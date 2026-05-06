WM 2026 Kader von Gastgeber Mexiko: Verband droht eigenen WM-Stars bei Fernbleiben

Im Vorfeld der WM 2026 in Mexiko eskaliert der Streit um die Abstellung von Nationalspielern. Der mexikanische Verband FMF hat die in der Heimat aktiven Auswahlspieler zu einem kurzen Trainingslager ab Mittwochabend zusammengerufen und zugleich mit harten Folgen gedroht, falls sie nicht erscheinen. Hintergrund ist der Konflikt mit mehreren Klubs der Liga MX, deren Saisonphase gerade in die heiße Endphase geht.

Druck des Verbandes auf die Liga-Spieler

Am Mittwochmorgen Ortszeit stellte die FMF unmissverständlich klar: „Jeder Spieler, der heute nicht zur Zusammenkunft erscheint, wird von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen“. Nationaltrainer Javier Aguirre hatte bereits am 28. April einen Kader mit 20 Profis aus der mexikanischen Liga für die Maßnahme nominiert. Das Problem dabei ist offensichtlich, denn das Treffen fällt außerhalb der offiziellen Abstellungsperiode und mitten hinein in einige der wichtigsten Begegnungen auf Klubebene.

Besonders scharf reagierte der Präsident von Deportivo Guadalajara. Auf X schrieb er am Dienstagabend, dass Vereinbarungen zwischen den Klubs und der FMF „nur gültig, wenn alle Parteien sie einhalten“ seien. Von seinem Verein seien fünf Spieler betroffen. Außerdem habe er „die Sportdirektion angewiesen, dass sich unsere Spieler morgen in den Vereinsanlagen melden“.

Garantie für WM-Tickets und offene Baustellen

Laut The Athletic sollen zwölf der nominierten Akteure einen garantierten Platz im WM-Aufgebot erhalten. Für Profis von Deportivo Toluca bedeutet das jedoch, dass sie auf wichtige Spiele in den Liga-Playoffs und im CONCACAF Champions Cup für ihre Vereine verzichten müssten, um für die Endrunde in rund einem Monat berücksichtigt zu werden.

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Nach Angaben eines Verbandssprechers sollen zudem 14 weitere Spieler aus Europa und anderen Ligen außerhalb Mexikos den endgültigen Kader komplettieren. Das mexikanische Nationalteam absolviert vor Turnierbeginn noch Testspiele gegen Ghana am 23. Mai, Australien am 31. Mai und Serbien am 4. Juni.

Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt

Am 11. Juni bestreitet El Tri das Eröffnungsspiel der WM in Mexiko-Stadt gegen Südafrika. In der Gruppe A warten danach noch die Partien gegen Südkorea und Tschechien. Mexiko ist zusammen mit den USA und Kanada Gastgeber des Turniers.