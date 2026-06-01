WM 2026 im TV: FIFA sichert WM-Übertragung in Indien

Die FIFA hat sich erst zehn Tage vor dem Start der Fußball-WM die Übertragung im bevölkerungsreichsten Land der Welt gesichert. Der Medienkonzern Zee Entertainment Enterprises übernimmt die indischen Übertragungs- und Streamingrechte für die Endrunden 2026 und 2030. Damit ist die wochenlange Unsicherheit für Hunderte Millionen Fans beendet.

Verhandlungen bis kurz vor Turnierbeginn

Der Weltverband bestätigte die Einigung am Montag. Zustandekommen konnte der Deal erst nach langwierigen Gesprächen, die sich deutlich hingezogen hatten. Im Raum stand zwischenzeitlich sogar die Sorge, dass Zuschauer in Indien die XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli verpassen könnten.

Sender in Indien und in ganz Asien hatten sich beim Ringen um die Rechte zurückhaltend gezeigt. Hintergrund waren Bedenken, dass die späten Anstoßzeiten in der Region die Einschaltquoten und damit auch die Werbeeinnahmen schmälern könnten.

Hohe FIFA-Forderung, weiterer Rechteblock inklusive

Berichten zufolge hatte die FIFA rund 100 Millionen US-Dollar für die Rechte an den Turnieren 2026 und 2030 verlangt. Diese Bewertung fand nach Angaben lokaler Medien auf dem indischen Markt nur wenige Interessenten. Angaben zu den finanziellen Details machte Zee Entertainment Enterprises nicht.

Der Vertrag umfasst zudem die Übertragungsrechte für 38 weitere FIFA-Veranstaltungen in Indien zwischen 2026 und 2034. Indien ist mit 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt, nimmt an der WM aber nicht teil.