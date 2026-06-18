WM 2026 heute – Statistik für Nerds: Kanes Doppelpack, 21 Schüsse und ein 4:2 ganz ohne Karte

Vier Spiele in der Nacht auf den 18. Juni 2026, vier Geschichten in Zahlen, und eine Kennzahl ragt heraus. Portugal walzte gegen DR Kongo mit 75 Prozent Ballbesitz über den Platz, dem mit Abstand größten Ballbesitz-Unterschied dieses ersten Spieltags, und kam aus dieser Dominanz trotzdem nur zu einem Schuss aufs Tor und einem 1:1. Daneben gewann Ghana mit nur 36 Prozent Ballbesitz und einem einzigen Torschuss, England zerlegte Kroatien in einem 4:2 ganz ohne Gelbe Karte, und in Mexiko-Stadt drehte Kolumbien auf 2240 Metern Höhe ein 1:3 her. Hier sind die Daten dahinter.

Roberto Martínez sah von seiner Mannschaft eine Ballbesitz-Show, aber kein zweites Tor. João Neves traf schon in der 6. Minute, doch Yoane Wissa glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus. Bei 75 Prozent Ballbesitz brachte Portugal nur einen einzigen der sieben Abschlüsse aufs Tor, der Kongo war mit zwei von acht effektiver.

Kennzahl Portugal DR Kongo Ballbesitz 75 % 25 % Schüsse 7 8 davon aufs Tor 1 2 Ecken 4 4 Fouls 9 10 Gelbe Karten 3 1

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WM 2026 | Spieltag 1 | Houston Stadium WM 2026 Stadion | - 19:00 Portugal S U S S S 1 : 1 0.62 xG 0.82 Endergebnis DR Kongo S U S N S João Neves 6' Yoane Wissa 45'+5' Tore Tor João Neves Assist : Pedro Neto) 6' 45' +5 Tor Yoane Wissa Assist: Arthur Masuaku) 1 Diogo Costa 25 Nuno Mendes 13 Renato Veiga 4 Tomás Araújo 20 João Cancelo 23 Vitinha 15 João Neves 18 Pedro Neto 8 Bruno Fernandes 10 Bernardo Silva 7 Cristiano Ronaldo 1 Lionel M'Pasi 26 Arthur Masuaku 3 Samuel Kapuadi 4 Axel Tuanzebe 22 Chancel Mbemba 2 Aaron Wan-Bissaka 25 Edo Kayembe 8 Samuel Moutoussamy 6 Ngal'ayel Mukau 17 Cédric Bakambu 20 Yoane Wissa

Das torreichste Spiel der Nacht und das einzige ganz ohne Karte. Schiedsrichter Clément Turpin zog bei sechs Toren kein einziges Mal die Gelbe. Harry Kane schnürte einen Doppelpack, England feuerte 21 Schüsse ab und brachte elf davon aufs Tor, mehr als doppelt so viele wie Kroatien. Acht Ecken zu einer sprechen dieselbe Sprache.

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Kennzahl England Kroatien Ballbesitz 52 % 48 % Schüsse 21 8 davon aufs Tor 11 5 Ecken 8 1 Fouls 9 11 Gelbe Karten 0 0

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Die kurioseste Zahl des Spieltags steht in dieser Tabelle. Ghana gab im ganzen Spiel nur einen einzigen Schuss ab, hatte gerade einmal 36 Prozent Ballbesitz, und doch reichte es zum Sieg. Caleb Yirenkyi traf in der 90.+5 Minute zum 1:0, vorbereitet von Brandon Thomas-Asante. Panama machte mit 64 Prozent Ballbesitz und drei Abschlüssen mehr Betrieb, aber eben kein Tor.

Kennzahl Ghana Panama Ballbesitz 36 % 64 % Schüsse 1 3 davon aufs Tor n. e. 1 Ecken n. e. n. e. Fouls 3 6 Gelbe Karten 1 2

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WM 2026 | Spieltag 1 | BMO Field | - 1:00 Ghana N N N N U 1 : 0 0.03 xG 0.13 Endergebnis Panama U S N S U Caleb Yirenkyi 90'+5' Tore Tor Caleb Yirenkyi Assist : B. Thomas-Asante) 90' +5 1 L. Zigi 14 G. Mensah 18 Jerome Opoku 4 Jonas Adjei Adjetey 26 M. Senaya 11 Antoine Semenyo 15 E. Owusu 3 Caleb Yirenkyi 24 E. Nuamah 22 K. Sulemana 9 J. Ayew 22 Orlando Mosquera 16 A. Andrade 3 J. Córdoba 13 Jiovany Ramos 2 César Blackman 11 Y. Bárcenas 14 C. Harvey 23 Michael Murillo 7 P. Rodríguez 18 Cecilio Waterman 6 Cristian Martínez

Im höchstgelegenen Stadion der Nacht setzte sich die Klasse durch. Kolumbien führte durch Daniel Muñoz früh, Abbosbek Fayzullaev glich für den WM-Neuling aus dem Nichts aus, doch Luis Díaz und in der 90.+9 Minute Jaminton Campaz stellten den Sieg sicher. Díaz war an zwei Toren beteiligt, ein Treffer und eine Vorlage. Mit 15 zu 8 Schüssen und 61 Prozent Ballbesitz war Kolumbien das klar bessere Team.

Kennzahl Uzbekistan Kolumbien Ballbesitz 39 % 61 % Schüsse 8 15 davon aufs Tor 2 4 Ecken 3 4 Fouls 14 11 Gelbe Karten 1 1

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Die Schauplätze der Nacht

Vier Stadien, drei Länder, eine gewaltige Spannweite. Die Luftlinie zwischen den beiden am weitesten auseinander liegenden Spielorten, dem Toronto Stadium in Kanada und dem Estadio Azteca in Mexiko-Stadt, beträgt rund 3270 Kilometer. Das ist eine der schönsten Kennzahlen dieser über drei Länder verteilten WM.

Den Höhenrekord der Nacht hält klar das Estadio Azteca. Auf 2240 Metern über dem Meer trafen Uzbekistan und Kolumbien aufeinander, während Portugal im Houston Stadium (das NRG Stadium, sonst Heimstätte der Houston Texans) auf gerade einmal 15 Metern spielte. Innerhalb einer einzigen Nacht ging es also von praktisch Meereshöhe bis fast auf das Niveau eines Mittelgebirgsgipfels.

Das größte Fassungsvermögen bot ebenfalls das Azteca mit Platz für rund 83.000 Zuschauer, dicht gefolgt vom Dallas Stadium (dem AT&T Stadium, der Heimat der Dallas Cowboys) mit 80.000 Plätzen, in dem England Kroatien bezwang. Das kleinste der vier war Torontos BMO Field mit 45.000 Plätzen.

Das Torjäger-Tableau

An der Spitze des WM-Torschützenrennens steht weiter Lionel Messi mit drei Treffern aus einem Spiel. Harry Kane schob sich mit seinem Doppelpack gegen Kroatien in die Verfolgergruppe, in der sich nun gleich vier Spieler mit je zwei Toren drängen.

Spieler Team Tore davon Elfer Lionel Messi Argentinien 3 0 Erling Haaland Norwegen 2 0 Kylian Mbappé Frankreich 2 0 Kai Havertz Deutschland 2 1 Harry Kane England 2 1

Disziplin und Kurioses

Zahm ging es zu in der Nacht. In vier Spielen zückten die Schiedsrichter neun Gelbe Karten, eine Gelb-Rote oder Rote gab es nirgends. Die Verteilung hat es in sich. Ausgerechnet das torreichste Spiel, Englands 4:2 gegen Kroatien, kam ganz ohne Verwarnung aus, während sich in Portugals Ballbesitz-Partie vier Gelbe sammelten. Insgesamt wurden 73 Fouls gepfiffen, die meisten davon (14) auf dem Konto von Uzbekistan.

Die kurioseste Zahl bleibt Ghanas Sieg mit dem Holzhammer-Wirkungsgrad. Ein einziger Schuss, ein Tor, drei Punkte. Effizienter lässt sich ein WM-Auftakt kaum gestalten.

Das Datenblatt zur Nacht zuvor, mit Messis Dreierpack und zwei Eigentoren, gibt es hier zum Nachblättern.