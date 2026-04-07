Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Der offizielle WM 2026 Spielplan als PDF zum Download steht jetzt bereit: Die FIFA hat den aktualisierten Spielplan am 6. Dezember 2025 in Washington, D.C. präsentiert und alle Spielorte sowie Anstoßzeiten offiziell bestätigt. Am 1.4.2026 stehen nun auch alle 48 WM-Teilnehmer fest. Auf fussballnationalmannschaft.net bieten wir den übersichtlichen PDF-Spielplan zum kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken an. Das Dokument enthält auf 3 Seiten den kompletten Turnierbaum für die erstmals mit 48 Teams ausgetragenen Weltmeisterschaft in den drei Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko. Der WM Turnierbaum dieses Jahr wird um einen weiteren Zweig erweitert, nämlich um das Sechzehntelfinale.
Fußball WM 2026 Spielplan als pdf zum Download und zum ausfüllen & ausdrucken
Wir haben hier unseren eigenen PDF Spielplan zum Download und zum Ausdrucken bereit gestellt. Da der WM Spielplan nun 12 WM-Gruppen und insgesamt 104 WM-Spiele beinhaltet, haben wir den PDF Spielplan auf 3 Seiten verteilen müssen – ansonsten hätte man es nicht mehr lesen können. Wir haben eine Version für den Bildschirm und einen für den Ausdruck zu Hause oder im Copyshop generiert. Version 2.0. vom 1.April 2026
Fußball WM 2026 Spielplan als ical, Excel, PDF zum Download & Ausdruck
Beim Klick auf die Bilder kommst du zu einer Online-Version:
- Seite – die Gruppen A bis H
- Seite – die Gruppen I bis L
- Seite – der Turnierbaum als PDF und die gesamte k.o.Phase
Nach dem Ausdrucken: Aufhängen und per QR-Code dann während der WM die aktuellen Ergebnisse erhalten.
- WM 2026 Spielplan Turnierbaum PDF-Download zum ausdrucken – Update 6. April 2026
- Fußball WM 2026 Spielplan & Turnierbaum als PDF zum Ausfüllen & Ausdrucken?
- WM Turnierbaum 2026: Warum der WM-Turnierbaum für Deutschland zur Falle werden könnte!
- WM 2026: DFB-Spiele – Spielplan, Uhrzeiten & Zeitverschiebung
- WM 2026 Spielplan PDF: Aktueller Fußball-WM Plan für USA, Mexiko & Kanada
Turnierbaum: K.-o.-Phase und Spielverlauf
Das PDF enthält den kompletten Turnierbaum (K.-o.-Phase) bis zum Finale und zeigt, wie sich das Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale aus den zwölf Vierergruppen speisen. Damit behalten Fans den direkten Weg bis zum Endspiel im Blick und können mögliche Begegnungen nachvollziehen. Insgesamt umfasst das Turnier 104 Partien; der Turnierbaum visualisiert mögliche Duelle und erleichtert die individuelle Spielplanung – etwa für Fans, die Reisen nach Los Angeles oder Toronto planen.
Inhalt der PDF: Anstoßzeiten, Spielorte, Gruppen
Das herunterladbare Dokument listet alle relevanten Informationen kompakt auf: Anstoßzeiten in mitteleuropäischer Zeit (MEZ), Spielorte und Stadien, die Übersicht über die zwölf Vierergruppen sowie den vollständigen Turnierbaum für die K.-o.-Phase. Gleichzeitig bietet die Datei eine praktische Druckversion, sodass Fans schnell Termine markieren oder Reisepläne abstimmen können. Die klare Struktur hilft Medien und Mannschaften bei der Terminplanung und Berichterstattung.
- Alle Anstoßzeiten in MEZ
- Spielorte in USA, Kanada und Mexiko
- Übersicht der zwölf Vierergruppen
- Turnierbaum für die K.-o.-Phase bis zum Finale
Stand der Qualifikation: Noch sechs Plätze offen
Der vorgestellte Spielplan gilt als verbindlicher Rahmen, obwohl noch nicht alle Startplätze vergeben sind. In den letzten Play-off-Duellen im März 2026 fallen die verbleibenden sechs Entscheidungen und komplettieren das 48er-Teilnehmerfeld. Bis dahin bleibt der veröffentlichte Spielplan die wichtigste Planungsgrundlage für Fans, Mannschaftskader und Medien, die An- und Abreise, Hotelbuchungen und Übertragungspläne abstimmen müssen.
WM 2026 Spielplan von Deutschland
|#
|Datum
|Uhrzeit
|TV
|Vorschau
|Team1
|Team2
|Stadion
|Gruppe
|9
|14.06. (So)
|19:00
|ARD
|DE - CUW
|🇩🇪 Deutschland
|🇨🇼 Curaçao
|🇺🇸 Houston Stadium
|Gruppe E
|35
|20.06. (Sa)
|22:00
|ZDF
|DE - CIV
|🇩🇪 Deutschland
|🇨🇮 Elfenbeinküste
|🇨🇦 Toronto Stadium
|Gruppe E
|55
|25.06. (Do)
|22:00
|ARD
|ECU-DE
|🇪🇨 Ecuador
|🇩🇪 Deutschland
|🇺🇸 New York/New Jersey Stadium
|Gruppe E
Quelle: FIFA