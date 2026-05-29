WM 2026 Kader von Argentinien: Messi beim 6.Turnier & 17 Weltmeister von 2022

Argentinien reist mit Lionel Messi und 16 weiteren Weltmeistern zur WM in den USA, Mexiko und Kanada. Der 38 Jahre alte Kapitän führt den Titelverteidiger damit wie erwartet an, nachdem seine Teilnahme zwischenzeitlich noch offen gewesen war. Nationalcoach Lionel Scaloni setzt im 26-köpfigen Kader vor allem auf offensive Qualität und formte seine Auswahl für die am 11. Juni beginnende Endrunde mit reichlich prominenten Namen.

Neben Messi stehen unter anderem Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada und Giuliano Simeone im Aufgebot des dreimaligen Weltmeisters. Auch im Mittelfeld ist Argentinien hochkarätig besetzt, dort sollen vor allem Rodrigo De Paul, Messis enger Vertrauter, sowie Liverpools Alexis Mac Allister die Fäden ziehen. Zwischen den Pfosten vertraut Scaloni auf Emiliano Martínez.

Scaloni setzt auf 26 Krieger und viel Offensivkraft

„Unsere 26 Krieger, die den Weltmeistertitel verteidigen werden“, schrieb der Verband bei der Bekanntgabe des Aufgebots in den sozialen Medien. Der Kaderwert liegt bei 801,5 Millionen Euro, womit sich La Albiceleste hinter Frankreich, England, Spanien, Deutschland, Portugal, Brasilien und den Niederlanden einordnet. Die teuersten Profis im argentinischen Aufgebot sind Atléticos Julián Álvarez und Chelseas Enzo Fernández, die beide auf 90 Millionen Euro taxiert werden. Einziger nominierter Bundesliga-Spieler ist Leverkusens Exequiel Palacios, dessen Marktwert bei 25 Millionen Euro liegt.

Vom Weltmeisterteam von 2022 ist neben Messi auch Torhüter Emiliano Martínez wieder dabei. Der Keeper hatte sich im Europa-League-Finale von Aston Villa gegen den SC Freiburg beim Aufwärmen einen Finger gebrochen. Medien in Argentinien gehen deshalb davon aus, dass er die Testspiele gegen Honduras und Island verpassen wird. Bei Messi rechnen Beobachter nach seiner Überlastung mit einer Pause von rund zehn Tagen, betroffen war die linke Oberschenkelmuskulatur. Der Superstar hatte im letzten Spiel vor der WM-Pause für Inter Miami in der MLS kurz für Sorge gesorgt, als er sich auswechseln lassen musste, nach der Untersuchung kam jedoch rasch Entwarnung.

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Ohne Mastantuono, mit klarer Mission Titelverteidigung

Nicht im Kader steht das Toptalent Franco Mastantuono von Real Madrid. Für Messi ist es die sechste WM-Teilnahme, die er lange offen gelassen hatte. Der achtmalige Ballon-d’Or-Gewinner war schon 2006 bei der Weltmeisterschaft in Deutschland dabei und krönte seine Karriere 2022 in Katar mit dem Titelgewinn gegen Frankreich im Elfmeterschießen.

Damals holte Argentinien seinen dritten WM-Triumph nach 1978 im eigenen Land und 1986 in Mexiko, als Diego Maradona das Team anführte. Auch diesmal starten die Südamerikaner als Titelverteidiger in das Turnier und wollen ihren Status bestätigen.

Argentiniens Weg durch Gruppe J

In der Gruppe J trifft Argentinien am 17. Juni auf Algerien. Weitere Gegner sind Österreich mit dem deutschen Coach Ralf Rangnick am 22. Juni und WM-Debütant Jordanien am 28. Juni. Das WM-Camp der Argentinier liegt in Kansas City. Mit Messi und seiner erneut besonders in der Offensive stark besetzten Auswahl geht La Albiceleste als Titelverteidiger in die Endrunde.

WM 2026 Kader von Argentinien

Torhüter: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid)

Abwehr: Gonzalo Montiel (FC Sevilla), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica Lissabon), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Facundo Medina (RC Lens)

Mittelfeld: Giovani Lo Celso (Real Betis Sevilla), Leandro Paredes (AS Rom), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (FC Chelsea), Alexis Mac Allister (FC Liverpool), Valentín Barco (FC Sevilla)

Angriff: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Juventus Turin), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter Mailand), José Manuel López (Palmeiras São Paulo), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Thiago Almada (Botafogo), Nico Paz (Como 1907)