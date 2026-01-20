+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

WM 2026: MagentaTV zeigt 18 Top-Spiele der Gruppenphase exklusiv

von

MagentaTV schaltet zum Turnierstart der FIFA WM 2026 in den Angriffsmodus: Gleich 18 Exklusivspiele in den ersten beiden Gruppenspieltagen gehen an die Telekom-Plattform – darunter Begegnungen mit Frankreich, Spanien, Mexiko und den USA. Insgesamt überträgt MagentaTV alle 104 Spiele live, davon 44 exklusiv. Die Fans in Deutschland erwartet damit ein konkurrenzlos umfassendes Angebot.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
v
Die Nationalmannschaft der TV-Experten bei MagentaTV zur WM 2026

WM-Auftakt mit exklusiven Top-Duellen

Schon in der Frühphase des Turniers setzt MagentaTV auf maximale Exklusivität. Von den 18 exklusiven Gruppenspielen stammen gleich mehrere aus den Lagern der Gastgeber USA und Mexiko, was dem Auftakt zusätzliche Strahlkraft verleiht. Besonders im Fokus: das Duell Frankreich gegen Afrikameister Senegal am 16. Juni – ein echter Prüfstein für den Vizeweltmeister. Auch Spanien, Japan, die Schweiz und die Niederlande sind in exklusiv übertragenen Spielen dabei.

Hinzu kommen Begegnungen mit spannenden Außenseitern wie Ghana, Kolumbien oder Norwegen. Viele Spiele beinhalten Teams aus den Relegationsrunden – darunter mögliche Kandidaten wie Italien oder die Türkei, deren Qualifikation noch aussteht. Sollten sie das Ticket lösen, wäre ein Teil ihrer Vorrundenspiele ebenfalls exklusiv bei MagentaTV zu sehen.

Aktuelle Updates zu MagentaTV

Volle Abdeckung: Alle 104 Spiele live – 44 exklusiv

MagentaTV bleibt auch 2026 der einzige Anbieter in Deutschland, der alle 104 WM-Spiele live überträgt. 44 Partien gibt es exklusiv – darunter nicht nur viele Gruppenbegegnungen, sondern auch Spiele aus dem Achtel- und Viertelfinale. Die neue Turnierstruktur mit zusätzlichem Sechzehntelfinale erweitert die Spielanzahl – und damit das Angebot für Fans.

Die Auswahl weiterer Exklusivspiele zum dritten Gruppenspieltag erfolgt in Kürze. Ab dann will MagentaTV zusätzlich drei Konferenzen exklusiv anbieten – ein Format, das vor allem an den Parallelspieltagen der Gruppenphase für Übersicht sorgt.

Hochkarätiges On-Air-Team um Müller, Klopp & Hummels

Für die redaktionelle Begleitung stellt MagentaTV ein Line-up auf, das aufhorchen lässt: Mit Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp als Experten ist das Analyse-Team prominent besetzt. Johannes B. Kerner und Laura Wontorra führen durch die Sendungen, Kommentatoren-Legende Wolff Fuss sorgt für markante Live-Stimmen. Reporter Thomas Wagner berichtet unter anderem direkt aus dem deutschen Lager.

Produziert wird aus Studios in New York und München – auch das ein Signal für den internationalen Anspruch der Berichterstattung.

Exklusive Highlights in der Übersicht

Einige der spannendsten Exklusivspiele aus den ersten beiden Spieltagen:

  • USA – Paraguay (13. Juni, 03:00 Uhr MEZ)
  • Frankreich – Senegal (16. Juni, 21:00 Uhr MEZ)
  • Niederlande – Japan (14. Juni, 22:00 Uhr MEZ)
  • Schweiz – Sieger Relegation (Italien o. a.) (18. Juni, 21:00 Uhr MEZ)
  • Spanien – Saudi-Arabien (21. Juni, 18:00 Uhr MEZ)

Weitere Spiele mit Beteiligung von Mexiko, Norwegen, Tunesien, Panama oder Marokko ergänzen das Line-up. Insgesamt ein breit gefächertes Angebot mit Fokus auf internationale Klasse und spannende Konstellationen.

Alle Exclusiven WM Spiele am 1. und 2.WM-Spieltag

Datum (MEZ) Gruppe Spielort Begegnung
11./12. Juni 2026 A Guadalajara Südkorea – Sieger Relegation (Dänemark / Nord-Mazedonien / Tschechien / Irland)
12./13. Juni 2026 D Los Angeles USA – Paraguay
13./14. Juni 2026 D Vancouver Australien – Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo)
14. Juni 2026 F Dallas Niederlande – Japan
14./15. Juni 2026 F Monterrey Sieger Relegation (Ukraine / Schweden / Polen / Albanien) – Tunesien
16. Juni 2026 I New York Frankreich – Senegal
16./17. Juni 2026 I Boston Sieger Relegation (Irak – Bolivien / Suriname) – Norwegen
17./18. Juni 2026 L Toronto Ghana – Panama
17./18. Juni 2026 K Mexico City Usbekistan – Kolumbien
18. Juni 2026 B (2. ST) Los Angeles Schweiz – Sieger Relegation (Italien / Nordirland / Bosnien / Wales)
18./19. Juni 2026 A (2. ST) Guadalajara Mexiko – Südkorea
19. Juni 2026 C (2. ST) Boston Schottland – Marokko
19./20. Juni 2026 D (2. ST) San Francisco Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo) – Paraguay
20. Juni 2026 F (2. ST) Monterrey Tunesien – Japan
21. Juni 2026 H (2. ST) Atlanta Spanien – Saudi-Arabien
21./22. Juni 2026 G (2. ST) Vancouver Neuseeland – Ägypten
22./23. Juni 2026 I (2. ST) Philadelphia Norwegen – Senegal
23./24. Juni 2026 L (2. ST) Houston Panama – Kroatien

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++