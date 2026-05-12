WM 2026 Kader: Schweden verzichtet auf Hugo Larsson von Frankrfurt

Schweden setzt bei der WM nicht auf Hugo Larsson

Für Hugo Larsson gibt es eine bittere WM-Entscheidung. Schwedens im Oktober installierter Coach Potter verzichtet für das Turnier auf den Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt, der den Anruf über die Nicht-Nominierung völlig enttäuscht aufgenommen haben soll. „Er erhielt einen Anruf, dass er nicht dabei ist, und Hugo ist völlig am Boden zerstört. Er war die ganze Zeit dabei, wird es jetzt aber nicht sein“, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person gegenüber „Fotbollskanalen“. Schweden spielt in der WM Gruppe F gegen die Niederlande, Japan und Tunesien.

Larsson hat seit seinem Debüt im Januar 2023 zwölf Länderspiele für Schweden absolviert. Verletzungen bremsten ihn jedoch immer wieder aus, sodass er keine tragende Rolle im Nationalteam einnehmen konnte. Für die WM-Playoffs berücksichtigte Potter den Frankfurter zwar noch, zum Einsatz kam Larsson dort aber nicht.

Frankfurt hofft weiter auf Entwicklung trotz sportlicher Delle

In Frankfurt hatte Larsson nach seiner für 9 Millionen Euro fixierten Verpflichtung vom Malmö FF im Sommer 2023 einen starken Start hingelegt. Der 21 Jahre alte Leistungsträger rückte rasch in den Fokus von Topklubs wie Liverpool, Manchester City und Real Madrid. Im vergangenen Sommer entschieden sich beide Seiten dennoch gegen einen Wechsel, weil Larsson sich weiter empfehlen und damit auch die Ablöse in die Höhe treiben sollte.

Die erhoffte Summe von 50 bis 60 Millionen Euro liegt inzwischen jedoch in weiter Ferne. Wie die gesamte Eintracht erlebt auch der Schwede eine durchwachsene Saison, was seine Position auf dem Transfermarkt zusätzlich schwächt.

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Schweden WM Kader

Nr. Spieler Position Verein Tor 1 Melker Ellborg Torwart Trelleborgs FF 12 Noel Törnqvist Torwart Mjällby AIF 23 Kristoffer Nordfeldt Torwart AIK Solna Abwehr 3 Victor Lindelöf Innenverteidiger Manchester United 4 Isak Hien Innenverteidiger Atalanta Bergamo 2 Gustaf Lagerbielke Innenverteidiger Celtic Glasgow / FC Twente 6 Carl Starfelt Innenverteidiger Celta Vigo 14 Eric Smith Innenverteidiger FC St. Pauli 8 Daniel Svensson Linker Verteidiger FC Nordsjælland 5 Gabriel Gudmundsson Linker Verteidiger OSC Lille 6 Herman Johansson Rechter Verteidiger Mjällby AIF Mittelfeld 16 Jesper Karlström Defensives Mittelfeld Udinese Calcio 7 Lucas Bergvall Zentrales Mittelfeld Tottenham Hotspur 18 Yasin Ayari Zentrales Mittelfeld Brighton & Hove Albion 15 Mattias Svanberg Zentrales Mittelfeld VfL Wolfsburg 21 Besfort Zeneli Zentrales Mittelfeld IF Elfsborg 25 Elliot Stroud Linkes Mittelfeld Mjällby AIF Angriff 17 Viktor Gyökeres Mittelstürmer Sporting Lissabon (Arsenal FC*) 9 Alexander Isak Mittelstürmer Newcastle United 11 Anthony Elanga Rechtsaußen Nottingham Forest (Newcastle*) 22 Williot Swedberg Linksaußen Celta Vigo 19 Roony Bardghji Rechtsaußen FC Kopenhagen 10 Benjamin Nygren Rechtsaußen FC Nordsjælland 24 Taha Ali Linksaußen Malmö FF 13 Gustav Lundgren Rechtsaußen GAIS Göteborg 9 Gustaf Nilsson Mittelstürmer Club Brügge

Marktwert weiter unter Druck

Auch wenn mit Atlético Madrid weiterhin ein möglicher Interessent genannt wird, bleibt der nächste Karriereschritt ungewiss. Zusätzlich könnte die WM-Absage den Marktwert des Mittelfeldspielers weiter belasten. Im März-Update fiel Larsson bereits vom Höchstwert von 40 Millionen Euro auf 32 Millionen Euro zurück, und am 27. Mai könnte die nächste Abwertung folgen.

Weltmeisterschaften Schweden - - Tunesien Weltmeisterschaften Niederlande - - Schweden Weltmeisterschaften Japan - - Schweden

In der Marktwert-Diskussion der Transfermarkt-User zeigt der Trend weiter nach unten. „Er spielt zwar regelmäßig, aber ich habe bisher kein Spiel gesehen, in dem er wirklich herausgestochen ist oder den Unterschied ausgemacht hat. Er ist in den ersten zwei Spielen gut in die Saison gestartet, hat danach aber deutlich nachgelassen“, schrieb etwa TM-User „RayJason“. „Gegen Leipzig hat er zwar eine Vorlage gemacht, defensiv war das aber wie so oft keine überzeugende Leistung. Da bringt es auch wenig, dass er mit 21 noch relativ jung ist, wenn die Leistungen insgesamt einfach nicht konstant genug sind, um so einen hohen Marktwert zu rechtfertigen. Das schauen sich ja auch andere Vereine an, wie ein Spieler performt, was den Preis dann mit ausmacht.“