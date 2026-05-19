WM 2026 Kader der Schweiz: 9 Bundesliga-Spieler & 7 Ü30-Profis

Nati-Coach Murat Yakin hat seinen Schweiz WM-Kader für den Sommer komplettiert und nimmt 26 Spieler mit nach Nordamerika. Auffällig ist vor allem die starke Bundesliga-Prägung. Neun Profis verdienen ihr Geld aktuell in Deutschland, zugleich fehlen mit Alvyn Sanches einige viel beachtete Namen. Schweiz spielt in der WM Gruppe B gegen Gastgeber Kanada, Katar und Bosnien.

Der 23 Jahre alte Young-Boys-Offensivspieler Alvyn Sanches wurde nicht nominiert. Schon vor wenigen Tagen hatte der Angreifer selbst angedeutet, dass es für ihn nicht reichen würde. Yakin setzt stattdessen im offensiven Mittelfeld unter anderem auf Christian Fassnacht, der mit 32 Jahren zu den sieben Ü30-Spielern im Aufgebot gehört. Fassnacht lief zuletzt im September 2021 in einem Länderspiel von Beginn an auf, war in der Schweizer Liga mit 25 Torbeteiligungen aber der beste Scorer und zugleich mit 18 Treffern der erfolgreichste Torschütze. Sanches kam nach seinem Comeback von einem Kreuzbandriss auf 16 Scorerpunkte, davon zehn Tore. Ebenfalls für das Zentrum steht der Augsburger Fabian Rieder bereit, dazu ist auch Johan Manzambi vom SC Freiburg eine Option. Der 20-Jährige ist der jüngste Akteur im Schweizer Aufgebot.

Manzambi legt kräftig an Marktwert zu

Manzambi zählt nach einer starken Saison bei Freiburg zu den wertvollsten Spielern im Kader. Sein Marktwert sprang von 8 Millionen auf 35 Millionen Euro. Damit liegt er als Feldspieler gleichauf mit Dan Ndoye von Nottingham Forest. Nur BVB-Torhüter Gregor Kobel kommt im gesamten Schweizer Kader auf einen noch höheren Marktwert.

Aus der Bundesliga stehen neben Kobel, Rieder und Manzambi auch Luca Jaquez vom VfB Stuttgart, Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach, Aurèle Amenda von Eintracht Frankfurt, Miro Muheim vom Hamburger SV und Silvan Widmer vom 1. FSV Mainz 05 im Aufgebot. Hinzu kommt Cedric Itten aus der 2. Bundesliga, der künftig für Fortuna Düsseldorf spielt. Damit ist Deutschland im Schweizer WM-Kader besonders stark vertreten.

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Die Schweiz in Gruppe B

Die Schweizer eröffnen ihr Turnier am 13. Juni um 21 Uhr in San Jose gegen Katar. Danach warten in Gruppe B Bosnien-Herzegowina in East Rutherford bei New York City am 18. Juni um 21 Uhr sowie Mitgastgeber Kanada in Vancouver am 24. Juni um 21 Uhr.

Der WM-Kader der Schweiz 2026

Torhüter: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (FC Lorient), Marvin Keller (BSC Young Boys)

Verteidigung: Manuel Akanji (Inter Mailand), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (FC Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodriguez (Real Betis Sevilla), Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05)

Mittelfeld und Sturm: Michel Aebischer (AC Pisa), Zeki Amdouni (FC Burnley), Breel Embolo (Stade Rennes), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Remo Freuler (FC Bologna), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (SC Freiburg), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Fabian Rieder (FC Augsburg), Djibril Sow (FC Sevilla), Ruben Vargas (FC Sevilla), Granit Xhaka (AFC Sunderland), Denis Zakaria (AS Monaco)

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