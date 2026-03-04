WM 2026: Ist das das hässlichste WM-Poster ever? Fifa kassiert Kritik und Häme

Wir berichteten gestern über das neue WM 2026 Poster und wunderten uns. Nun kommt der Shitstorm von außen! Die Fifa hat das offizielle WM-Poster zum 100-Tage-Countdown enthüllt – und erntet umgehend Kritik und Häme in den sozialen Netzwerken. Während Präsident Gianni Infantino die Collage als Ausdruck von Energie, Vielfalt und Gemeinschaft lobt, reagieren Nutzer auf X (ehemals Twitter) mit Spott, Skepsis und veränderter Kunst. Einige rufen sogar zum Boykott auf, andere nennen das Motiv schlicht „langweilig“.

WM-Poster: Design, Botschaft und Countdown

Die Fifa präsentierte das offizielle Poster zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada anlässlich des 100-Tage-Countdowns. Das Motiv besteht aus einer Collage mit einem zentralen Spieler und soll nach Auffassung der Organisatoren die Fähigkeit des Fußballs betonen, Menschen und Kulturen zu vereinen. Die Gestaltung setzt auf symbolische Elemente, die Einheit, Vielfalt und die globale Bühne des Turniers transportieren sollen; dennoch stößt die visuelle Umsetzung bei vielen Betrachtern auf Ablehnung.

Fifa-Präsident Infantino verteidigt das Poster

Gianni Infantino lobte die Gestaltung öffentlich und sagte, das Poster fange „die Energie, Vielfalt und gemeinsame Leidenschaft“ ein, die die nach seiner Darstellung „inklusivste WM aller Zeiten“ ausmache. Er verwies darauf, dass vom An- bis zum Schlusspfiff Milliarden von Fans in den Stadien und auf allen Kontinenten Momente erleben würden, die über den Fußball hinaus Kultur verbinden. Die Fifa stellt damit klar, dass das Poster Teil der offiziellen Kommunikation für das Turnier und dessen Markenauftritt ist.

Kritik und Häme auf X: Memes, Umbauten und Boykott-Aufrufe

Auf X reagierten Nutzer deutlich kritischer als die Fifa. Manche User kommentierten das Poster mit einem knappen „What?“ oder bezeichneten das Motiv als „langweilig“. Weitere Beiträge riefen sogar zum Boykott der WM auf. Ein besonders viraler Beitrag zeigt eine veränderte Version des Posters, in der die Umrisse eines Soldaten zu sehen sind; nach Angaben der Nutzer handelt es sich dabei vermutlich um einen ICE-Beamten, der sein Gewehr auf die Brust eines Kindes richtet. Solche Umbauten und Memes verdeutlichen, wie sozialmediale Parodien die Wahrnehmung offizieller Designs sofort beeinflussen können.

Drei Künstler aus den Gastgeberländern und Vorgänger-Poster

Erstmals in der WM-Geschichte entwarf ein Trio aus drei Künstlern das zentrale Motiv: Hank Willis Thomas aus den USA, Minerva GM aus Mexiko und Carson Ting aus Kanada. Die Fifa betont die internationale Zusammenarbeit der Gestalter als Spiegelbild der drei Gastgeberländer. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Organisation individuelle Poster für die 16 Spielorte in den drei Ländern veröffentlicht; die nun vorgestellte Collage steht als übergreifendes nationales Werbemotiv für das Turnier.