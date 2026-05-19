WM 2026 Kader Brasiliens – Neymar bekommt eine Chance

Neymar ist zurück im brasilianischen WM-Kader, doch eine feste Rolle in der Startelf ist ihm nicht sicher. Nationaltrainer Carlo Ancelotti setzt beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada auf Erfahrung, macht dem Superstar aber zugleich klar, dass dessen Einsatzzeit offen bleibt. In Rio de Janeiro löste die Nominierung dennoch großen Jubel aus. In WM Gruppe C trifft der Gruppenfavorit Brasilien auf Marokko, Haiti und dem Überraschungsteam aus Schottland.

Rückkehr nach fast drei Jahren

Der 34 Jahre alte Angreifer vom FC Santos steht im 26-köpfigen Aufgebot der Seleção für die WM vom 11. Juni bis 19. Juli. Es ist Neymars erste Berufung nach fast drei Jahren Pause im Nationalteam. Zuletzt hatte der Rekordtorschütze Brasiliens mit 79 Treffern in 128 Länderspielen nach einer Knieverletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay im Oktober 2023 nicht mehr für sein Land gespielt. Bei der Gala am Montag in Rio wurde seine Nominierung verkündet, worauf im Saal lauter Jubel ausbrach.

Ancelotti setzt auf Qualität, nicht auf Automatismen

Ancelotti erklärte nach der Bekanntgabe, dass sein Team Neymar über das gesamte Jahr beobachtet habe. Der Coach betonte, der Offensivspieler habe zuletzt regelmäßig gespielt und seine körperliche Verfassung verbessert. „Wir glauben, dass er ein wichtiger Spieler ist“, sagte Ancelotti. Gleichzeitig stellte er unmissverständlich klar, dass Neymar keinen Anspruch auf einen Platz in der Anfangsformation habe. „Wir haben uns für Neymar entschieden, nicht weil wir ihn für einen guten Ersatzspieler halten, sondern weil wir glauben, dass er seine Qualitäten ins Team einbringen kann“, betonte der Italiener, „egal ob er eine, fünf oder 90 Minuten spielt oder gar nicht zum Einsatz kommt, ob er einen Elfmeter schießt oder nicht.“ Zudem sei es wichtig, „nicht alle Erwartungen auf einen einzigen Spieler zu setzen“.

Erfahrung, Rückhalt und starke Konkurrenz im Angriff

Medienberichten zufolge hatten sich neben früheren Selecao-Trainern auch aktuelle Nationalspieler intern dafür ausgesprochen, Neymar mit zur Endrunde in Nordamerika zu nehmen. Ancelotti verwies auf dessen Erfahrung in großen Turnieren und auf die Anerkennung innerhalb der Mannschaft. Der Angreifer verfüge „über Erfahrung in solchen Wettbewerben und genießt die Zuneigung der Mannschaft“, sagte der Nationaltrainer. „Er kann für ein besseres Klima im Team sorgen und dazu beitragen, das Beste aus der Mannschaft herauszuholen“.

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Im brasilianischen Angriff hat Ancelotti außerdem weitere namhafte Optionen. Mit dabei sind Real-Madrid-Star Vinicius Júnior, der 19 Jahre alte Lyon-Youngster Endrick, Barcelonas Raphinha, der nach einer Oberschenkelblessur zurückkehrt, sowie der frühere Bundesliga-Profi Matheus Cunha. Brasilien trifft in der Vorrundengruppe C auf Marokko, Schottland und Haiti. Die Fans der Seleção warten seit dem Titelgewinn 2002 in Südkorea und Japan, als die Mannschaft das Endspiel in Yokohama mit 2:0 gegen Deutschland gewann, auf den sechsten WM-Triumph.

Der WM Kader Brasiliens:

Torhüter

ALISSON (Liverpool);

EDERSON (Fenerbahçe)

WEVERTON (Grêmio)

Abwehr

ALEX SANDRO (Flamengo)

BREMER (Juventus)

DANILO (Flamengo)

DOUGLAS SANTOS (Zenit)

GABRIEL MAGALHÃES (Arsenal)

IBAÑEZ (Al-Ahli)

LÉO PEREIRA (Flamengo)

MARQUINHOS (PSG)

WESLEY (Roma)

Mittelfeld

BRUNO GUIMARÃES (Newcastle)

CASEMIRO (Manchester United)

DANILO SANTOS (Botafogo)

FABINHO (Al-Ittihad)

LUCAS PAQUETÁ (Flamengo)

Angriff

ENDRICK (Lyon)

GABRIEL MARTINELLI (Arsenal)

IGOR THIAGO (Brentford)

LUIZ HENRIQUE (Zenit)

MATHEUS CUNHA (Manchester United)

NEYMAR (Santos)

RAPHINHA (Barcelona)

RAYAN (Bournemouth)

VINI JR. (Real Madrid)