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WM 2026 heute – Statistik für Nerds: Kanes Doppelpack, 21 Schüsse und ein 4:2 ganz ohne Karte

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Vier Spiele in der Nacht auf den 18. Juni 2026, vier Geschichten in Zahlen, und eine Kennzahl ragt heraus. Portugal walzte gegen DR Kongo mit 75 Prozent Ballbesitz über den Platz, dem mit Abstand größten Ballbesitz-Unterschied dieses ersten Spieltags, und kam aus dieser Dominanz trotzdem nur zu einem Schuss aufs Tor und einem 1:1. Daneben gewann Ghana mit nur 36 Prozent Ballbesitz und einem einzigen Torschuss, England zerlegte Kroatien in einem 4:2 ganz ohne Gelbe Karte, und in Mexiko-Stadt drehte Kolumbien auf 2240 Metern Höhe ein 1:3 her. Hier sind die Daten dahinter.

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Englands Kapitän Harry Kane bejubelt lautstark seinen Treffer zum 2:0 im Gruppenspiel L der FIFA Weltmeisterschaft 2026 gegen Kroatien am 17. Juni 2026 im Dallas Stadium in Arlington, Texas. Richard Pelham / Getty Images
Englands Kapitän Harry Kane bejubelt lautstark seinen Treffer zum 2:0 im Gruppenspiel L der FIFA Weltmeisterschaft 2026 gegen Kroatien am 17. Juni 2026 im Dallas Stadium in Arlington, Texas. Richard Pelham / Getty Images

Datenblatt Portugal gegen DR Kongo 1:1

Roberto Martínez sah von seiner Mannschaft eine Ballbesitz-Show, aber kein zweites Tor. João Neves traf schon in der 6. Minute, doch Yoane Wissa glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus. Bei 75 Prozent Ballbesitz brachte Portugal nur einen einzigen der sieben Abschlüsse aufs Tor, der Kongo war mit zwei von acht effektiver.

Kennzahl Portugal DR Kongo
Ballbesitz 75 % 25 %
Schüsse 7 8
davon aufs Tor 1 2
Ecken 4 4
Fouls 9 10
Gelbe Karten 3 1

Mehr zum Spiel auf dem Spielprofil und in der Aufstellung mit Cristiano Ronaldo.

WM 2026 | Spieltag 1
| Houston Stadium WM 2026 Stadion | 17.6.2026-19:00
Portugal
S U S S S
1 : 1
0.62
xG
0.82
Endergebnis
DR Kongo
S U S N S
João Neves
6'
Yoane Wissa
45'+5'
| Schiedsrichter: A. Al Jassim | Halbzeit: 1-1
Tore
Tor
João Neves (Assist: Pedro Neto)
6'
45'
+5
Tor
Yoane Wissa (Assist: Arthur Masuaku)
1
Diogo Costa
25
Nuno Mendes
13
Renato Veiga
4
Tomás Araújo
20
João Cancelo
23
Vitinha
15
João Neves
18
Pedro Neto
8
Bruno Fernandes
10
Bernardo Silva
7
Cristiano Ronaldo
1
Lionel M'Pasi
26
Arthur Masuaku
3
Samuel Kapuadi
4
Axel Tuanzebe
22
Chancel Mbemba
2
Aaron Wan-Bissaka
25
Edo Kayembe
8
Samuel Moutoussamy
6
Ngal'ayel Mukau
17
Cédric Bakambu
20
Yoane Wissa
field field

Datenblatt England gegen Kroatien 4:2

Das torreichste Spiel der Nacht und das einzige ganz ohne Karte. Schiedsrichter Clément Turpin zog bei sechs Toren kein einziges Mal die Gelbe. Harry Kane schnürte einen Doppelpack, England feuerte 21 Schüsse ab und brachte elf davon aufs Tor, mehr als doppelt so viele wie Kroatien. Acht Ecken zu einer sprechen dieselbe Sprache.

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Kennzahl England Kroatien
Ballbesitz 52 % 48 %
Schüsse 21 8
davon aufs Tor 11 5
Ecken 8 1
Fouls 9 11
Gelbe Karten 0 0

Mehr zum Spiel auf dem Spielprofil, im Spielbericht und in der Aufstellung.

WM 2026 | Spieltag 1
| Dallas Stadium WM 2026 Stadion | 17.6.2026-22:00
England
S U N S S
4 : 2
2.82
xG
0.53
Endergebnis
Kroatien
S S N N S
Harry Kane
12'
Harry Kane
42'
J. Bellingham
47'
Marcus Rashford
85'
M. Baturina
36'
P. Musa
45'+5'
| Schiedsrichter: C. Turpin | Halbzeit: 2-2
Tore
Elfmetertor
Harry Kane
12'
36'
Tor
M. Baturina (Assist: P. Sučić)
Tor
Harry Kane (Assist: Declan Rice)
42'
45'
+5
Tor
P. Musa (Assist: I. Perišić)
Tor
J. Bellingham (Assist: E. Anderson)
47'
Tor
Marcus Rashford (Assist: Bukayo Saka)
85'
1
Jordan Pickford
3
N. O'Reilly
5
John Stones
2
E. Konsa
24
R. James
4
Declan Rice
8
E. Anderson
18
A. Gordon
10
J. Bellingham
20
N. Madueke
9
Harry Kane
1
D. Livaković
4
J. Gvardiol
22
L. Vušković
6
J. Šutalo
14
I. Perišić
15
M. Pašalić
10
L. Modrić
2
J. Stanišić
16
M. Baturina
17
P. Sučić
26
P. Musa
field field

Datenblatt Ghana gegen Panama 1:0

Die kurioseste Zahl des Spieltags steht in dieser Tabelle. Ghana gab im ganzen Spiel nur einen einzigen Schuss ab, hatte gerade einmal 36 Prozent Ballbesitz, und doch reichte es zum Sieg. Caleb Yirenkyi traf in der 90.+5 Minute zum 1:0, vorbereitet von Brandon Thomas-Asante. Panama machte mit 64 Prozent Ballbesitz und drei Abschlüssen mehr Betrieb, aber eben kein Tor.

Kennzahl Ghana Panama
Ballbesitz 36 % 64 %
Schüsse 1 3
davon aufs Tor n. e. 1
Ecken n. e. n. e.
Fouls 3 6
Gelbe Karten 1 2

Mehr zum Spiel auf dem Spielprofil, im Spielbericht zum Last-Minute-Sieg und in der Aufstellung.

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WM 2026 | Spieltag 1
| BMO Field | 18.6.2026-1:00
Ghana
N N N N U
1 : 0
0.03
xG
0.13
Endergebnis
Panama
U S N S U
Caleb Yirenkyi
90'+5'
| Schiedsrichter: G. Nyberg | Halbzeit: 0-0
Tore
Tor
Caleb Yirenkyi (Assist: B. Thomas-Asante)
90'
+5
1
L. Zigi
14
G. Mensah
18
Jerome Opoku
4
Jonas Adjei Adjetey
26
M. Senaya
11
Antoine Semenyo
15
E. Owusu
3
Caleb Yirenkyi
24
E. Nuamah
22
K. Sulemana
9
J. Ayew
22
Orlando Mosquera
16
A. Andrade
3
J. Córdoba
13
Jiovany Ramos
2
César Blackman
11
Y. Bárcenas
14
C. Harvey
23
Michael Murillo
7
P. Rodríguez
18
Cecilio Waterman
6
Cristian Martínez
field field

Datenblatt Uzbekistan gegen Kolumbien 1:3

Im höchstgelegenen Stadion der Nacht setzte sich die Klasse durch. Kolumbien führte durch Daniel Muñoz früh, Abbosbek Fayzullaev glich für den WM-Neuling aus dem Nichts aus, doch Luis Díaz und in der 90.+9 Minute Jaminton Campaz stellten den Sieg sicher. Díaz war an zwei Toren beteiligt, ein Treffer und eine Vorlage. Mit 15 zu 8 Schüssen und 61 Prozent Ballbesitz war Kolumbien das klar bessere Team.

Kennzahl Uzbekistan Kolumbien
Ballbesitz 39 % 61 %
Schüsse 8 15
davon aufs Tor 2 4
Ecken 3 4
Fouls 14 11
Gelbe Karten 1 1

Mehr zum Spiel auf dem Spielprofil und in der Aufstellung.

WM 2026 | Spieltag 1
| Estadio Azteca "Aztekenstadion" WM 2026 Stadion | 18.6.2026-4:00
Uzbekistan
S U S N N
1 : 3
1.14
xG
1.61
Endergebnis
Kolumbien
S N N S S
Abbosbek Fayzullaev
60'
Daniel Muñoz
40'
Luis Díaz
65'
Jaminton Campaz
90'+9'
| Schiedsrichter: A. Taylor | Halbzeit: 0-1
Tore
40'
Tor
Daniel Muñoz (Assist: Luis Díaz)
Tor
Abbosbek Fayzullaev
60'
65'
Tor
Luis Díaz (Assist: Gustavo Puerta)
90'
+9
Tor
Jaminton Campaz (Assist: Cucho Hernández)
1
Utkir Yusupov
5
Rustam Ashurmatov
18
Abdulla Abdullaev
2
Abdukodir Khusanov
13
Sherzod Nasrullaev
7
Otabek Shukurov
6
Akmal Mozgovoy
24
Behruz Karimov
11
Oston Urunov
22
Abbosbek Fayzullaev
14
Eldor Shomurodov
12
Camilo Vargas
17
Johan Mojica
3
Jhon Lucumí
23
Davinson Sánchez
2
Daniel Muñoz
11
Jhon Arias
16
Jefferson Lerma
14
Gustavo Puerta
7
Luis Díaz
25
Luis Javier Suárez
10
James Rodríguez
field field

Die Schauplätze der Nacht

Vier Stadien, drei Länder, eine gewaltige Spannweite. Die Luftlinie zwischen den beiden am weitesten auseinander liegenden Spielorten, dem Toronto Stadium in Kanada und dem Estadio Azteca in Mexiko-Stadt, beträgt rund 3270 Kilometer. Das ist eine der schönsten Kennzahlen dieser über drei Länder verteilten WM.

Den Höhenrekord der Nacht hält klar das Estadio Azteca. Auf 2240 Metern über dem Meer trafen Uzbekistan und Kolumbien aufeinander, während Portugal im Houston Stadium (das NRG Stadium, sonst Heimstätte der Houston Texans) auf gerade einmal 15 Metern spielte. Innerhalb einer einzigen Nacht ging es also von praktisch Meereshöhe bis fast auf das Niveau eines Mittelgebirgsgipfels.

Das größte Fassungsvermögen bot ebenfalls das Azteca mit Platz für rund 83.000 Zuschauer, dicht gefolgt vom Dallas Stadium (dem AT&T Stadium, der Heimat der Dallas Cowboys) mit 80.000 Plätzen, in dem England Kroatien bezwang. Das kleinste der vier war Torontos BMO Field mit 45.000 Plätzen.

Das Torjäger-Tableau

An der Spitze des WM-Torschützenrennens steht weiter Lionel Messi mit drei Treffern aus einem Spiel. Harry Kane schob sich mit seinem Doppelpack gegen Kroatien in die Verfolgergruppe, in der sich nun gleich vier Spieler mit je zwei Toren drängen.

Spieler Team Tore davon Elfer
Lionel Messi Argentinien 3 0
Erling Haaland Norwegen 2 0
Kylian Mbappé Frankreich 2 0
Kai Havertz Deutschland 2 1
Harry Kane England 2 1

Disziplin und Kurioses

Zahm ging es zu in der Nacht. In vier Spielen zückten die Schiedsrichter neun Gelbe Karten, eine Gelb-Rote oder Rote gab es nirgends. Die Verteilung hat es in sich. Ausgerechnet das torreichste Spiel, Englands 4:2 gegen Kroatien, kam ganz ohne Verwarnung aus, während sich in Portugals Ballbesitz-Partie vier Gelbe sammelten. Insgesamt wurden 73 Fouls gepfiffen, die meisten davon (14) auf dem Konto von Uzbekistan.

Die kurioseste Zahl bleibt Ghanas Sieg mit dem Holzhammer-Wirkungsgrad. Ein einziger Schuss, ein Tor, drei Punkte. Effizienter lässt sich ein WM-Auftakt kaum gestalten.

Das Datenblatt vom Vortag

Das Datenblatt zur Nacht zuvor, mit Messis Dreierpack und zwei Eigentoren, gibt es hier zum Nachblättern.

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