WM 2026: Mehr als 150 Millionen Ticketanfragen für die 104 WM-Spiele

Die Ticketanfragen für die WM 2026 übertreffen mit mehr als 150 Millionen die Erwartungen der FIFA. Trotz massiver Kritik an den hohen Preisen zeigt sich ein überwältigendes Interesse der Fans aus über 200 Ländern. Die Nachfrage ist historisch hoch, während die Bewerbungsphase noch bis Mitte Januar läuft.

FIFA meldet Rekordnachfrage nach WM-Tickets

Die FIFA hat bekanntgegeben, dass trotz anhaltender Kritik an den Ticketpreisen, die Anfragen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 enorm sind. Bis zur Hälfte der aktuellen Verkaufsphase sind über 150 Millionen Ticketanfragen eingegangen. Dies entspricht dem 30-fachen der verfügbaren Tickets und stellt einen Rekord in der Geschichte der Weltmeisterschaften dar. Mit 48 teilnehmenden Teams und 104 Spielen wird die WM in Kanada, Mexiko und den USA die größte ihrer Art sein.

Einzeltickets und Zufallsziehung als Neuerung

Die Bewerbungsphase für die Tickets läuft seit dem 11. Dezember und endet am 13. Januar um 17.00 Uhr MEZ. In dieser Phase können Fans erstmals Einzeltickets für spezifische Spiele und Teams in der Gruppenphase erwerben. Nach dem Ende der Bewerbungsfrist werden die Eintrittskarten durch eine Zufallsziehung vergeben, was zusätzliche Spannung für die Fans mit sich bringt. Eine weitere Verkaufsphase ist ebenfalls geplant.

Neue Ticketpreiskategorie für treue Fans

Auf die weltweit geäußerte Kritik hin, hat die FIFA eine neue Ticketpreiskategorie für „treue Fans“ eingeführt. Diese sogenannte Basisrang-Kategorie gilt für alle WM-Teilnehmer und umfasst sämtliche Spiele des Turniers. Trotz dieser Maßnahme sind die günstigeren Tickets nur in begrenzter Anzahl verfügbar. Deutschland erhält für sein Fanblock lediglich acht Prozent der Tickets pro Spiel, wovon zehn Prozent im neuen Basisrang angeboten werden.

Fanvereinigung äußert sich kritisch

Die internationale Fanvereinigung Football Supporters Europe hat die Einführung der neuen Ticketpreise zwar begrüßt, jedoch auch die begrenzte Anzahl der betroffenen Tickets kritisiert. Für die Gruppenphase gegen Curaçao stehen Deutschland beispielsweise nur 581 Karten zur Verfügung, gegen die Elfenbeinküste 395 und gegen Ecuador 632. Diese Zahlen verdeutlichen die Herausforderungen, die Fans bei der Ticketvergabe erwarten.

FIFA-Präsident Infantino lobt die Begeisterung der Fans

FIFA-Präsident Gianni Infantino äußerte sich angesichts der hohen Nachfrage begeistert und bezeichnete die Resonanz der Fans als „überwältigend“. Er sieht dies als Beweis für die anhaltende Beliebtheit des Fußballs weltweit und hebt hervor, dass die WM 2026 ein bedeutendes Ereignis für die globale Fußballgemeinschaft darstellen wird.