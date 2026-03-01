WM 2026 in den USA – Umfrage zeigt: Boykott-Stimmung & Sicherheitsbedenken trüben die Vorfreude

Die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA bleibt in Deutschland aus. Statt über Ticketkauf, Hotelbuchungen oder Fanreisepläne dominieren in deutschsprachigen Foren Sicherheitsbedenken, Debatten zu Menschenrechten und Boykottaufrufe. Eine t-online‑Umfrage mit mehr als 41.000 Teilnehmern zeigt eine deutliche Ablehnung gegenüber Reisen in die USA. Parallel verstärken Petitionen, Warnungen von Menschenrechtlern und prominente Stimmen die Skepsis vieler Fans.

Reddit-Foren: Boykott, Sicherheitsbedenken und politische Kritik

Ein Blick in deutschsprachige Fußball-Subreddits offenbart eine klare Tendenz: Viele Nutzer diskutieren offen über einen Boykott der WM und planen, weder in die USA zu fliegen noch das Turnier live im Stadion zu verfolgen. In den Threads stehen politische Fragen und die US-Grenzpolitik unter Donald Trump im Fokus; Nutzer äußern Ängste vor Einreiseverboten, Kontrollen und eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Gleichzeitig spielen Kosten, Sicherheitsvorkehrungen und die generelle Frustration mit dem Weltverband FIFA eine Rolle bei der Entscheidung, die Spiele lieber von zuhause aus per TV-Übertragung zu verfolgen.

Internationale Foren: Stimmung im Vergleich

Im internationalen Reddit‑Diskurs fällt das Bild differenzierter aus. Zwar werden auch dort Risiken wie Sicherheitsfragen und Einreisebestimmungen diskutiert, doch finden sich deutlich mehr Kommentare von Fans, die fest mit einem Ticketkauf rechnen und volle Stadien erwarten. Das zeigt, dass die Reisebereitschaft regional stark variiert und die deutsche Fanszene derzeit eine besonders ablehnende Haltung einnimmt.

Umfragen und Petitionen untermauern die Ablehnung

Die Stimmung in Deutschland bestätigt eine groß angelegte Leserbefragung des Portals t-online mit über 41.000 Teilnehmern: Rund 94,5 Prozent gaben an, wegen der abschreckenden Nachrichtenlage nicht zur WM in die USA reisen zu wollen. Nur gut 1.000 Befragte signalisierten, dass sie sich von Bedenken nicht abhalten lassen würden. Parallel kursiert eine Online-Petition, die dazu aufruft, dass kein Fan zur WM fahren solle – ein Schritt, der den Boykottgedanken weit über soziale Medien hinaus trägt und die Diskussion in der Fanszene prägt.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Menschenrechtler, Ex-FIFA-Chef und offizielle Reaktionen

Organisationen wie Human Rights Watch kritisieren die US-Grenzpolitik scharf und äußern ernsthafte Zweifel daran, ob eine problemlose Einreise für alle Fans, Journalisten und Spieler gewährleistet ist. Für zusätzliches Aufsehen sorgte Ex‑FIFA‑Chef Sepp Blatter, der öffentlich von Reisen in die USA wegen potenzieller Sicherheitsrisiken abriet. Die FIFA und die US‑Regierung bemühen sich derweil um Beruhigung und betonen, dass das Turnier wie geplant stattfinden werde und Visa‑ sowie Sicherheitsprozesse reibungslos laufen sollen. Dennoch bleibt die Reisebereitschaft aus Deutschland aktuell auf einem historischen Tiefpunkt.