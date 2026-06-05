WM 2026 Panini-Panne oder kalkuliertes Risiko? Warum der DFB-Kader im neuen Sammelalbum nicht richtig ist

Das neue Panini-Sammelalbum zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist da und das Sammelfieber greift wieder um sich. Doch beim Blick auf die deutsche Doppelseite reiben sich viele Fans verwundert die Augen: Fünf abgedruckte Spieler fahren gar nicht mit zur WM, dafür fehlen 14 tatsächliche Nominierungen – darunter Stammkeeper Manuel Neuer und das 18-jährige Bayern-Küken Lennart Karl. Wie kann sich der Sammelbild-Gigant so irren? Hier im offiziellen Panini Shop bestellen

Es ist ein Bild, das viele Panini-Sammler frustriert: Da zieht man nach langem Suchen endlich den seltenen Glitzer-Sticker, und dann ist es Serge Gnabry, der das Turnier aufgrund einer Verletzung längst verpasst. Auch Marc-André ter Stegen, Karim Adeyemi, Ridle Baku und Maximilian Mittelstädt kleben millionenfach in den Heften der Fans, werden in den USA, Kanada und Mexiko aber keine Sekunde auf dem Platz stehen.

Gleichzeitig fehlen im Heft absolute Senkrechtstarter der laufenden Saison wie Aleksandar Pavlović oder eben Lennart Karl, die Bundestrainer Julian Nagelsmann völlig überraschend in den 26-Mann-Kader berufen hat.

Das ewige Rennen gegen die Zeit: Der „Redaktionsschluss“

Dass die Heftmacher bei der Kader-Zusammenstellung oft danebenliegen, ist weder mangelnde Expertise noch böser Wille. Der Hauptgrund liegt in der massiven Logistik, die hinter einem weltweiten Produkt wie dem WM-Album steckt.

Um das Heft rechtzeitig weltweit in die Kioske zu bringen, liegt der Redaktionsschluss bei Panini meist schon im Januar oder Februar. Das bedeutet: Die Redaktion in Italien muss die Kader Monate im Voraus erahnen – in einer Phase, in der die sportliche Situation der Nationalmannschaften oft noch völlig anders aussieht.

Zu diesem frühen Zeitpunkt müssen die Druckmaschinen für Millionen von Stickern und Heften anlaufen. Die Nationaltrainer geben ihre vorläufigen Kader jedoch oft erst im Mai bekannt. Panini ist also schlichtweg gezwungen, blind zu pokern.

18 Plätze für 26 Spieler

Ein weiteres Problem ist der Platzmangel. Das Album ist ohnehin schon extrem dick, weshalb Panini pro Team exakt 18 Plätze auf einer Doppelseite reserviert hat.

Da der offizielle FIFA-Kader aber 26 Spieler umfasst, ist von vornherein klar: Selbst wenn Panini alle 18 Sticker korrekt tippt, fehlen am Ende acht offizielle WM-Fahrer im Heft. Die Redakteure wählen daher meist die etabliertesten Stammspieler. Bei verletzungsanfälligen Akteuren oder späten Formtiefs geht diese Taktik jedoch nach hinten los.

Die große Übersicht: Wer fehlt und wer fälschlicherweise dabei ist

Hier ist der genaue Abgleich zwischen den 18 Stickern der DFB-Auswahl und dem tatsächlichen 26-Mann-Kader für die WM 2026:

❌ Panini-Fail: Im Heft abgedruckt, aber NICHT im WM-Kader

Marc-André ter Stegen

Ridle Baku

Maximilian Mittelstädt

Serge Gnabry

Karim Adeyemi

⚠️ Fehlende Stars: Im WM-Kader, aber NICHT im Panini-Heft

(Die restlichen 13 Spieler aus dem Heft wie Wirtz, Musiala, Havertz oder Rüdiger sind sowohl im Album als auch im echten Kader vertreten).

FAQ: Die wichtigsten Fragen zum Panini-Kader

Warum druckt Panini nicht einfach den echten Kader ab? Das ist aus logistischen Gründen unmöglich. Der Redaktionsschluss und der Druckbeginn für die Sammelbilder liegen Monate vor der offiziellen Kaderbekanntgabe der Nationaltrainer. Panini muss die Kader basierend auf aktuellen Trends schätzen.

Warum haben nur 18 Spieler pro Land im Heft Platz? Bei 48 teilnehmenden Nationen an der WM 2026 würde das Album andernfalls viel zu dick und unübersichtlich werden. Panini beschränkt sich daher auf eine Doppelseite pro Nation mit 18 Spieler-Stickern, was ein Kompromiss aus Produktionskosten und Heftgröße ist.

Kann ich die fehlenden Spieler nachträglich sammeln? Ja, in den meisten Fällen veröffentlicht Panini kurz nach Turnierstart oder im späten Verlauf der Weltmeisterschaft ein sogenanntes „Update-Set“. Dieses enthält Sticker der nachträglich nominierten Spieler, die man dann über die falschen Spieler im Album kleben kann.

Ist mein Album mit den „falschen“ Spielern nun weniger wert? Nein, im Gegenteil. Für viele Sammler machen gerade diese „Fehler“ den nostalgischen Charme eines Albums aus. Es dokumentiert den Zeitgeist und die Erwartungen Monate vor dem eigentlichen Turnier.