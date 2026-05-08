WM 2026 Panini-Album jetzt vorbestellen

Das Panini-Stickeralbum zur FIFA-Fußball-WM 2026 lässt sich ab sofort vorbestellen. Wer sich den Sammelspaß früh sichern will, kann das Album bequem online ordern und muss nicht erst auf die Suche am Kiosk gehen. Hier im offiziellen Panini Shop bestellen

Seit Jahrzehnten gehört das Panini-Album zum Fußball fast schon selbstverständlich dazu. Ob in der Schule, im Freundeskreis oder zu Hause, zur Weltmeisterschaft wird das Sammelheft für viele zum festen Begleiter.

So gelingt der Einstieg in die WM-Sammlung

Wer in der kommenden Woche nicht von Kiosk zu Kiosk fahren möchte, um noch ein Exemplar zu ergattern, kann direkt im Internet bestellen. Im Onlineshop von Panini stehen dafür mehrere Bundles zur Auswahl, die sich in Ausstattung und Stickeranzahl unterscheiden.

Die günstigste Variante gibt es aktuell bei Thalia. Dort kostet das Panini FIFA World Cup 2026 Sticker Collection Starter-Set 9,99 Euro.

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Das steckt im Starter-Set

Das FIFA WM 2026 Panini Sticker Starter-Set enthält neben dem Stickeralbum sechs Stickertüten und außerdem einen Spezial-Sticker. Pro Tüte sind sieben Sticker enthalten, sodass das Einkleben und Tauschen direkt nach dem Auspacken beginnen kann. Weiteres Zubehör ist dafür nicht nötig.

Das Set vereint also Album und erste Bilder in einem Paket und erleichtert den Start in die Sammlung. Es richtet sich an Kinder ebenso wie an Fußballfans, die die Weltmeisterschaft über das Sammeln und Tauschen von Bildern begleiten und an eine seit Jahren etablierte Tradition anknüpfen möchten.

Welche deutsche Nationalspieler sind im Panini WM 2026 Sammelalbum?

Auf der Doppelseite des DFB-Teams sind Marc-André ter Stegen, Jonathan Tah, David Raum, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton, Ridle Baku, Maximilian Mittelstädt, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Felix Nmecha, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Kai Havertz, Leroy Sané, Karim Adeyemi und Nick Woltemade zu sehen.