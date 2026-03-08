WM 2026 – Kein offizielles WM Public Viewing in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Ingolstadt

Für die Fußball-WM 2026 wird es in den fünf größten bayerischen Städten — München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Ingolstadt — keine offiziell organisierten Public Viewings geben. Die Olympiapark München GmbH nennt sinkendes Interesse als Hauptgrund, gleichzeitig erschweren späte Anstoßzeiten und ausstehende bundesrechtliche Vorgaben zur Lärmschutzverordnung die Planung. Veranstalter berichten von einem Rückgang seit dem Boom nach 2006, der sich spätestens ab 2014 deutlich abzeichnete. Private Übertragungen in Gaststätten bleiben möglich, offizielle Fanfeste wird es in den genannten Städten jedoch nicht geben.

Kein offizielles Public Viewing in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Ingolstadt

Die Entscheidung betrifft die fünf größten Städte Bayerns konkret: München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Ingolstadt verzichten auf offiziell organisierte Public Viewings zur WM 2026. Als zuständiger Veranstalter im Münchner Raum nennt die Olympiapark München GmbH den nachlassenden Zulauf als wesentlichen Faktor, weshalb Fanzonen und Fanmeilen derzeit nicht geplant werden.

Rückgang der Nachfrage trotz früherer Booms

Verantwortliche erinnern an erfolgreiche Anfangsjahre: „Wir hatten ein paar erfolgreiche Anfangsjahre. Ab 2006 gab es einen echten Boom.“, heißt es von der Olympiapark München GmbH. Dennoch sei der Andrang spätestens seit 2014 deutlich geringer geworden; „Public Viewings gibt es heute ja im Prinzip in jedem Biergarten“, begründet der Sprecher die Verlagerung von großen Fanmeilen hin zu dezentralen Übertragungsorten.

Zeitverschiebung und Genehmigungshürden

Die geografische Verlegung der WM nach Nordamerika erschwert zusätzlich die Organisation großer Public Viewings. In Regensburg liegen zwar Anfragen von Gaststätten zur Übertragung der Spiele vor, doch wegen der späten Übertragungszeiten durch die Zeitverschiebung und einer noch ausstehenden bundesrechtlichen Verordnung zum Lärmschutz können Genehmigungen derzeit nicht erteilt werden.

Die WM beginnt am 11. Juni in Mexiko-Stadt; vom 11. Juni bis 19. Juli treten 48 Nationen in den USA, Kanada und Mexiko an. Als Beispiel für die späten Anstoßzeiten ist das Spiel Ecuador gegen Deutschland genannt, das für uns um 22.00 Uhr geplant ist und damit spätere Veranstaltungszeiten und Lärmschutzfragen relevant macht.

Ausnahme: Offizielle Fanzonen bei Heimturnieren

Trotz des generellen Verzichts auf große Fanfeste betont die Olympiapark München GmbH, dass im Auftrag der Stadt oder der Verbände weiterhin offizielle Fanzonen betrieben werden, wenn dies Teil einer Heim-EM oder Heim-WM ist. Zuletzt fand 2016 im Münchner Olympiapark das letzte große Public Viewing für ein internationales Turnier in einem anderen Land statt; seither bleiben Großveranstaltungen dieser Art in München aus.