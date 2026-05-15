WM 2026 Kader Japans bekanntgegeben: 6 Bundesligaprofis dabei

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Japans WM-Kader nimmt mit sechs Bundesligaprofis deutliche deutsche Prägung an. Nationaltrainer Hajime Moriyasu benannte in Tokio ein 26-köpfiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli. Japan spielt in der WM Gruppe F gegen die Niederlande, Schweden und Tunesien.

Sechs Spieler aus der Bundesliga im Aufgebot

Mit Hiroki Ito vom FC Bayern München, Yukinari Sugawara von Werder Bremen, Ritsu Doan von Eintracht Frankfurt, Kaishu Sano vom FSV Mainz 05, Yuito Suzuki vom SC Freiburg und Kento Shiogai vom VfL Wolfsburg stehen gleich sechs Akteure aus der Fußball-Bundesliga im japanischen Kader. Moriyasu stellte die Auswahl am Freitag in Tokio vor und setzt damit auch auf reichlich Europa-Erfahrung aus der deutschen Liga.

Mitoma verpasst die Endrunde

Nicht mit dabei ist dagegen Kaoru Mitoma. Der Offensivspieler von Brighton & Hove Albion fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus, die er sich am vergangenen Wochenende im Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers beim 3:0 zugezogen hatte. Nach Einschätzung der medizinischen Abteilung reiche die Zeit bis zum Turnierbeginn nicht für eine vollständige Genesung aus, erklärte Moriyasu.

Der 28-Jährige hatte Japan zuletzt im März beim 1:0-Testspielsieg gegen England im Wembley-Stadion mit dem einzigen Treffer zum Erfolg geführt. In der Gruppenphase trifft Japan in der Gruppe F auf die Niederlande, Schweden und Tunesien, zum Auftakt wartet am 14. Juni in Arlington, Texas, die niederländische Auswahl.

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Torwart

HAYAKAWA Tomoki (Kashima Antlers), OSAKO Keisuke (Sanfrecce Hiroshima), SUZUKI Zion (Parma Calcio 1913/Italien)

Abwehr

NAGATOMO Yuto (FC Tokio), TANIGUCHI Shogo (Sint-Truidense VV/Belgien), ITAKURA Kou (AFC Ajax/Niederlande), WATANABE Tsuyoshi (Feyenoord/Niederlande), TOMIYASU Takehiro (AFC Ajax/Niederlande), ITO Hiroki (Bayern München/Deutschland), SEKO Ayumu (Le Havre AC/Frankreich), SUGAWARA Yukinari (Werder Bremen/Deutschland), SUZUKI Junnosuke (FC Kopenhagen/Dänemark)

Mittelfeld/Sturm

ENDO Wataru (FC Liverpool/England), ITO Junya (KRC Genk/Belgien), KAMADA Daichi (Crystal Palace/England), OGAWA Koki (NEC Nijmegen/Niederlande), MAEDA Daizen (Celtic Glasgow/Schottland), DOAN Ritsu (Eintracht Frankfurt/Deutschland), UEDA Ayase (Feyenoord/Niederlande), TANAKA Ao (Leeds United/England), NAKAMURA Keito (Stade de Reims/Frankreich), SANO Kaishu (Mainz 05/Deutschland), KUBO Takefusa (Real Sociedad/Spanien), SUZUKI Yuito (SC Freiburg/Deutschland), SHIOGAI Kento (VfL Wolfsburg/Deutschland), GOTO Keisuke (Sint-Truidense VV/Belgien)