Rumänien setzt auf Erfahrung und taktische Disziplin.

Der Sieger von Pfad C spielt bei der WM 2026 in Gruppe D gegen Co-Gastgeber USA.

Weltmeisterschaften Quali Europa Türkei 1 0 Rumänien Weltmeisterschaften Quali Europa Slowakei - - Kosovo

WM 2026 Play-offs: Pfad C

Pfad C wird interessant: Mit der Türkei, Rumänien, der Slowakei und Kosovo ist hier maximale Spannung garantiert. Die Konstellation verspricht unterschiedlichen Spielstilen und taktische Duelle, die bereits vor dem Anpfiff für Gesprächsstoff sorgen.

Ballbesitz, Tempo, Kompaktheit und Standards könnten in diesen Einzelduellen zum Zünglein an der Waage werden. Gleichzeitig spielen psychologische Faktoren wie Heimvorteil und Erwartungsdruck eine große Rolle.

Slowakei vs. Kosovo : Verletzungen, Zweifel – und ein unangenehmer Gegner

Verletzungen und Personalfragen

Die Slowakei geht mit klaren Ambitionen ins Halbfinale, aber die Vorbereitung läuft alles andere als optimal. Kapitän Milan Škriniar ist angeschlagen, sein Einsatz entscheidet sich erst kurzfristig. Noch bitterer: Offensivspieler Dávid Ďuriš fällt nach einer Schulterverletzung komplett aus.

Das Lazarett schränkt Optionen ein und zwingt den Übungsleiter zu taktischen Anpassungen. Die genaue Belastungssteuerung im Mannschaftstraining und die Frage nach kurzfristigen Alternativen bleiben zentrale Themen vor dem Anpfiff.

Taktische Vorschau und Schlüsselspieler

Trotz der Personalprobleme bleibt die Ausgangslage klar: Die Slowaken sind Favorit. Nach Platz zwei hinter Deutschland in der Qualifikation ist die Erwartung hoch, endlich wieder ein WM-Ticket zu lösen. Trainer Francesco Calzona warnt aber vor Überheblichkeit.

Genau darauf dürfte das Spiel hinauslaufen. Die Slowakei wird versuchen, früh Kontrolle zu übernehmen und das Spiel breit zu machen. Kosovo hingegen dürfte tief stehen, auf Zweikämpfe setzen und über Konter kommen.

Besonderer Fokus liegt auf Stürmer Vedat Muriqi, der als Zielspieler bei Flanken und langen Bällen brandgefährlich ist. Standardsituationen, zweite Bälle und individuelle Fehler könnten in diesem Spielverlauf entscheiden.

Form und Motivation der Gäste

Auch die Form spricht nicht gegen die Gäste. Kosovo hat sieben der letzten zehn Spiele gewonnen und reist mit Selbstvertrauen an. Dazu kommt: Die Mannschaft von Franco Foda sieht die Partie als historische Chance.

Noch nie war man so nah an einem großen Turnier. Für die Slowakei wird es also kein Selbstläufer. Vielmehr droht eine zähe Partie, in der Details entscheiden – Standards, zweite Bälle, individuelle Fehler. Genau solche Spiele sind in Playoffs oft entscheidend.

Türkei vs. Rumänien : Druck, Historie und ein Spiel wie ein Finale

Ausgangslage und Atmosphäre

In Istanbul herrscht eine komplett andere Ausgangslage – aber ähnlich viel Druck. Die Türkei empfängt Rumänien, und für beide Teams ist das Spiel ein Endspiel. Nur ein Sieg zählt.

Gerade in Istanbul kann die Atmosphäre ein Faktor werden – im positiven wie im negativen Sinne. Heimfans, Stadionkulisse und Momentum können den Spielverlauf stark beeinflussen.

Druck, Erwartungen und personelle Situation

Die Türken gehen mit viel Selbstvertrauen rein. Trainer Vincenzo Montella sieht sein Team taktisch gefestigt und spricht offen vom klaren Ziel: WM-Qualifikation. Auch der Verband macht Druck, die Erwartungen im Land sind hoch.

Die Mannschaft bringt Qualität mit, gerade offensiv – aber Konstanz bleibt ein Thema. Rumänien reist dagegen mit gemischten Gefühlen an. Trainer Mircea Lucescu lobt den Gegner, macht aber gleichzeitig klar: „Sein Team ist gekommen, um zu gewinnen.“

Verletzungen und Sperren schwächen die Offensive, dennoch setzt man auf mannschaftliche Geschlossenheit statt Einzelkönner. Das führt zu taktischen Feinabstimmungen, bei denen Disziplin und Raumordnung im Vordergrund stehen.

Historie und taktische Ausrichtung

Historisch spricht vieles gegen die Türkei: Die Bilanz gegen Rumänien ist negativ. Genau das macht die Partie zusätzlich brisant. Es ist ein Spiel auf Messers Schneide, bei dem Momentum und Nerven eine große Rolle spielen werden.

Taktisch dürfte die Türkei versuchen, über Ballbesitz und Tempo Druck aufzubauen. Rumänien wird dagegenhalten, kompakt stehen und auf Fehler lauern. Solche Duelle entscheiden oft Großchancen, Umschaltmomente und die Kontrolle über die zweite Bälle.

Ausgangslage vor dem Finale: Alles offen

Egal wie die beiden Halbfinals ausgehen – die Ausgangslage vor dem möglichen Playoff-Finale könnte kaum spannender sein. Weder die Slowakei noch die Türkei wirken aktuell unantastbar, während Außenseiter wie Kosovo oder Rumänien genau auf solche Momente warten.

Klar ist: Der Weg zur WM 2026 bleibt ein Nervenspiel. Und wer ins Finale einzieht, hat noch lange nichts gewonnen.

Quelle: https://fussball-weltmeisterschaft-2026.de/wm-2026-play-offs-pfad-c-im-check-slowakei-kosovo-tuerkei-rumaenien-202620228.html