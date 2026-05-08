WM 2026 Panini Sticker & Album: Deutsche Kader-Überraschungen im neuen WM Panini-Sammelalbum

Panini hat rund vier Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko sein neues WM-Sammelalbum veröffentlicht. Beim Blick auf den deutschen Kader sorgt die Auswahl der Sticker allerdings für einige Verwunderung. Hier im offiziellen Panini Shop bestellen

Das Heft umfasst 112 Seiten und 980 Sticker. Für die DFB-Auswahl ist dabei nur eine 18-köpfige Doppelseite vorgesehen, obwohl Bundestrainer Julian Nagelsmann im finalen WM-Aufgebot 26 Spieler nominieren darf.

Überraschungen bei der DFB-Auswahl

Für Stirnrunzeln sorgt vor allem die Besetzung im Tor. Marc-André ter Stegen ist im Album vertreten, obwohl er Anfang Februar operiert werden musste und seither auf sein Comeback wartet. Oliver Baumann, der voraussichtliche deutsche Stammkeeper, fehlt dagegen komplett.

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Auch im Angriff und in der Offensive weicht Panini von den Erwartungen ab. Serge Gnabry steht trotz seiner abgesagten WM-Teilnahme wegen einer Oberschenkelverletzung im Album, während Deniz Undav nicht berücksichtigt wurde. Der Stürmer des VfB Stuttgart spielt in starker Form, ist unter Nagelsmann aber nicht automatisch für die Startelf gesetzt und dürfte dennoch im WM-Kader eine Rolle spielen.

Redaktionsschluss als Erklärung

Als Grund für die ungewöhnliche Zusammenstellung nennt Panini den Redaktionsschluss für die Kader der 42 frühzeitig qualifizierten Teams am 12. Januar. Zu diesem Zeitpunkt waren spätere Entwicklungen, Verletzungen und Formkurven der Spieler noch nicht in die endgültige Planung eingeflossen.

Der deutsche Kader im Sammelalbum

Tor: Marc-André ter Stegen

Verteidigung: Jonathan Tah, David Raum, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton, Ridle Baku, Maximilian Mittelstädt, Joshua Kimmich

Mittelfeld: Florian Wirtz, Felix Nmecha, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané

Angriff: Kai Havertz, Nick Woltemade, Karim Adeyemi