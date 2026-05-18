WM 2026 Kader – Kroatien mit fünf Bundesliga-Profis: Modric mit 40 Jahren dabei!

Die Fußball-Nationalmannschaft von Kroatien setzt bei der WM 2026 auf Erfahrung und Bundesliga-Kompetenz. Angeführt von Altstar Luka Modric reist der WM-Dritte von 2022 mit fünf Profis aus der Bundesliga nach Nordamerika. Hier die neuen Kroatien Trikots 2026.
Modric führt 26er-Aufgebot an
Der 40 Jahre alte Kapitän und Anführer von der AC Mailand steht im 26-köpfigen Kader, den der kroatische Verband am Montag veröffentlichte. Neben ihm berief Nationaltrainer Zlatko Dalic mit Josip Stanisic vom FC Bayern, dem Noch-Hamburger Luka Vuskovic, Kristijan Jakic vom FC Augsburg, Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim und Igor Matanovic vom SC Freiburg gleich fünf Bundesliga-Profis.
Weitere Ex-Bundesliga-Spieler im Kader
Darüber hinaus sind mit Josko Gvardiol von Manchester City, Marin Pongracic von US Lecce und Ivan Perisic von PSV Eindhoven drei weitere Akteure im Aufgebot, die bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt haben. Für Kroatien beginnt das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada am 17. Juni in der WM Gruppe L mit dem Duell gegen England.
Danach trifft die Auswahl von Dalic am 24. Juni auf Panama, ehe am 27. Juni das Spiel gegen Ghana folgt.
Der Kroatien Kader zur WM 2026:
Tor: Dominik Livaković (Dinamo), Dominik Kotarski (Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City).
Abwehr: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV).
Mittelfeld: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).
Sturm: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg).
Auf Abruf: Lovro Majer (Wolfsburg), Franjo Ivanović (Benfica), Dion Drena Beljo (Dinamo), Ivan Smolčić (Como), Karlo Letica (Lausanne), Adrian Segečić (Portsmouth), Luka Stojković (Dinamo).
Die kroatische Fußballnationalmannschaft trifft sich am 25. Mai und wird sich in Rijeka vorbereiten, wo sie am 2. Juni ein Freundschaftsspiel gegen Belgien bestreiten wird. Die Vatreni reisen am 6. Juni nach Varaždin, wo sie am 7. Juni in einem Freundschaftsspiel auf Slowenien treffen, bevor sie zwei Tage später nach Washington weiterreisen.