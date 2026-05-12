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WM 2026 Kader: Schweden verzichtet auf Hugo Larsson von Frankrfurt

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Schweden setzt bei der WM nicht auf Hugo Larsson

Für Hugo Larsson gibt es eine bittere WM-Entscheidung. Schwedens im Oktober installierter Coach Potter verzichtet für das Turnier auf den Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt, der den Anruf über die Nicht-Nominierung völlig enttäuscht aufgenommen haben soll. „Er erhielt einen Anruf, dass er nicht dabei ist, und Hugo ist völlig am Boden zerstört. Er war die ganze Zeit dabei, wird es jetzt aber nicht sein“, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person gegenüber „Fotbollskanalen“. Schweden spielt in der WM Gruppe F gegen die Niederlande, Japan und Tunesien.

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Dominik Szoboszlai von Ungarn und Hugo Larsson von Schweden kämpfen um den Ball während des Freundschaftsspiels zwischen Ungarn und Schweden in der Puskas Arena am 6. Juni 2025 in Budapest. (David Balogh / Getty Images Europe via Getty Images)
Dominik Szoboszlai von Ungarn und Hugo Larsson von Schweden kämpfen um den Ball während des Freundschaftsspiels zwischen Ungarn und Schweden in der Puskas Arena am 6. Juni 2025 in Budapest. (David Balogh / Getty Images Europe via Getty Images)

Larsson hat seit seinem Debüt im Januar 2023 zwölf Länderspiele für Schweden absolviert. Verletzungen bremsten ihn jedoch immer wieder aus, sodass er keine tragende Rolle im Nationalteam einnehmen konnte. Für die WM-Playoffs berücksichtigte Potter den Frankfurter zwar noch, zum Einsatz kam Larsson dort aber nicht.

Frankfurt hofft weiter auf Entwicklung trotz sportlicher Delle

In Frankfurt hatte Larsson nach seiner für 9 Millionen Euro fixierten Verpflichtung vom Malmö FF im Sommer 2023 einen starken Start hingelegt. Der 21 Jahre alte Leistungsträger rückte rasch in den Fokus von Topklubs wie Liverpool, Manchester City und Real Madrid. Im vergangenen Sommer entschieden sich beide Seiten dennoch gegen einen Wechsel, weil Larsson sich weiter empfehlen und damit auch die Ablöse in die Höhe treiben sollte.

Die erhoffte Summe von 50 bis 60 Millionen Euro liegt inzwischen jedoch in weiter Ferne. Wie die gesamte Eintracht erlebt auch der Schwede eine durchwachsene Saison, was seine Position auf dem Transfermarkt zusätzlich schwächt.

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Schweden WM Kader

Nr.SpielerPositionVerein
Tor
1Melker EllborgTorwartTrelleborgs FF
12Noel TörnqvistTorwartMjällby AIF
23Kristoffer NordfeldtTorwartAIK Solna
Abwehr
3Victor LindelöfInnenverteidigerManchester United
4Isak HienInnenverteidigerAtalanta Bergamo
2Gustaf LagerbielkeInnenverteidigerCeltic Glasgow / FC Twente
6Carl StarfeltInnenverteidigerCelta Vigo
14Eric SmithInnenverteidigerFC St. Pauli
8Daniel SvenssonLinker VerteidigerFC Nordsjælland
5Gabriel GudmundssonLinker VerteidigerOSC Lille
6Herman JohanssonRechter VerteidigerMjällby AIF
Mittelfeld
16Jesper KarlströmDefensives MittelfeldUdinese Calcio
7Lucas BergvallZentrales MittelfeldTottenham Hotspur
18Yasin AyariZentrales MittelfeldBrighton & Hove Albion
15Mattias SvanbergZentrales MittelfeldVfL Wolfsburg
21Besfort ZeneliZentrales MittelfeldIF Elfsborg
25Elliot StroudLinkes MittelfeldMjällby AIF
Angriff
17Viktor GyökeresMittelstürmerSporting Lissabon (Arsenal FC*)
9Alexander IsakMittelstürmerNewcastle United
11Anthony ElangaRechtsaußenNottingham Forest (Newcastle*)
22Williot SwedbergLinksaußenCelta Vigo
19Roony BardghjiRechtsaußenFC Kopenhagen
10Benjamin NygrenRechtsaußenFC Nordsjælland
24Taha AliLinksaußenMalmö FF
13Gustav LundgrenRechtsaußenGAIS Göteborg
9Gustaf NilssonMittelstürmerClub Brügge

Marktwert weiter unter Druck

Auch wenn mit Atlético Madrid weiterhin ein möglicher Interessent genannt wird, bleibt der nächste Karriereschritt ungewiss. Zusätzlich könnte die WM-Absage den Marktwert des Mittelfeldspielers weiter belasten. Im März-Update fiel Larsson bereits vom Höchstwert von 40 Millionen Euro auf 32 Millionen Euro zurück, und am 27. Mai könnte die nächste Abwertung folgen.

Weltmeisterschaften
15.6.2026
- 4:00
Schweden
- -
Tunesien
Estadio Monterrey WM 2026 Stadion
Weltmeisterschaften
20.6.2026
- 19:00
Niederlande
- -
Schweden
Houston Stadium WM 2026 Stadion
Weltmeisterschaften
26.6.2026
- 1:00
Japan
- -
Schweden
Dallas Stadium WM 2026 Stadion

In der Marktwert-Diskussion der Transfermarkt-User zeigt der Trend weiter nach unten. „Er spielt zwar regelmäßig, aber ich habe bisher kein Spiel gesehen, in dem er wirklich herausgestochen ist oder den Unterschied ausgemacht hat. Er ist in den ersten zwei Spielen gut in die Saison gestartet, hat danach aber deutlich nachgelassen“, schrieb etwa TM-User „RayJason“. „Gegen Leipzig hat er zwar eine Vorlage gemacht, defensiv war das aber wie so oft keine überzeugende Leistung. Da bringt es auch wenig, dass er mit 21 noch relativ jung ist, wenn die Leistungen insgesamt einfach nicht konstant genug sind, um so einen hohen Marktwert zu rechtfertigen. Das schauen sich ja auch andere Vereine an, wie ein Spieler performt, was den Preis dann mit ausmacht.“

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