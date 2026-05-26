WM 2026 Kader von Marokko mit Hakimi und El Khannouss

Mit Bilal El Khannouss vom VfB Stuttgart und Kapitän Achraf Hakimi geht Marokko mit einem ambitionierten Kader in die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada. Nationaltrainer Mohamed Ouahbi berief den Bundesligaprofi und den PSG-Star in sein 26-köpfiges Aufgebot für das Turnier vom 11. Juni bis 19. Juli. Die Nordafrikaner wollen damit an ihren sensationellen Halbfinal-Lauf von 2022 in Katar anknüpfen.
Marokko setzt auf seine Führungsspieler
Zum Kreis der Leistungsträger zählen außerdem Brahim Diaz von Real Madrid und der frühere Bayern-Profi Noussair Mazraoui. Marokko reist zudem mit reichlich Selbstvertrauen an, nachdem die Mannschaft im März nach dem abgebrochenen Finale gegen den Senegal mit 0:1 am Grünen Tisch zum Afrika-Cup-Sieger erklärt worden war. In der Vorrunde wartet mit Brasilien, Schottland und Haiti allerdings eine anspruchsvolle WM Gruppe C.
Der WM-Kader der Nordafrikaner
Torhüter: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (RS Berkane)
Verteidiger: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Manchester United), Nayef Aguerd (Real Sociedad), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (Fulham FC), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Youssef Belammari (Raja CA), Redouane Halhal (Helmond Sport), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk)
Mittelfeldspieler: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Azzedine Ounahi (Panathinaikos Athen), Bilal El Khannouss (Leicester City), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Neil El Aynaoui (RC Lens), Ayyoub Bouaddi (Lille OSC), Samir El Mourabet (RC Strasbourg)
Stürmer: Brahim Diaz (Real Madrid), Soufiane Rahimi (Al-Ain FC), Ayoub El Kaabi (Olympiakos Piräus), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (FC Brügge), Yassine Gessime (RC Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt)
Reservisten auf Abruf: El Mehdi Al Harrar (Raja CA), Amine Sbaï (Grenoble Foot), Marwane Saâdane (Al-Fateh)