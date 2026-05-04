WM 2026 K.O.-Phase: Der Weg ins Finale – Deutschlands Kracher und die Duelle der Legenden

WM 2026 K.O.-Phase: Das Format mit dem Sechzehntelfinale

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bringt nicht nur 48 Teilnehmer, sondern auch ein völlig neues K.O.-Format. Nach der Gruppenphase werden sich erstmals 32 Teams für die K.O.-Runde qualifizieren – und die beginnt mit dem Sechzehntelfinale, also der Runde der letzten 32. Erst danach folgen Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und das Finale am 19. Juli 2026 in MetLife Stadium, New York.

Alle 32 qualifizierten Teams spielen zunächst im neuen WM-Sechzehntelfinale. Die 24 Gruppensieger und Gruppenzweiten werden dabei den acht besten Drittplatzierten zugelost, wobei Gruppensieger in der Regel auf Drittplatzierte treffen. Das Besondere: Der Turnierplan ist bereits vollständig festgelegt – man weiß also schon heute, welche Teams aufeinandertreffen könnten, wenn sie ihre Gruppen entsprechend abschließen. Und genau das macht einige Szenarien so explosiv spannend.

Deutschland: Möglicher Kracher gegen Frankreich bereits im Achtelfinale

Sollte Deutschland die Gruppe E als Sieger abschließen, würde die DFB-Elf im Sechzehntelfinale auf einen Drittplatzierten in Boston treffen – ein überschaubarer Auftakt. Doch danach droht der ganz große Hammer: Gewinnt Deutschland dieses erste K.O.-Spiel, wartete im Achtelfinale in Philadelphia möglicherweise schon Frankreich. Das wäre ein Knallerduell bereits in der Runde der letzten 16 – und ohne diesen Kracher zu überstehen, käme Deutschland nicht unter die besten Vier.

🇩🇪 Deutschlands möglicher K.O.-Weg (bei Gruppensieger)

Sechzehntelfinale: vs. Drittplatzierter (Boston)

Achtelfinale: vs.

Viertelfinale: offen

🔥 Sofortiger Kracher gegen Frankreich im Achtelfinale möglich vs. Drittplatzierter (Boston)vs. 🇫🇷 Frankreich (Philadelphia) – sofern beide Gruppen gewinnenoffen🔥 Sofortiger Kracher gegen Frankreich im Achtelfinale möglich

Auf der anderen Seite: Würde Frankreich die Gruppe I – nach FIFA-Punkten die stärkste Gruppe des gesamten Turniers – als Erster beenden, käme die Équipe Tricolore ebenfalls zunächst gegen einen Drittplatzierten in New Jersey. Der Bracket würde dann beide Mannschaften in Philadelphia zusammenführen. Ein Duell Deutschland gegen Frankreich bei einer Weltmeisterschaft hat es bislang noch nicht gegeben – 2026 wäre die Chance dazu schon im Achtelfinale.

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🇫🇷 Frankreichs möglicher K.O.-Weg (bei Gruppensieger)

Sechzehntelfinale: vs. Drittplatzierter (New Jersey)

Achtelfinale: vs.

Viertelfinale: offen – evtl. leichterer Gegner

🔥 Neuauflage großer WM-Duelle – Deutschland vs. Frankreich im Achtelfinale wäre möglich vs. Drittplatzierter (New Jersey)vs. 🇩🇪 Deutschland (Philadelphia) – sofern beide Gruppen gewinnenoffen – evtl. leichterer Gegner🔥 Neuauflage großer WM-Duelle – Deutschland vs. Frankreich im Achtelfinale wäre möglich

Eines der meistdiskutierten Szenarien des Turniers ist ein mögliches Aufeinandertreffen zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo im Viertelfinale in Kansas City. Argentinien aus Gruppe J und Portugal aus Gruppe K befinden sich auf exakt jenem Ast des Turnierplans, der im Viertelfinale zusammenläuft – vorausgesetzt, beide Teams kommen so weit. Als Titelverteidiger würde Argentinien zunächst im Sechzehntelfinale in Miami antreten, Portugal käme gegen einen Drittplatzierten in Kansas City zum Einsatz.

🇦🇷 Argentiniens möglicher K.O.-Weg (bei Gruppensieger)

Sechzehntelfinale: vs. Drittplatzierter / evtl.

Achtelfinale: vs. Zweiter Gruppe D oder G (evtl. USA)

Viertelfinale: evtl.

⭐ Messi vs. Ronaldo im Viertelfinale – könnte das letzte Duell zweier Legenden werden vs. Drittplatzierter / evtl. 🇺🇾 Uruguay (Miami)vs. Zweiter Gruppe D oder G (evtl. USA)evtl. 🇵🇹 Portugal (Kansas City)⭐ Messi vs. Ronaldo im Viertelfinale – könnte das letzte Duell zweier Legenden werden

Für Ronaldo dürfte es die letzte WM-Teilnahme seiner Karriere sein. Ein Aufeinandertreffen gegen Messi im Viertelfinale wäre ein würdiger Abschied des ewigen Rivalen von der größten Bühne – wenn Portugal zunächst den Gruppensieger der Gruppe B, möglicherweise die Schweiz, im Achtelfinale besiegt.

Spanien: Freie Fahrt bis ins Halbfinale möglich?

Laut Turnierplan hätte der amtierende Europameister Spanien aus Gruppe H einen der günstigsten möglichen Wege durch die K.O.-Runde. Als Gruppensieger würde La Roja im Sechzehntelfinale in Los Angeles auf den Zweiten der Gruppe J treffen – möglicherweise Österreich oder Algerien. Im Achtelfinale käme erneut ein Gruppenzweiter, und erst im Viertelfinale könnte es zu einem Duell mit dem Sieger der Gruppe D oder G kommen – eventuell den USA oder Belgien. Spanien könnte also bis ins Halbfinale keinem der Top-Favoriten begegnen.

England könnte Mexiko im legendären Azteca-Stadion treffen

Ein Szenario, das Geschichte atmet: Wenn England die Gruppe L gewinnt und Mexiko die Gruppe A, würden beide Mannschaften im Achtelfinale im Azteca-Stadion in Mexico City aufeinandertreffen – genau dort, wo Diego Maradona 1986 sein legendäres „Hand Gottes“-Tor gegen England erzielte. Ein Duell mit enormem symbolischen Gewicht, das Geschichte schreiben könnte.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Englands möglicher K.O.-Weg (bei Gruppensieger)

Sechzehntelfinale: vs. Drittplatzierter (Atlanta)

Achtelfinale: vs.

Viertelfinale: evtl.

🏟️ Könnte eine Rückkehr an den Ort des legendären 1986er Maradona-Dramas werden vs. Drittplatzierter (Atlanta)vs. 🇲🇽 Mexiko (Azteca-Stadion, Mexico City) – wenn Mexiko Gruppe A gewinntevtl. 🇧🇷 Brasilien 🏟️ Könnte eine Rückkehr an den Ort des legendären 1986er Maradona-Dramas werden

Für Mexiko als Gastgeber bietet das neue K.O.-Format einen besonderen Vorteil: Als Gruppensieger der Gruppe A würde die mexikanische Nationalmannschaft ihr Sechzehntelfinale und voraussichtlich auch das Achtelfinale im eigenen Land bestreiten. Käme Mexiko danach weiter, könnte im Viertelfinale in Miami Brasilien warten.

🇲🇽 Mexikos möglicher K.O.-Weg (bei Gruppensieger)

Sechzehntelfinale: vs. Drittplatzierter (Mexico City)

Achtelfinale: vs.

Viertelfinale: evtl.

🏟️ Gastgeber-Bonus: Sechzehntel- und Achtelfinale in Mexico City wären möglich vs. Drittplatzierter (Mexico City)vs. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England (Azteca) – wenn England Gruppe L gewinntevtl. 🇧🇷 Brasilien (Miami)🏟️ Gastgeber-Bonus: Sechzehntel- und Achtelfinale in Mexico City wären möglich

Brasilien auf der schwierigen Brackethälfte

Beim Blick auf den Turnierplan fällt auf: Brasilien befindet sich in der Gruppe C und damit im gleichen Bracket wie Deutschland und Frankreich. Das bedeutet: Sollte die Seleção ins Halbfinale einziehen, könnte sie auf eine dieser europäischen Großmächte treffen. Zunächst würde Brasilien im Sechzehntelfinale in Houston auf einen möglichen Playoff-Teilnehmer stoßen, im Achtelfinale dann voraussichtlich auf den Zweiten der Gruppe E oder I.

USA und Kanada mit Heimvorteil

Als Gruppensieger der Gruppe D würden die USA ihr Sechzehntelfinale in San Francisco bestreiten und kämen im Achtelfinale in Seattle auf den Sieger der Gruppe G – möglicherweise Belgien. Im Viertelfinale könnte dann Spanien warten. Trainer Mauricio Pochettino könnte als Argentinier womöglich gegen seinen Landsmann Messi antreten – das allerdings nur, wenn die USA als Gruppensieger weiterkommen.

Auch Kanada aus Gruppe B profitiert als Gastgeber vom neuen K.O.-Format: Bei einem Gruppensieger würden Sechzehntelfinale und Achtelfinale in Vancouver stattfinden. Im Achtelfinale könnte dann Ronaldos Portugal der Gegner sein – ein Heimspiel gegen einen der ikonischsten Spieler der Fußballgeschichte.

🇨🇦 Kanadas möglicher K.O.-Weg (bei Gruppensieger)

Sechzehntelfinale: vs. Drittplatzierter (Vancouver)

Achtelfinale: vs.

Viertelfinale: offen

🏟️ Heimvorteil bis Achtelfinale in Vancouver – Duell mit Ronaldo wäre möglich vs. Drittplatzierter (Vancouver)vs. 🇵🇹 Portugal (Vancouver) – wenn Portugal Gruppe K gewinntoffen🏟️ Heimvorteil bis Achtelfinale in Vancouver – Duell mit Ronaldo wäre möglich

Fazit: Die WM 2026 könnte Duelle für die Ewigkeit liefern

Das neue Format mit 48 Teams und dem Sechzehntelfinale verspricht Spannung von der ersten K.O.-Runde an. Besonders das mögliche Duell Deutschland gegen Frankreich im Achtelfinale – ein Aufeinandertreffen zweier WM-Gewinner, die sich bislang noch nie bei einer Weltmeisterschaft begegnet sind – wäre ein historisches Highlight. Dazu kommt das potenzielle Abschiedsduell Messi gegen Ronaldo im Viertelfinale und das geschichtsträchtige England-Mexiko-Szenario im Azteca.

Der Turnierplan ist gesetzt – doch entscheidend ist, dass all diese Traumduelle erst Wirklichkeit werden, wenn die Teams ihre Gruppen entsprechend abschließen. Die Chancen stehen gut. Ob sie genutzt werden, zeigt sich ab dem 11. Juni 2026.