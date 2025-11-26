WM 2026: Neuer statt ter Stegen? Bayern will DFB-Comeback zur WM 2026

Manuel Neuer und die DFB-Rückkehr: Eberl bringt Nationalmannschafts-Comeback ins Spiel

Max Eberl hat die Torwartfrage um die deutsche Nummer eins neu entfacht. Der Sportvorstand des FC Bayern München plädiert öffentlich für ein Comeback von Manuel Neuer im DFB-Team – pünktlich zur Weltmeisterschaft 2026. Während sich der Konkurrenzkampf zuspitzt, bleibt die Zukunft des 39-Jährigen auch auf Vereinsebene offen.

Eberl: „Neuer ist der beste Torwart Deutschlands“

Im Gespräch mit der Sport Bild fand Max Eberl deutliche Worte für seinen Schützling: „Er ist der beste Torwart Deutschlands!“ Die Bayern-Verantwortlichen seien froh, dass Neuer nach seinem Beinbruch wieder fit ist und seinen Vertrag verlängert hat. In den Länderspielpausen tanke der Routinier neue Energie, doch seine Motivation sei ungebrochen: „Er brennt total.“

Trotz Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach der EM 2024 ist für Eberl klar, dass Neuer noch immer zur Weltklasse gehört – und für die DFB-Elf eine Option bleiben sollte.

Torwartfrage im DFB-Team weiter offen

Seit Neuers Rücktritt hatte Marc-André ter Stegen das Erbe als Nummer eins übernommen. Doch Verletzungsprobleme warfen ihn zurück: Erst Knieprobleme, dann eine Rückenoperation. Aktuell kämpft er beim FC Barcelona um den Anschluss und hat sich kürzlich wieder ins Mannschaftstraining zurückgemeldet.

Währenddessen steht Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim zwischen den Pfosten – allerdings wohl nur als Zwischenlösung. Bundestrainer Julian Nagelsmann hält an ter Stegen fest, macht aber klare Ansagen: „Es ist wichtig, dass er spielt.“ Entscheidend sei nicht nur der Klubname, sondern auch die Leistung: „Natürlich wäre es gut, dass er auch noch einigermaßen gut spielt.“

Neuers Vertrag – und ein letzter großer Traum

Neuer wird im März 2026 vierzig Jahre alt. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft im selben Jahr aus. Max Eberl kündigte an, erst danach Gespräche über die sportliche Zukunft des Torhüters zu führen. Es gehe bei Neuer nicht mehr um langfristige Perspektiven, sondern um das Gefühl: „Und im Moment fühlt er sich total wohl.“

Ein mögliches Szenario, das Eberl skizziert: Neuer als Weltmeister 2026 – womöglich sein letzter großer Auftritt. Die Tür für eine Rückkehr ins DFB-Tor bleibt offen, die nächsten Monate könnten entscheidend werden.