WM 2026 Panini Sticker: Gratis beim Kauf des neuen Kicker!

Das Panini-Sammelfieber zur FIFA-WM 2026 läuft bereits auf Hochtouren und passend dazu liegt die neue Ausgabe des Kicker auf dem Tisch. Wer das Heft kauft, bekommt aktuell ein kostenloses Sammeltütchen dazu, und das war schon in den vergangenen Wochen mehrfach der Fall, unter anderem in den Ausgaben 40 und 42.

Am 11. Juni startet die WM, Deutschland greift am 14. Juni gegen Cucarcao ins Turnier ein. Bis dahin richtet sich der Blick vieler Fans schon jetzt auf die neuen Sticker, die den Weg durch den Sommer begleiten sollen.

So ist das Panini-Album zur WM 2026 aufgebaut

Das neue Sammelalbum umfasst 112 Seiten und ist auf insgesamt 980 reguläre Sticker ausgelegt. Vertreten sind alle 48 qualifizierten Nationalmannschaften, pro Team gibt es 18 Spielerbilder, dazu ein Mannschaftsfoto und das offizielle Verbandslogo.

In einer Tüte stecken sieben Sticker. Der Fokus der Kollektion liegt zugleich auf den Gastgebern USA, Mexiko und Kanada, die den Rahmen für die Endrunde bilden. Eine besondere Rolle spielen außerdem 20 extrem seltene Panini EXTRA-Sticker, die nicht zur Hauptkollektion gehören und statistisch nur in jeder 100. Tüte auftauchen.

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Beim Erscheinen gibt es je nach Bundle unterschiedliche Termine. Verfügbar ist die Kollektion ab Mai 2026, konkret je nach Angebot ab dem 05.05. oder dem 15.05. Preislich startet das leere Softcover-Sammelalbum bei 2,00 Euro, während das Big-Box-Bundle mit Album und 100 Tüten für 152,00 Euro angeboten wird.

Diese deutschen Spieler sind im Album abgebildet

Auf der Doppelseite der deutschen Nationalmannschaft sind diese 18 Spieler zu sehen: Marc-André ter Stegen, Jonathan Tah, David Raum, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton, Ridle Baku, Maximilian Mittelstädt, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Felix Nmecha, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Kai Havertz, Leroy Sané, Karim Adeyemi und Nick Woltemade.

Bei den deutschen Namen im Heft gibt es allerdings auch einige offene Fragen. Marc-André ter Stegen und Serge Gnabry fallen definitiv verletzt aus und sind damit nicht dabei. Vermisst werden aus Sicht der Redaktion außerdem Stürmer Deniz Undav, zudem besitzen Ridle Baku, Maximilian Mittelstädt und auch Felix Nmecha nur geringe Chancen. Ebenfalls nicht im Aufgebot auftauchen Aleksandar Pavlović sowie die beiden Torhüter Oliver Baumann und Alexander Nübel.

❌ Falsch (Im Panini-Heft, aber nicht im WM-Kader)

Diese 5 Spieler hast du zwar als Sticker, aber sie haben es letztendlich nicht in den tatsächlichen Kader geschafft: