WM 2026 Kader von Mexiko mit Rekordtorhüter Ochoa – 6.WM-Teilnahme

Guillermo Ochoa steht im mexikanischen WM-Kader und könnte bei der Endrunde in Nordamerika einen historischen Rekord aufstellen. Der 40 Jahre alte Kult-Torhüter wurde von Nationaltrainer Javier Aguirre in den 26 Mann starken Aufgebot berufen, das am Sonntag Ortszeit veröffentlicht wurde. Für Ochoa wäre es bereits die sechste WM-Teilnahme.

Der Schlussmann, der derzeit bei AEL Limassol in Zypern unter Vertrag steht, hatte 2006 sein Debüt bei einer Weltmeisterschaft gegeben. Zum Auftakt des Trainingslagers von El Tri schrieb er bei Instagram: „Dieses Trikot zu tragen war nie Routine. Es war ein Privileg.“ Damit deutete er einen Rücktritt nach der WM zumindest an. Zuletzt wurde Ochoa im vorletzten Test gegen Australien beim 1:0 zur Pause eingewechselt.

Ochoas mögliches Kapitel für die Geschichtsbücher

Mit einer weiteren Turnierteilnahme könnte sich der Routinier zum ersten Torhüter entwickeln, der an sechs WM-Endrunden teilgenommen hat. Im mexikanischen Kader stehen insgesamt zwölf Akteure mit WM-Erfahrung. Damit setzt Aguirre auf eine Mischung aus Erfahrung und frischen Kräften für die XXL-Weltmeisterschaft, die vom 11. Juni bis 19. Juli läuft.

Mexikos Weg durch die Gruppe A

Mexiko richtet das Turnier gemeinsam mit den USA und Kanada aus und eröffnet die Heim-WM am 11. Juni im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt gegen Südafrika. Anschließend trifft die Mannschaft in Gruppe A am 18. Juni auf Südkorea und am 24. Juni auf Tschechien.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Der 26-Mann-Kader von Javier Aguirre

Torhüter: Raúl Rangel (Deportivo Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Abwehr: Israel Reyes (Club América), Jesús Gallardo (Deportivo Toluca), Jorge Sánchez (PAOK Thessaloniki), César Montes (Lokomotive Moskau), Johan Vásquez (CFC Genua), Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mittelfeld: Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Deportivo Guadalajara), Obed Vargas (Atlético Madrid), Brian Gutiérrez (Deportivo Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Athen), Edson Álvarez (Fenerbahçe Istanbul), Gilberto Mora (Club Tijuana), César Huerta (RSC Anderlecht), Álvaro Fidalgo (Real Betis Sevilla), Luis Chávez (Dynamo Moskau)

Angriff: Roberto Alvarado (Deportivo Guadalajara), Alexis Vega (Deportivo Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Santiago Gimenez (AC Mailand), Guillermo Martínez (Pumas UNAM), Armando González (Deportivo Guadalajara), Raúl Jiménez (FC Fulham)