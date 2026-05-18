WM 2026 Kader Österreich mit 14 Bundesliga-Profis nominiert

Rangnick beruft Österreichs WM-Kader mit 14 Bundesliga-Profis

Ralf Rangnick hat seinen 26-köpfigen Österreich Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada bekanntgegeben. Besonders auffällig ist der Bundesliga-Fokus: 14 Akteure aus der deutschen Eliteklasse stehen im Aufgebot, darunter das BVB-Duo Carney Chukwuemeka und Marcel Sabitzer. Mit Marko Arnautovic und David Alaba reisen zudem die beiden Rekord-Nationalspieler nach Nordamerika. In der machbaren WM Gruppe J spielt man gegen Argentinien, Algerien und Jordanien.

Viele bekannte Gesichter aus der Bundesliga

Wie schon bei früheren Großturnieren zählt Österreich erneut zu den Nationen mit dem größten Bundesliga-Anteil, direkt hinter Deutschland. Neben Chukwuemeka und Sabitzer berief Rangnick auch Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald von RB Leipzig sowie Marco Friedl und Romano Schmid von Werder Bremen. Hinzu kommen Stefan Posch und Phillipp Mwene von Mainz 05, Philipp Lienhart vom SC Freiburg, Konrad Laimer vom FC Bayern, Alexander Prass von der TSG Hoffenheim, Patrick Wimmer vom VfL Wolfsburg und Michael Gregoritsch vom FC Augsburg.

Hier gibt es das WM 2026 Österreich Trikot:

Nachrücker aus der Bundesliga und weitere Optionen

Auf Abruf stehen unter anderem Leopold Querfeld von Union Berlin und Kevin Stöger von Borussia Mönchengladbach, die ebenfalls in Deutschland unter Vertrag stehen. Damit hält sich Österreich für mögliche Ausfälle in der Breite weiter Optionen offen, ohne den klaren Bundesliga-Schwerpunkt im Kern des Kaders zu verlieren.

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Ergänzung aus mehreren europäischen Ligen

Komplettiert wird das Aufgebot von Alexander Schlager vom Red Bull Salzburg, Patrick Pentz von Bröndby, Florian Wiegele aus Pilsen, David Affengruber von Elche, Kevin Danso von Tottenham, Michael Svoboda von Venezia, Florian Grillitsch von Braga, Alessandro Schöpf von Wolfsberg, Paul Wanner von Eindhoven und Sasa Kalajdzic vom LASK. Am 1. Juni bestreitet Österreich das letzte Heimspiel gegen Tunesien, ehe die Reise nach Nordamerika beginnt. Dort trifft Rangnicks Team in Gruppe J auf Jordanien am 17. Juni, Weltmeister Argentinien am 22. Juni und Algerien am 28. Juni. Für Österreich ist es die neunte WM-Teilnahme und zugleich die erste seit 1998.

Folgende Spieler befinden sich im ÖFB-Aufgebot:

TOR: Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 18), Alexander SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 25), Florian WIEGELE (Viktoria Pilsen/CZE; 1)

VERTEIDIGUNG: David AFFENGRUBER (Elche CF/ESP; 1/0), David ALABA (Real Madrid CF/ESP; 112/15), Kevin DANSO (Tottenham Hotspur/ENG; 31/0), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 10/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 40/3), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER; 29/0), Stefan POSCH (1. FSV Mainz 05/GER; 51/5), Alexander PRASS (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 18/0), Michael SVOBODA (Venezia FC/ITA; 4/0)

MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 58/19), Carney CHUKWUEMEKA (Borussia Dortmund/GER; 2/1), Florian GRILLITSCH (SC Braga/POR; 59/1), Konrad LAIMER (FC Bayern München/GER; 56/7), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund/GER; 97/25), Xaver SCHLAGER (RB Leipzig/GER; 50/4), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 33/3), Alessandro SCHÖPF (RZ Pellets WAC; 35/6), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER; 46/1), Paul WANNER (PSV Eindhoven/NED; 2/0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 30/1)

ANGRIFF: Marko ARNAUTOVIC (FK Crvena Zvezda/SRB; 132/47), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER; 74/24), Sasa KALAJDZIC (LASK; 21/4)