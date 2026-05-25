WM 2026 Kader von Kolumbien mit Luis Díaz und James

Luis Díaz vom FC Bayern führt Kolumbiens WM-Kader für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada an. Ebenfalls nominiert ist Kapitän James Rodríguez, der das 26-köpfige Aufgebot von Néstor Lorenzo mitprägt. Mit Jhon Córdoba und Gustavo Puerta nehmen zudem zwei weitere frühere Bundesliga-Profis an der Endrunde teil.

Bekannte Namen im 26er-Aufgebot

Für den Double-Sieger aus München ist Díaz der prominenteste Akteur im kolumbianischen Team. James Rodríguez, einst selbst für Bayern München aktiv, übernimmt mit 34 Jahren weiterhin eine zentrale Rolle, auch wenn er bei Minnesota United in der MLS bislang nur sporadisch zum Einsatz kommt.

Zu den wertvollsten Spielern im Kader zählen außerdem Mittelstürmer Luis Suárez von Sporting Lissabon, Abwehrchef Davinson Sánchez von Galatasaray Istanbul sowie der zentrale Mittelfeldspieler Richard Ríos von Benfica Lissabon. Insgesamt setzt Lorenzo auf eine Mischung aus Erfahrung, internationaler Klasse und bekannten Namen aus Europas Topligen.

Kolumbien bereitet sich in Bogota vor

Vor dem Start des Turniers versammelt sich die Auswahl ab Montag, 25. Mai, bis zum 4. Juni in der Hauptstadt. Dort testet Kolumbien zunächst am 1. Juni um 18 Uhr kolumbianischer Zeit im Estadio Nemesio Camacho El Campín gegen Costa Rica. Anschließend reist die Mannschaft am 4. Juni per Direktflug nach San Diego, um dort am 7. Juni um 18 Uhr gegen Jordanien zu spielen.

Am 10. Juni fliegt das Team weiter nach Guadalajara, dem Standort der kolumbianischen Mannschaft, wo die letzten Vorbereitungen vor dem ersten WM-Spiel stattfinden.

Auftakt in WM Gruppe K gegen Usbekistan

Kolumbien startet als letztes Team in Gruppe K erst am 17. Juni um 21 Uhr kolumbianischer Zeit gegen Usbekistan in die WM. Danach trifft La Sele am 23. Juni ebenfalls um 21 Uhr auf die Republik Kongo und schließt die Vorrunde am 27. Juni um 18.30 Uhr gegen Portugal ab. Der Deutsche Text der Verbandsmitteilung nennt dabei die DR Kongo als Gruppengegner.

Für die WM 2026 hat die FCF folgende Spieler berufen:

Torhüter

Camilo Vargas, Atlas, Mexiko.

Álvaro Montero, Vélez Sarsfield, Argentinien.

David Ospina, Atlético Nacional, Kolumbien.

Abwehr

Davinson Sánchez, Galatasaray, Türkei.

Jhon Lucumí, Bologna, Italien.

Yerry Mina, Cagliari Calcio, Italien.

Willer Ditta, Cruz Azul, Mexiko.

Daniel Muñoz, Crystal Palace, England.

Santiago Arias, Independiente, Argentinien.

Johan Mojica, R.C.D Mallorca, Spanien.

Deiver Machado, Nantes, Frankreich.

Mittelfeld

Richard Ríos, Benfica, Portugal.

Jefferson Lerma, Crystal Palace, England.

Kevin Castaño, River Plate, Argentinien.

Juan Camilo Portilla, Athletico Paranaense, Brasilien.

Gustavo Puerta, Racing de Santander, Spanien.

Jhon Arias, Palmeiras, Brasilien.

Jorge Carrascal, Flamengo, Brasilien.

Juan Fernando Quintero, River Plate, Argentinien.

James Rodríguez, Minnesota United FC, USA.

Jaminton Campaz, Rosario Central, Argentinien.

Sturm

Juan Camilo Hernández, Real Betis, Spanien.

Luis Díaz, Bayern München, Deutschland.

Luis Suárez, Sporting CP, Portugal.

Carlos Andrés Gómez, Vasco da Gama, Brasilien.

Jhon Córdoba, FC Krasnodar, Russland.