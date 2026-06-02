WM 2026 Kader Ghana: ohne Berlins Köhn zur WM, aber mit Jonas Adjetey

Derrick Köhn wird nicht mit Ghana zur Fußball-Weltmeisterschaft reisen. Der Bundesliga-Profi von Berlins Köhn fehlt ebenso im WM Kader wie Ransford Königsdörffer vom FSV Mainz 05, das der Verband am Dienstag bekannt gab.

Bundesliga-Trio bleibt außen vor

Die Entscheidung kam nicht überraschend, denn sowohl Köhn als auch Königsdörffer standen schon nicht mehr im vorläufigen Kader der Black Stars. Auch Darmstadts Patric Pfeiffer, der sich ebenfalls WM-Chancen ausgerechnet hatte, wurde nicht berücksichtigt. Damit gehen drei Bundesliga-Profis leer aus: Köhn bringt es auf drei Länderspiele, Königsdörffer auf sieben und Pfeiffer auf eines.

Im Gegenzug ist mit Jonas Adjetey ein weiterer Spieler aus der Bundesliga dabei. Der Verteidiger war im Winter aus Basel zum VfL Wolfsburg gewechselt, kam dort bislang aber nur auf 137 Einsatzminuten.

Queiroz setzt neue Akzente

Angeführt wird Ghana nun von Antoine Semenyo. Der Flügelspieler war erst im Winter für 75 Millionen Euro vom AFC Bournemouth zu Manchester City gewechselt. Ebenfalls im WM-Kader stehen Inaki Williams von Athletic Bilbao und Altstar Jordan Ayew, der die Mannschaft als Kapitän anführt.

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Dass Köhn, Königsdörffer und Pfeiffer nicht berücksichtigt wurden, hatte sich spätestens seit der überraschenden Trennung von Nationaltrainer Otto Addo abgezeichnet. Nach vier Niederlagen in Serie zog der Verband noch in der Nacht nach dem 1:2 gegen Deutschland Ende März die Reißleine. Im April übernahm der Portugiese Carlos Queiroz und setzt nun auf andere Namen.

Ghanas WM Kader 2026

Torhüter Lawrence Ati-Zigi (FC St. Gallen), Benjamin Asare (Hearts of Oak), Solomon Agbasi (Hearts of Oak), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic), Paul Reverson (Ajax Amsterdam)

Verteidiger Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg), Abdul Rahman Baba (PAOK Thessaloniki), Alexander Djiku (Spartak Moskau), Gideon Mensah (AJ Auxerre), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Başakşehir), Kojo Peprah Oppong (OGC Nizza), Alidu Seidu (Stade Rennes), Marvin Senaya (AJ Auxerre)

Mittelfeldspieler Augustine Boakye (AS Saint-Étienne), Abdul Fatawu (Leicester City), Elisha Owusu (AJ Auxerre), Thomas Partey (FC Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Kamaldeen Sulemana (Atalanta Bergamo), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjælland)

Stürmer Jordan Ayew (Leicester City), Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzeň), Ernest Nuamah (Olympique Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Inaki Williams (Athletic Bilbao)