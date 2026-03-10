WM 2026 Kader – Ex-Nationalspieler Basler fordert DFB-Aus für Antonio Rüdiger

Ex-Nationalspieler Mario Basler fordert im Hinblick auf den WM 2026 Kader ein sofortiges DFB-Aus für Antonio Rüdiger. Basler verlangt, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann den Real-Star nicht mehr nominiert und sieht die Kontroverse um eine Aktion im Spiel gegen Getafe als Ausschlussgrund. Die Forderung entzündet die Debatte um Disziplin, Berufung in die Nationalmannschaft und die personelle Kaderplanung für die WM. Basler warnt vor Folgen für die Mannschaftsstruktur und stellt die Rückkehr des Verteidigers in Frage.

Basler fordert DFB-Aus für Antonio Rüdiger

Mario Basler macht in seinem Podcast „Basler ballert“ klar: Für ihn darf Antonio Rüdiger nicht mehr Teil der Nationalmannschaft sein. Er fordert den Bundestrainer direkt auf, Rüdiger nicht mehr zu berufen und begründet dies mit der jüngsten Szene im Ligaspiel in Spanien. „Das war für mich keine unglückliche Aktion – das war Absicht“, sagte Basler und verlangte, Rüdiger dürfe „nicht einmal mehr in die Nähe der Nationalmannschaft kommen“. Damit stellt Basler eine öffentliche Forderung an die DFB-Kaderplanung und die Nominierungsentscheidungen für die WM 2026.

Die Szene gegen Getafe

Auslöser der Debatte war eine Aktion im Spiel gegen Getafe, bei der Rüdiger seinen Gegenspieler Diego Rico mit dem Knie am Kopf getroffen haben soll. Rico unterstellte dem Verteidiger Absicht und klagte anschließend im spanischen Radiosender Cadena Cope: Rüdiger habe versucht, „mir das Gesicht einzuschlagen“. Die Aktion hat sowohl sportliche als auch reputative Folgen und befeuert Diskussionen über Fairplay, Härte im Zweikampf und mögliche Sanktionen.

Folgen für WM 2026 Kader und Nagelsmann

Basler sieht in Rüdigers Verhalten nicht nur ein sportliches Problem, sondern eine Gefahr für die Nationalmannschaft: „Wer in jedem Spiel Ausraster haben kann, eine Rote Karte kriegen kann, der hilft doch einer Mannschaft nicht.“ Er warnt, dass eine Nicht-Reaktion des DFB die Glaubwürdigkeit der Kaderauswahl untergraben würde: „Wenn der DFB da nicht reagiert, zweifle ich am Menschenverstand.“ Die klare öffentliche Forderung erhöht den Druck auf Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Vorbereitung der Nominierungen für den WM 2026 Kader.