WM 2026 ohne Italien: U21-Coach Baldini übernimmt für Länderspiele im Juni

Nach der Trennung von Gennaro Gattuso setzt der italienische Verband FIGC vorerst auf Silvio Baldini. Der U21-Coach übernimmt die A-Nationalmannschaft zunächst für die Testspiele am 3. Juni in Luxemburg und vier Tage später in Griechenland.

Baldini springt kurzfristig ein

Die FIGC bestätigte die Lösung am Freitag. Baldini wird damit an der Seitenlinie stehen, während Italien als viermaliger Weltmeister die beiden Länderspiele absolviert. Eine dauerhafte Besetzung des Postens ist vorerst nicht vorgesehen.

Gattuso und der Verband hatten ihre Zusammenarbeit beendet, nachdem Italien die Qualifikation für die XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada verpasst hatte. Einen neuen Vollzeit-Nationaltrainer will die FIGC erst nach den Präsidentschaftswahlen im Juni ernennen.

Conte weiter ein Thema

Zu den Kandidaten für die Nachfolge zählt weiterhin Napoli-Coach Antonio Conte, der sich selbst ins Gespräch brachte. „Wäre ich Verbandschef, würde ich mich selbst in Betracht ziehen. Zusammen mit anderen ist es richtig, dass der Name von Antonio Conte unter den Kandidaten auftaucht – aus vielen Gründen. Ich war bei der Nationalmannschaft, ich kenne das Umfeld“, sagte der 56-Jährige laut der Gazzetta dello Sport.

Conte hatte die Squadra Azzurra bereits von 2014 bis 2016 betreut. Damals übernahm er nach der Weltmeisterschaft in Brasilien und führte Italien bis zur Europameisterschaft 2016, bei der das Team im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Deutschland ausschied.