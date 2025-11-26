WM 2026 in den USA: FIFA verkauft fast zwei Millionen WM-Tickets vor WM-Auslosung

WM 2026: Riesige Ticket-Nachfrage

Mehr als ein halbes Jahr vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist die Begeisterung unter den Fans bereits spürbar. Noch bevor die Gruppen am 5.12. ausgelost werden, wurden bereits rund zwei Millionen Tickets verkauft. Die FIFA vermeldet weltweites Interesse – und kündigt die nächste Verkaufsrunde an.

WM-Vorfreude in 212 Ländern – Rekordinteresse vor dem Start

Die Fußball-WM 2026, die erstmals in den drei Ländern USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird, bricht schon jetzt alle Erwartungen in Sachen Ticketnachfrage. Laut FIFA haben sich Fans aus insgesamt 212 Ländern und Gebieten bereits Karten gesichert – ein Rekord, obwohl der Turnierplan noch gar nicht steht. Besonders hoch ist das Interesse in den Gastgeberländern selbst, doch auch aus Europa und Südamerika gibt es starke Nachfrage. England, Deutschland, Brasilien, Kolumbien, Spanien, Argentinien und Frankreich gehören zu den Top-Nationen beim bisherigen Ticketverkauf.

Deutschland in Lostopf 1 – Gruppenauslosung Anfang Dezember

Erst am 5. Dezember werden in Washington die WM-Gruppen ausgelost. Deutschland ist als gesetzte Mannschaft in Topf 1 gesetzt und wird damit einem der leichteren Gruppengegner zugelost. Bereits einen Tag nach der Auslosung soll der detaillierte Spielplan veröffentlicht werden. Dann beginnt auch der gezielte Ticketverkauf für konkrete Spiele der Gruppenphase – erstmals können Fans dann Einzeltickets für bestimmte Partien und Nationalteams erwerben.

Dritte Verkaufsphase startet Mitte Dezember

Für alle, die bisher leer ausgegangen sind, öffnet sich ab dem 11. Dezember (17 Uhr MEZ) ein neues Zeitfenster. Bis zum 13. Januar können sich Interessierte auf der offiziellen FIFA-Website für die sogenannte Zufallsziehung registrieren. Dabei spielt es keine Rolle, wann genau man sich anmeldet – die Chancen bleiben für alle gleich. Einzige Voraussetzung: eine gültige FIFA-ID. FIFA-Präsident Gianni Infantino rät allen Fans zur rechtzeitigen Anmeldung und betont: „Glückwunsch an alle, die sich bereits Tickets gesichert haben.“

Fans weltweit greifen zu – aber der Andrang bleibt hoch

Auch wenn noch viele Tickets im Umlauf sind, zeigt sich: Wer bei der dritten Verkaufsphase Erfolg haben will, sollte schnell und organisiert handeln. Die WM 2026 verspricht bereits jetzt ein globales Fußballfest zu werden, das in Sachen Ausmaß, Vielfalt und Interesse neue Maßstäbe setzt – und das Monate vor dem ersten Anpfiff.