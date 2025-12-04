WM 2026: Mats Hummels verstärkt MagentaTV – das neue Experten-Trio steht

Mit der Verpflichtung von Weltmeister Mats Hummels macht MagentaTV sein prominentes Experten-Trio für die FIFA-WM 2026 perfekt. Gemeinsam mit Thomas Müller und Jürgen Klopp soll Hummels die Berichterstattung aus den USA, Kanada und Mexiko auf ein neues Niveau heben – mit fundierten Analysen, klaren Meinungen und unterhaltsamen Einschätzungen.

Ein Trio mit WM-Erfahrung und klarer Kante

MagentaTV setzt bei der Berichterstattung zur WM 2026 auf echte Typen mit Profil. Mit Jürgen Klopp, Thomas Müller und nun auch Mats Hummels hat sich der Sender drei Fußball-Größen gesichert, die den Fans nicht nur Fachwissen, sondern auch authentische Meinungen liefern sollen. TV-Chef Arnim Butzen spricht von „neuen Maßstäben“ und einem „zentralen Baustein“ für das WM-Konzept: „Wir kombinieren Kompetenz und Entertainment.“

Der Einstieg von Hummels erfolgt pünktlich zur WM-Gruppenauslosung, die am Freitag, 5. Dezember ab 17:45 Uhr live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport zu sehen ist. Für den Ex-Nationalspieler, der bereits fünf deutsche Meistertitel und den WM-Triumph 2014 auf dem Konto hat, ein besonderer Schritt: „Ich freue mich auf meine Kolleginnen und Kollegen – das wird richtig cool“, so Hummels.

Exklusivspiele und umfassende Berichterstattung

MagentaTV bleibt bei der Weltmeisterschaft 2026 die zentrale Anlaufstelle für Fußballfans in Deutschland. Alle 104 WM-Partien werden zwischen dem 11. Juni und 19. Juli live übertragen, davon 44 Spiele exklusiv – darunter drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals. Mit dem hauseigenen Expertenteam vor Ort in den Stadien und im Studio verspricht MagentaTV eine umfassende, multimediale WM-Erfahrung.

Auftakt zur WM 2026: Auslosung live aus Washington

Der WM-Countdown startet mit der Gruppen-Auslosung in Washington. Kommentiert wird die Show von Wolff Fuss und Sascha Bandermann, Interviews liefert Thomas Wagner – unter anderem mit den ersten Reaktionen aus dem DFB-Umfeld. Der neue TV-Experte Mats Hummels wird dabei direkt eingebunden und analysiert die Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft.