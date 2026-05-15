WM 2026 Kader Elfenbeinküste: DFB-Gegner mit Diomande und Touré

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Die Elfenbeinküste hat ihren Kader für die WM 2026 im Sommer nominiert und dabei auch zwei Bundesliga-Profis berufen. Shootingstar Yan Diomande von RB Leipzig und Bazoumana Touré von der TSG Hoffenheim stehen im Aufgebot von Deutschlands Gruppengegner.

Nationaltrainer Emerse Faé gab am Freitag seinen 26-köpfigen Kader für das Turnier bekannt. Diomande, 19 Jahre alt, und Offensivspieler Touré, 20, hatten beide erst im Oktober 2025 ihr Debüt in der ivorischen A-Nationalmannschaft gefeiert.

Bekannte Namen und ein prominenter Debütant

Mit Guéla Doué ist zudem der ältere Bruder von Désiré Doué aus dem Aufgebot dabei, der für Paris Saint-Germain spielt. Erstmals nominiert wurde außerdem Yoan-Ange Bonny von Inter Mailand, der früher für Frankreichs U21 auflief und erst vor einer Woche die Spielberechtigung für die Afrikaner erhalten hatte. Nicht berücksichtigt wurde dagegen der frühere Dortmunder Sebastien Haller.

Duell mit Deutschland am 20. Juni

Deutschland und die Elfenbeinküste treffen bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada am zweiten Gruppenspieltag aufeinander, der Termin ist der 20. Juni. Zum Auftakt spielt die DFB-Auswahl am 14. Juni gegen Curaçao.

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Das WM Aufgebot der Elfenbeinküste:

Tor: Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Mohamed Koné (SC Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos Athen).

Abwehr: Emmanuel Agbadou (Besikatas Istanbul), Clément Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomandé (Sporting Lissabon), Guéla Doué (Racing Straßburg), Ghislain Konan (FC Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo), Evan Ndicka (AS Rom), Wilfried Singo (Galatasaray Istanbul).

Mittelfeld: Seko Fofana (FC Porto), Parfait Guiagon (SC Charleroi), Franck Kessié (Al-Ahli Saudi FC), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean Michaël Seri (NK Maribor).

Angriff: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomandé (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pépé (FC Villarreal), Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), Elye Wahi (OGC Nizza).