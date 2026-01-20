WM 2026: MagentaTV zeigt 18 Top-Spiele der Gruppenphase exklusiv

MagentaTV schaltet zum Turnierstart der FIFA WM 2026 in den Angriffsmodus: Gleich 18 Exklusivspiele in den ersten beiden Gruppenspieltagen gehen an die Telekom-Plattform – darunter Begegnungen mit Frankreich, Spanien, Mexiko und den USA. Insgesamt überträgt MagentaTV alle 104 Spiele live, davon 44 exklusiv. Die Fans in Deutschland erwartet damit ein konkurrenzlos umfassendes Angebot.

WM-Auftakt mit exklusiven Top-Duellen

Schon in der Frühphase des Turniers setzt MagentaTV auf maximale Exklusivität. Von den 18 exklusiven Gruppenspielen stammen gleich mehrere aus den Lagern der Gastgeber USA und Mexiko, was dem Auftakt zusätzliche Strahlkraft verleiht. Besonders im Fokus: das Duell Frankreich gegen Afrikameister Senegal am 16. Juni – ein echter Prüfstein für den Vizeweltmeister. Auch Spanien, Japan, die Schweiz und die Niederlande sind in exklusiv übertragenen Spielen dabei.

Hinzu kommen Begegnungen mit spannenden Außenseitern wie Ghana, Kolumbien oder Norwegen. Viele Spiele beinhalten Teams aus den Relegationsrunden – darunter mögliche Kandidaten wie Italien oder die Türkei, deren Qualifikation noch aussteht. Sollten sie das Ticket lösen, wäre ein Teil ihrer Vorrundenspiele ebenfalls exklusiv bei MagentaTV zu sehen.

Volle Abdeckung: Alle 104 Spiele live – 44 exklusiv

MagentaTV bleibt auch 2026 der einzige Anbieter in Deutschland, der alle 104 WM-Spiele live überträgt. 44 Partien gibt es exklusiv – darunter nicht nur viele Gruppenbegegnungen, sondern auch Spiele aus dem Achtel- und Viertelfinale. Die neue Turnierstruktur mit zusätzlichem Sechzehntelfinale erweitert die Spielanzahl – und damit das Angebot für Fans.

Die Auswahl weiterer Exklusivspiele zum dritten Gruppenspieltag erfolgt in Kürze. Ab dann will MagentaTV zusätzlich drei Konferenzen exklusiv anbieten – ein Format, das vor allem an den Parallelspieltagen der Gruppenphase für Übersicht sorgt.

Hochkarätiges On-Air-Team um Müller, Klopp & Hummels

Für die redaktionelle Begleitung stellt MagentaTV ein Line-up auf, das aufhorchen lässt: Mit Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp als Experten ist das Analyse-Team prominent besetzt. Johannes B. Kerner und Laura Wontorra führen durch die Sendungen, Kommentatoren-Legende Wolff Fuss sorgt für markante Live-Stimmen. Reporter Thomas Wagner berichtet unter anderem direkt aus dem deutschen Lager.

Produziert wird aus Studios in New York und München – auch das ein Signal für den internationalen Anspruch der Berichterstattung.

Exklusive Highlights in der Übersicht

Einige der spannendsten Exklusivspiele aus den ersten beiden Spieltagen:

USA – Paraguay (13. Juni, 03:00 Uhr MEZ)

(13. Juni, 03:00 Uhr MEZ) Frankreich – Senegal (16. Juni, 21:00 Uhr MEZ)

(16. Juni, 21:00 Uhr MEZ) Niederlande – Japan (14. Juni, 22:00 Uhr MEZ)

(14. Juni, 22:00 Uhr MEZ) Schweiz – Sieger Relegation (Italien o. a.) (18. Juni, 21:00 Uhr MEZ)

(18. Juni, 21:00 Uhr MEZ) Spanien – Saudi-Arabien (21. Juni, 18:00 Uhr MEZ)

Weitere Spiele mit Beteiligung von Mexiko, Norwegen, Tunesien, Panama oder Marokko ergänzen das Line-up. Insgesamt ein breit gefächertes Angebot mit Fokus auf internationale Klasse und spannende Konstellationen.

Alle Exclusiven WM Spiele am 1. und 2.WM-Spieltag