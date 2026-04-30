WM 2026 MagentaTV heuert Micky Beisenherz für das WM-Team von MagentaTV an

Micky Beisenherz rückt ins WM-Team von MagentaTV und verstärkt dort den neuen „Breakfast Club“. Der Journalist und Moderator wird während der Weltmeisterschaft als Experte im Morgenformat auftreten, das ab dem 11. Juni aus dem deutschen WM-Studio gesendet wird und frei empfangbar ist. Für Fußballfans soll die Sendung in der Regel ab 07.00 Uhr morgens den Überblick über das nächtliche Turniergeschehen liefern.

Frischer Zugriff für den Morgen bei MagentaTV

Im „Breakfast Club“ werden alle relevanten Infos, Trends, Stimmen, Live-Schalten und Analysen aufbereitet. An Beisenherz’ Seite führen Laura Hofmann und Sascha Bandermann im Wechsel durch die Sendung, während Jan Henkel die wichtigsten WM-Analysen beisteuert. MagentaTV gewinnt damit einen Experten, der nach Einschätzung des Senders einen frischen Zugang zu Fußballthemen mitbringt.

MagentaTV-Chef Arnim Butzen begrüßte den Neuzugang mit großer Freude: „Ich freue mich riesig, dass wir Micky Beisenherz an Bord haben. Micky ist ein echter Gewinn für MagentaTV: Er ist wortgewandt, kennt keine Scheu vor unbequemen Fragen und hat eine enorme Begeisterung für den Sport. Er wird unserem WM-Programm noch mehr Tiefe verleihen und den Zuschauern vor den Bildschirmen eine erstklassige Mischung aus fundierter Analyse und exzellentem Entertainment bieten. Herzlich willkommen im Team.“

Beisenherz mit Humor und Fußballleidenschaft

Auch Beisenherz selbst blickt mit augenzwinkernder Vorfreude auf seinen Einsatz. Er sagte: „Für mich als Fan ist immer klar: während der großen Turniere möchte ich Fußball schauen und Spaß haben. Insofern werde ich während meiner Zeit bei Magenta TV nicht einen Tag wirklich arbeiten müssen. Oder um in der Fußballsprache zu bleiben: Schön, dass jemand mit meinen bescheidenen Fähigkeiten doch noch zu einem richtig großen Team wechseln kann.“

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Der Autor schreibt unter anderem Kolumnen für den Stern, die Süddeutsche Zeitung und die ZEIT. Zudem hostet er den Newspodcast „Apokalypse und Filterkaffee“, ist bei „Fußball MML“ zu hören und moderiert den „Kölner Treff“ im WDR. Fußballerisch ist er auf den Bolzplätzen zwischen Hamburg, Berlin und Castrop-Rauxel unterwegs, auch um, wie er selbst zugibt, „seine umfangreiche Trikotsammlung zu präsentieren“.

Startschuss am 11. Juni und großes WM-Aufgebot

Seinen ersten Auftritt hat Micky Beisenherz direkt am Tag der WM-Eröffnung, also am 11. Juni um 07.00 Uhr. Dort sitzt er gemeinsam mit Tabea Kemme, Patrick Ittrich und Laura Hofmann im Studio. Das Programm wird zusätzlich mit Expertisen von Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels, Johannes B. Kerner, Thomas Wagner aus dem deutschen Lager und Laura Wontorra angereichert, bevor der Breakfast Club umfassend auf das Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika einstimmt. Dessen Vorlauf beginnt am Abend bereits um 19 Uhr.

Durch das WM-Programm führen Johannes B. Kerner und Laura Wontorra aus den Studios in München und New York. Fachlich begleitet werden sie von Jürgen Klopp, den Weltmeistern Thomas Müller und Mats Hummels sowie Olympiasiegerin Tabea Kemme. Im Kommentatoren-Team ist unter anderem Wolff Fuss dabei, Thomas Wagner liefert exklusive Einblicke ins DFB-Team, und Jan Henkel sorgt mit seinem Expertinnen- und Expertenteam für fundierte Analysen.

MagentaTV kündigt für die Fußball-WM 2026 insgesamt über 1.000 Programmstunden an. Unter dem Motto „The coverage that never sleeps“ läuft die Berichterstattung rund um die Uhr, alle Spiele, Highlights und Analysen bleiben jederzeit und auf allen Geräten abrufbar. Zusätzlich bietet der Sender Dokus, Social-Media-Formate und weitere exklusive Inhalte auf allen digitalen Kanälen und MagentaTV-Plattformen.

Ab dem 19. Mai startet der Countdown auf dem WM-Kanal 1 mit zahlreichen Formaten. Dazu gehören legendäre WM-Spiele, die neu vertont werden, unter anderem von Thomas Müller, Wolff Fuss, Thomas Wagner und Christian Straßburger.

104 Spiele, 44 exklusiv und ein Schwerpunkt für türkische Fans

MagentaTV zeigt als einziger Anbieter alle 104 Spiele der WM 2026, davon 44 exklusiv, auf drei Kanälen. Bereits in der Vorrunde stehen exklusive Partien auf dem Programm, darunter Südkorea gegen Tschechien am 12. Juni, Niederlande gegen Japan am 14. Juni, Frankreich gegen Senegal am 16. Juni und Schottland gegen Brasilien am 25. Juni. Auch alle Gruppenspiele der Türkei laufen nur bei MagentaTV, und zwar gegen Australien am 14. Juni, Paraguay am 20. Juni und Gastgeber USA am 26. Juni.

Für die Übertragung der Türkei-Spiele plant MagentaTV ein zusätzliches Programmangebot speziell für Fans der türkischen Mannschaft in Deutschland. Vorgesehen sind eigener Kommentar in türkischer Sprache, spezielle Gäste sowie ein Schwerpunkt auf das türkische Team in Vorberichterstattung und Analyse auf dem WM-Sender TV 3. In den K.-o.-Runden zeigt MagentaTV zudem zwölf Top-Spiele, darunter sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals und das Spiel um Platz 3. In der entscheidenden Gruppenphase gibt es außerdem zwölf Konferenzen.

Die Berichterstattung zur größten Fußball-WM der Geschichte läuft bei MagentaTV komplett, flexibel und hautnah, mit allen 104 Spielen des Turniers und 44 exklusiven Begegnungen, darunter auch die zusätzlichen Top-Spiele in der K.-o.-Phase.