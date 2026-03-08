WM 2026 & MagentaTV: Thomas Müller & Jürgen Klopp – das neue Dream-Team im TV?

Weltmeister Thomas Müller und der beliebte Ex-Fußballtrainer Jürgen Klopp treten erstmals gemeinsam als TV-Experten bei MagentaTV während der WM 2026 auf. Der frühere Bayern-Profi kündigte dabei augenzwinkernd an, welche Stimmung er zwischen den beiden Persönlichkeiten erwartet. Müller war nach der Heim-EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist und spielt in der amerikanischen MLS für die Vancouver Whitecaps. Jürgen Klopp hat nach dem FC Liverpool Trainerposten einen Job im Management von RB Leipzig angenommen. Für Fans und Kommentatoren verspricht die Kombination aus Wortgewandtheit, Erfahrung und Haltung große Unterhaltung. Doch Kunden können das neue Dreamteam nicht im Free-TV anschauen, sondern benötigen ein kostenpflichtiges Abo.

Müller und Klopp als Co-Experten bei MagentaTV

MagentaTV hat für die WM 2026 ein prominentes Duo verpflichtet: Thomas Müller und Jürgen Klopp treten erstmals gemeinsam als Co-Experten auf. Beide gelten als prägende Figuren des deutschen Fußballs, die über Jahre hinweg auf unterschiedlichen Positionen gegenüberstanden. Die Symbiose aus Müllers trockenen Kommentaren und Klopps emotionalem Stil dürfte Sendungen taktisch wie unterhaltend prägen.

Müllers Rolle nach dem Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Thomas Müller wird die Weltmeisterschaft nicht als Spieler erleben: Nach der Heim-EM 2024 zog er sich aus der Nationalmannschaft zurück, bleibt aber sportlich aktiv in der MLS bei den Vancouver Whitecaps. Dennoch begleitet er die DFB-Auswahl nun aus einer neuen Perspektive als TV-Experte, während Bundestrainer Julian Nagelsmann mit dem Team um den Titel spielen möchte. Für den früheren Bayern-Ikonen, dessen Karriere eng mit Orten wie der Säbener Straße verbunden ist, bedeutet das eine ungewohnte, aber passende Rolle abseits des Spielfelds.

Erwartete Dynamik: „kurze Zündschnur“ und Zusammenarbeit

Für Müller gehört Humor zur öffentlichen Rolle: Er scherzte offen über mögliche Meinungsverschiedenheiten mit Klopp und sagte mit einem Lachen: „Ich bin gespannt, welche Zündschnur als Erstes hochgeht. Aber ich tippe auf deine, Kloppo.“ Gleichzeitig betonte er die Professionalität beider: „Wir werden uns das erste Mal wirklich über den Weg laufen und mal ein paar intensivere Gespräche führen“ und zeigte sich überzeugt, dass sie sich einspielen werden. Die TV-Aufgabe fällt für Müller mitten in die MLS-Saison, dennoch zeigte er sich zuversichtlich: „Da werden wir uns irgendwie eingrooven.“