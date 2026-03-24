WM 2026 im TV – NEU: MagentaTV mit Konferenz an den dritten Gruppenspieltagen

MagentaTV führt zur WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada eine Konferenzschaltung an den dritten Gruppenspieltagen ein und erweitert damit sein Übertragungsangebot. Bei den jeweils letzten Spieltagen aller zwölf Gruppen zeigt der Pay-TV-Anbieter zwölf separate Konferenzen, eine pro Gruppe. Insgesamt werden alle 104 Partien des XXL-Turniers auf MagentaTV laufen – verteilt auf drei verschiedene Senderkanäle mit unterschiedlicher Aufbereitung. Die Ankündigung betrifft unmittelbar die Live-Übertragung und das Formatprogramm zur WM 206 im TV und ergänzt das bereits zugesagte Rechtepaket.

MagentaTV führt Konferenz an den dritten Gruppenspieltagen ein

MagentaTV plant für die letzten Gruppenspiele eine kompakte Konferenzschaltung: Jeweils an den dritten Spieltagen werden die Parallelspiele einer Gruppe in einer Konferenz zusammengeführt. Diese Konferenzlösung soll Zuschauern ermöglichen, alle relevanten Szenen und Situationen eines entscheidenden Spieltags konzentriert zu verfolgen. Damit reagiert der Anbieter auf die Bedeutung gleichzeitiger Ankickzeiten und bietet eine Alternative zur Einzelspiel-Übertragung.

WM Spielplan 104 Spiele: Drei Sender, unterschiedliche Formate

Der Streaminganbieter überträgt das komplette Turnier mit drei Sendern: Fußball TV 1 zeigt das klassische Hauptprogramm, Fußball TV 2 liefert einen Taktik-Feed mit neuartig aufbereiteten Daten und Visualisierungen, und Fußball TV 3 fungiert als Überraschungs-Kanal mit wechselnden Prominenten sowie Expertinnen und Experten. Die Aufteilung signalisiert eine klare Programmdifferenzierung – von der klassischen Spielberichterstattung über analytische Live-Daten bis hin zu unterhaltungsorientierten Formaten.

WM Spielplan am 3.Spieltag

Spieltag 3 Weltmeisterschaften FIFA Playoff 1 - - Uzbekistan Weltmeisterschaften UEFA Playoff 1 - - Qatar Weltmeisterschaften Schweiz - - Kanada Weltmeisterschaften Marokko - - Haiti Weltmeisterschaften Schottland - - Brasilien Weltmeisterschaften UEFA Playoff 4 - - Mexiko Weltmeisterschaften Südafrika - - Südkorea Weltmeisterschaften Curaçao - - Elfenbeinküste Weltmeisterschaften Ecuador - - Deutschland Weltmeisterschaften Japan - - UEFA Playoff 2 Weltmeisterschaften Tunesien - - Niederlande Weltmeisterschaften UEFA Playoff 3 - - USA Weltmeisterschaften Paraguay - - Australien Weltmeisterschaften Norwegen - - Frankreich Weltmeisterschaften Senegal - - FIFA Playoff 2 Weltmeisterschaften Uruguay - - Spanien Weltmeisterschaften Kap Verden - - Saudi Arabia Weltmeisterschaften Ägypten - - Iran Weltmeisterschaften Neuseeland - - Belgien Weltmeisterschaften Kroatien - - Ghana Weltmeisterschaften Panama - - England Weltmeisterschaften Kolumbien - - Portugal Weltmeisterschaften Algerien - - Österreich Weltmeisterschaften Jordanien - - Argentinien

Rechtevergabe: Pay-TV exklusiv, ARD/ZDF mit Sublizenz

MagentaTV sicherte sich die Rechte an dem Turnier bereits im vergangenen Jahr und zeigt damit exklusiv sämtliche 104 Begegnungen. Öffentlich-rechtliche Sender ARD und ZDF erhielten über eine Sublizenz Zugang zu 60 Partien, darunter die Begegnungen der deutschen Auswahl. Gleichzeitig hat MagentaTV Experten wie Tabea Kemme sowie prominente Stimmen wie Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels für die Berichterstattung verpflichtet.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Expertenrunde und Programmauftritt

Thomas Müller kündigte an, an der Seitenlinie zu analysieren und dies auch einmal „mit einem Augenzwinkern“ zu tun: „Ich habe schon viele große Spiele erlebt. Jetzt an der Seitenlinie zu stehen – das wird spannend“, sagte Müller und ergänzte: „Wenn’s dabei mal emotional wird, umso besser. Fußball lebt ja genau davon. Ich freu‘ mich auf den Schlagabtausch mit Kloppo“. MagentaTV kombiniert damit Fachwissen und Unterhaltung für unterschiedliche Zuschauerinteressen.