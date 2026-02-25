WM 2026 – Kilt-Tasche erlaubt: FIFA-Ausnahme für Tartan Army

Kilt-Tasche erlaubt: Für die schottischen Fans gibt es bei der WM 2026 eine Ausnahme der FIFA. Der Weltverband gestattet die Sporrane (gälisch für Geldbeutel) in den Stadien der USA, Kanadas und Mexikos — allerdings nur nach den üblichen Sicherheitskontrollen. Die schottische Football Association (SFA) bestätigte die Lockerung und hob hervor, dass die traditionellen Kilt-Taschen bei Einlass geprüft werden. Tausende Anhänger der „Tartan Army“ werden so ihre Sporrane mitnehmen können, wenn Schottland in der Gruppenphase antritt.

FIFA-Ausnahme für Schotten: Was die SFA mitteilte

Die SFA gab bekannt, dass „Die FIFA hat bestätigt, dass Sporrane im Stadion erlaubt sein werden“. Gleichzeitig wies der Verband darauf hin: „Nach der üblichen Durchsuchung und Sicherheitskontrolle.“ Damit lockert die FIFA eine sonst strikte Regelung zu Taschen und Gepäck in Stadien — eine gezielte Ausnahme für kulturell geprägte Kleidungsstücke der schottischen Fans. Die Mitteilung schafft Klarheit für Anhänger, die ihre traditionellen Kilt-Taschen mit nach Nordamerika bringen wollen.

Kilt-Taschen (Sporran): Material und Trageweise

Die sogenannten Kilt-Taschen bestehen zumeist aus Fell und Leder und fungieren als praktischer Geldbeutel zum traditionellen Kilt. Sie werden an einem Gurt unterhalb des Bauches getragen und gehören zur historischen Tracht schottischer Fans. Die Ausnahme betrifft genau diese Sporrane und erkennt ihre kulturelle Bedeutung an, statt sie pauschal als verbotene Gepäckstücke zu behandeln. Zugleich betonen Verband und FIFA, dass die üblichen Sicherheitsprozeduren weiterhin gelten.

Sicherheitskontrollen und Stadionzugang

Die Ausnahme bedeutet nicht, dass Sporrane ohne Kontrolle in die Arenen gelangen: Bei Einlass behalten die Sicherheitskräfte das Recht auf Durchsuchung und Überprüfung. Stadionpersonal wird demnach entscheiden, ob einzelne Taschen Gegenstände enthalten, die gegen die Regularien verstoßen. Dennoch schafft die Regelung Planungssicherheit für Fans, die ihre traditionelle Tracht tragen möchten, und erleichtert die Logistik bei Großveranstaltungen wie der WM 2026.

Kontext: Schottland bei der WM 2026

Schottland kehrt erstmals seit 1998 wieder zur Weltmeisterschaft zurück, was die große Erwartungshaltung der Tartan Army erklärt. In der Gruppenphase bestreitet die Mannschaft Partien in Boston gegen Haiti und Marokko sowie ein Spiel in Miami gegen Brasilien. Angesichts der Austragung in den USA, Kanada und Mexiko werden schottische Fans in großer Zahl erwartet, weshalb die FIFA-Ausnahme für Kilt-Taschen rechtzeitig für klare Verhältnisse sorgt.