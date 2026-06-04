WM 2026 Menü: Baked Beans auf Toast bei England als Titel-Garant?

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England setzt bei der Jagd nach dem ersehnten WM-Titel auf eine ungewöhnlich bodenständige Stärkung aus der Heimat. Vor den Partien bei der FIFA Fussball WM in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli sollen den Three Lions wenige Stunden vor dem Anpfiff Bohnen auf Toast serviert werden.

Traditionelles Soulfood für die Three Lions

Der proteinreiche Klassiker gehört damit offenbar zum Ernährungsplan der Engländer, wie die Zeitung The Sun berichtet. Kapitän Harry Kane vom FC Bayern greift derweil lieber zu Rührei auf Toast, bevor er seine Mannschaft aufs Feld führt.

Nationaltrainer Thomas Tuchel wird ohnehin eine besondere Akribie bei der Verpflegung seiner Spieler nachgesagt. Gemeinsam mit Ernährungsberatern und Köchen des Teams soll der 52-Jährige eine große Auswahl frisch zubereiteter Gerichte für die WM vorbereitet haben.

Auch Wohlfühlgerichte spielen eine Rolle

Nach Angaben der Sun sollen dabei nicht nur ausgewogene Mahlzeiten auf den Tisch kommen. Auch beliebte Wohlfühlgerichte wie Baked Beans, Snacks und Süßigkeiten sollen eine wichtige Rolle spielen, um das Wohlbefinden der Fußballstars zu steigern, die wochenlang fern von zu Hause leben.

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Mit dem vertrauten Soulfood im Bauch soll der nächste Anlauf auf den großen Titel gelingen. 60 Jahre nach dem Triumph von Wembley wollen die Engländer endlich wieder den Pokal nach Hause holen.

Hohe Erwartungen an Kane und Co.

Der Druck ist dabei längst spürbar. „Die Erwartungen sind jetzt hoch“, sagte Kane zuletzt: „Wenn man zweimal im EM-Finale steht und ein WM-Halbfinale spielt, erwarten die Leute, dass man das nächste Mal gewinnt.“