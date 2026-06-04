WM 2026 Kader Tschechien: Schick und vier Bundesliga-Profis dabei

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Tschechien hat seinen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika bekanntgegeben. Trainer Miroslav Koubek nominierte 30 Spieler, darunter vier Bundesliga-Profis. Stürmer Patrik Schick (Bayer Leverkusen) sowie die drei Hoffenheim-Spieler Vladimír Coufal, Robin Hranáč und Adam Hložek sind die bekanntesten Vertreter aus der deutschen Bundesliga. Im Kader dominieren inländische Klubs: Slavia Praha stellt neun Spieler, Viktoria Pilsen vier. Tschechien spielt in WM-Gruppe A gegen Mexiko, Südkorea und Südafrika.

WM-Kader Tschechien 2026: Alle Spieler im Überblick

Torwart

Lukáš Horníček (Sporting Braga)

Matěj Kovář (PSV Eindhoven)

Jindřich Staněk (Slavia Praha)

Abwehr

Štěpán Chaloupek (Slavia Praha)

Vladimír Coufal (1899 Hoffenheim)

David Douděra (Slavia Praha)

Tomáš Holeš (Slavia Praha)

Robin Hranáč (1899 Hoffenheim)

Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers)

Jaroslav Zelený (Sparta Prag)

David Zima (Slavia Praha)

Mittelfeld

Pavel Bucha (FC Cincinnati)

Lukáš Červ (Viktoria Pilsen)

Vladimír Darida (FC Hradec Králové)

David Jurásek (Slavia Praha)

Christophe Kabongo (FK Mladá Boleslav)

Michal Sadílek (Slavia Praha)

Hugo Sochůrek (AC Sparta Praha)

Alexandr Sojka (Viktoria Pilsen)

Tomáš Souček (West Ham United)

Pavel Šulc (Olympique Lyon)

Denis Višinský (Viktoria Pilsen)

Angriff

Tomáš Chorý (Slavia Praha)

Mojmír Chytil (Slavia Praha)

Adam Hložek (1899 Hoffenheim)

Jan Kuchta (Sparta Prag)

Tomáš Ladra (Viktoria Pilsen)

Lukáš Provod (Slavia Praha)

Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Vier Bundesliga-Profis im tschechischen WM-Kader

Gleich drei Spieler von der TSG 1899 Hoffenheim stehen im tschechischen WM-Kader: Rechtsverteidiger Vladimír Coufal, Innenverteidiger Robin Hranáč und Angreifer Adam Hložek. Als vierter Bundesligaprofi ist Patrik Schick von Bayer Leverkusen dabei, der nach einer verletzungsreichen Saison seinen Platz im Kader sicherte.

Gruppe A: Tschechiens WM-Gegner 2026

Tschechien spielt in WM-Gruppe A und trifft auf Mexiko, Südkorea und Südafrika. Die Gruppenspiele finden im Juni 2026 in Stadien in den USA statt.