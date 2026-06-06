WM 2026 heute Liveblog – Deutschland mit frühem Tor, Sané erhöht zum 2:1

News zur FIFA WM & der deutschen Nationalmannschaft

In fünf Tagen fängt die FIFA Fussball WM in den USA, Mexiko und Kanada an! Am 11.Juni abends um 21 Uhr MESZ ist es soweit – Co-Gastgeber Mexiko eröffnet die Fußball WM gegen Südafrika. Deutschland wird erst am Sonntag, 14.Juni abends um 19 Uhr ins WM-Turnier eingreifen. Wir halten dich in unserem WM 2026 heute Liveblog auf dem Laufenden und sagen dir alles zu den Vorbereitungen der deutschen Fußballnationalmannschaft und den anderen WM-Teams.

WM 2026 Liveblog heute

Samstag, 6.6.: Heute spielt Deutschland sein letztes Testspiel – Gegner ist Co-Gastgeber USA. Überschattet wird das Spiel aber von einem wichtigen Ausfall der Deutschen

21:55 Uhr 2:1 für Deutschland Leroy Sané mit dem 2:1 nach Vorlage von Havertz! Sein 17.Tor für Deutschland. Er bestätigt das Vertrauen des Trainers!



21:32 Uhr 1:1 zur Halbzeit Deutschland ist noch nicht so frisch, es steht 1:1 zwischen Deutschland und den USA. Deutschland ging früh ins Führung, das brachte etwas Sicherheit, die USA B oys kamen dann etwas und vor allem Pulisic hatte einige gute Abschlüsse. Es hätte auch 2:1 für die USA stehen können.



21:15 Uhr 1:1 Antonee Robbins mit seinem Strahl von Tor. Ecke – Tah klärt genau vor der Füße und Robbins trifft perfekt unter die Latte.



20:38 Uhr 1:0 für Deutschland Kimmich nit tollem Freistoß auf den Kopf von Kai Havertz – das war einfach! 1:0 für Deutschland in der 2.Minute.



17:37 Uhr Anpfiff In welchen DFB- Trikots wird heute Abend gegen die USA gespielt? Das letzte Länderspiel vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in den weißen WM-Trikots . Gegen die USA trägt das DFB-Team im ausverkauften Soldier Field von Chicago die weißen WM-Heimtrikots von adidas. Zuletzt war die Nationalmannschaft dreimal in Folge in den blauen Auswärtstrikots aufgelaufen. Alle Trikots gibt es hier im offiziellen DFB Shop zu kaufen.

Freitag, 5.6.: Morgen spielt Deutschland gegen die USA, der letzte Test vor dem WM-Auftakt. So könnte Deutschland gegen die USA spielen.

Donnerstag, 4.6.: US-Nationalspieler Sergino Dest will die WM-Generalprobe der Hauptgastgeber am kommenden Samstag in Chicago gegen Deutschland (20.30 Uhr MESZ/RTL) nicht zu hoch hängen. Ja, das Spiel werde „ein wirklich wichtiger Test“, sagte der angeblich vom FC Bayern umworbene Außenverteidiger der PSV Eindhoven.

23:12 Uhr Länderspiele Heute Abend gab es einige Test-Länderspiele, Schweden spielt nur 2:2 gegen Griechenland, Südkorea gewinnt gegen El Salvador mit 1:0. Und Frankreich verliert gegen unseren Vorrundengegner Senegal mit 1:2! Das ist mal eine Ansage! Spanien nur Remis im WM-Test gegen den Irak. Mexiko gewinnt 5:1 gegen Serbien.



14:23 Uhr US-Nationalspieler Sergino Dest Aber es sind eben immer noch Testspiele. Das sind genau die Spiele, in denen man Dinge ausprobieren kann und Fehler machen darf. Und dann müssen wir bereit sein für den echten Härtetest. Und das ist das Eröffnungsspiel der WM“, sagte der Außenverteidiger der PSV Eindhoven, der laut Berichten auch beim FC Bayern auf dem Zettel stehen soll.



Mittwoch, 3.6.: Die Deutschen sind da, Breel Embolo muss warten, der Iran möchte, der Ebola-Ausbruch verunsichert – die Einreise ist kurz vor WM-Start ein heikles Thema. So musste Ex-Bundesligastürmer Breel Embolo erst einmal daheim bleiben, die Anreise des Iran wird mit Spannung erwartet und der Ebola-Ausbruch könnte bei zahlreichen Fans für ein Einreiseverbot sorgen.

09:24 Uhr Elfmeterschütze? Donnerstag, 4.6. 09:24 – Kai Havertz rechnet damit, bei der WM 2026 als erster Elfmeterschütze der deutschen Nationalmannschaft einzuplanen zu sein. Zwar habe Bundestrainer Julian Nagelsmann noch „keine Hierarchie“ festgelegt, sagte der Offensivspieler nach seiner Ankunft beim DFB-Team in Chicago, „aber ich war in den letzten Jahren immer der Elfmeterschütze“.



20:15 Uhr Anpfiff zur WM 2026 Der Startschuss in den USA ist gefallen! Am Mittwochvormittag hat die deutsche Nationalmannschaft erstmals amerikanischen Rasen unter die Stollen genommen und ihr offizielles Auftakttraining im WM-Gastgeberland absolviert. Dabei konnte das Trainerteam fast aus dem Vollen schöpfen: Mit Ausnahme von Manuel Neuer standen in Chicago alle nominierten Akteure auf dem Platz. Der Routinier im Tor fehlte bei der regulären Teameinheit, da er sich weiterhin im dosierten Belastungsaufbau befindet und sein Pensum mit Blick auf das Turnier individuell steuert. Für den ersten Aufgalopp hat sich der DFB derweil ein Terrain mit echter deutscher Fußball-Historie ausgesucht. Die Mannschaft schwitzte auf der Trainingsanlage des MLS-Franchises Chicago Fire – jenem Klub, bei dem in der Vergangenheit bereits die früheren DFB-Stars Bastian Schweinsteiger und Arne Friedrich ihre Karrieren ausklingen ließen. Der Hauch alter deutscher Fußballgrößen weht also bereits über den Trainingsplatz. Ein gutes Omen für die kommenden Wochen? Die ersten Schritte auf der großen US-Bühne sind jedenfalls gemacht.

20:00 Uhr Deutsches Team ist da Der deutsche Tross schaffte es nach dem Touchdown in Chicago ziemlich einfach über einen Sonderschalter ins Land. Für viele andere könnten die Passkontrollen in den USA, Mexiko und Kanada dagegen zum unüberwindbaren Problem werden, wenn sie es im Vorfeld der kommende Woche startenden Fußball-WM denn überhaupt so weit schaffen.

19:05 Uhr Der Kongo in Quarantäne Die Mannschaft des Kongo will ihr Quartier in der US-Metropole Houston aufschlagen. Wenn das Team in die USA einreisen wolle, müssten sich alle Mitglieder für drei Wochen in einer „Blase“ isolieren, sagte zuletzt der WM-Verantwortliche des Weißen Hauses, Andrew Giuliani.



18:06 Uhr Embolo Die Teilnahme an der Vorrunde sollte für Embolo indes noch möglich sein. Der frühere Angreifer von Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach ist aufgrund von Problemen mit seinem Visum vorerst nicht mit der Schweiz in die USA gereist. Grund sind laut dem Verband Probleme mit der elektronischen Einreiseerlaubnis (ESTA). Trotz der Komplikationen gehen die Eidgenossen davon aus, dass der 29-Jährige zügig nachreisen kann.

