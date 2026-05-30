WM 2026 Kader von Kanada mit verletztem Davies zur Heim-WM

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Kanadas WM-Kader steht, doch bei Alphonso Davies bleibt die große Ungewissheit. Der angeschlagene Bayern-Profi führt das Aufgebot als Kapitän an, obwohl offen ist, wann der am Oberschenkel verletzte Linksverteidiger im Turnier überhaupt einsatzfähig sein wird. Chefcoach Jesse Marsch berief den 26er-Kader wie erwartet und ließ bei Davies auch diesmal keine neuen Details verlauten. Kanada spielt in der WM Gruppe B gegen die Schweiz, Katar und Bosnien.
Davies trotz Verletzung nominiert
Wie Marsch zuletzt angedeutet hatte, rechnet er nicht damit, dass der 24-Jährige schon am 12. Juni vollständig bereit ist. „Ich glaube nicht, dass er am 12. Juni schon ganz so weit sein wird, aber wir werden sehen“, sagte der US-Amerikaner. Davies hatte sich am 6. Mai beim Halbfinal-Aus des FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain verletzt und seit März 2025 nicht mehr für Kanada gespielt. Zuletzt arbeitete der Nationalspieler in der Reha in Europa, am Sonntag soll er in Edmonton beim Team eintreffen.
Auftakt gegen Bosnien und Herzegowina
Kanada eröffnet das Turnier als Co-Gastgeber am 12. Juni in Toronto gegen Bosnien und Herzegowina. Danach warten in Vancouver die Partien gegen Katar am 18. Juni und gegen die Schweiz am 24. Juni in der Gruppe B. Zuvor stehen für die Kanadier noch Testspiele gegen Usbekistan in Edmonton am Montag sowie gegen Irland in Montreal am Freitag auf dem Programm.
Marsch setzt auf David und Koné
Abgesehen von Davies baut Marsch im Kader vor allem auf seine Kreativspieler Jonathan David von Juventus Turin und Ismaël Koné von Sassuolo Calcio. Darüber hinaus setzt sich die Mannschaft aus jungen und erfahrenen Profis zusammen, die überwiegend bei Klubs aus der Major League Soccer oder in Europa unter Vertrag stehen. „Diese Spieler spiegeln die Vielfalt der Gemeinschaften, Kulturen und Lebenswege wider, die dieses Land prägen. Sie sind entschlossen, furchtlos und stolz darauf, Kanada auf der Brust zu tragen“, sagte Marsch.
Für Kanada ist es erst die dritte WM-Teilnahme. Bei den Endrunden 1986 und 2022 schieden die Nordamerikaner jeweils nach drei Niederlagen aus drei Vorrundenspielen aus.
Der Kanada WM 2026 Kader
Torhüter: Maxime Crépeau (Orlando City SC), Owen Goodman (Barnsley FC), Dayne St. Clair (Inter Miami FC)
Abwehr: Moïse Bombito (OGC Nizza), Derek Cornelius (Olympique Marseille), Alphonso Davies (Bayern München), Luc de Fougerolles (Fulham FC), Alistair Johnston (Celtic FC), Alfie Jones (Middlesbrough FC), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire FC)
Mittelfeld: Ali Ahmed (Norwich City FC), Tajon Buchanan (Villarreal CF), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (FC Porto), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (U.S. Sassuolo Calcio), Liam Millar (Hull City FC), Jonathan Osorio (Toronto FC), Nathan Saliba (R.S.C. Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC)
Angriff: Jonathan David (Juventus Turin), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (RCD Mallorca), Tani Oluwaseyi (Villarreal CF)