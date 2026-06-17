WM 2026 heute: Doppelpack! Haaland führt Norwegen zum 4:1 gegen Irak

WM 2026 Premiere geglückt! Erling Haaland hat Norwegen bei seinem ersten WM-Auftritt mit einem Doppelpack zum 4:1-Erfolg gegen den mutigen Irak geführt. Der Stürmer von Manchester City entschied eine lange Zeit wacklige, am Ende aber verdiente Partie in Foxborough mit zwei Treffern und brachte die Wikinger damit erfolgreich auf die große Bühne zurück. Mit dem 4:1 gegen den Irak setzt sich Norwegen an die Spitze der WM 2026 Gruppe I.

Stadion WM heute: Wo spielt Irak gegen Norwegen? Gillette Stadium in Boston!

WM 2026 | Spieltag 1 | Gillette Stadium | - 0:00 Irak N S S U N - : - Norwegen S N U S U 12 Jalal Hassan 23 Merchas Doski 5 Akam Hashim 4 Zaid Tahseen 3 Hussein Ali Haidar 17 A. Jasim 24 Z. Ismaeel 16 Amir Al Ammari 8 Ibraheem Bayesh 9 Ali Al Hamadi 18 Aymen Hussein 1 Ø. Nyland 5 David Möller Wolfe 17 Torbjørn Heggem 3 Kristoffer Ajer 26 J. Ryerson 14 Fredrik Aursnes 8 Sander Berge 10 Martin Ødegaard 20 Antonio Nusa 9 E. Haaland 7 A. Sørloth

Haaland setzt die ersten Akzente

Norwegen, von vielen vorab hoch gehandelt, erwischte mit dem Bundesliga-Duo Julian Ryerson von Borussia Dortmund und Antonio Nusa von RB Leipzig in der Startelf einen eher kontrollierten Beginn. Ziel war es, Haaland möglichst schnell in Abschlusssituationen zu bringen, und genau das gelang nach der ersten Trinkpause. Über die linke Seite kombinierte sich die Mannschaft nach vorn, David Möller Wolfe flankte an den langen Pfosten, und der eingelaufene Torjäger drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.

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Schon zuvor hatte der Außenseiter gezeigt, dass er sich nicht verstecken würde. Ali Al-Hamadi prüfte Norwegens Defensive in der 13. Minute mit dem ersten irakischen Torschuss. Vor 63.106 Zuschauern entwickelte sich so eine offene erste Hälfte, in der die skandinavische Abwehr immer wieder ungewohnt viel Raum ließ.

Irak antwortet, doch Norwegen schlägt zurück

Der Irak nutzte seine Chance zum Ausgleich durch Aymen Hussein in der 39. Minute. Der Treffer war erst das zweite irakische WM-Tor überhaupt und resultierte aus einem starken Angriff per Kopf. Damit war die Begegnung nach den Erwartungen an einen Klassenunterschied völlig offen.

Norwegen reagierte jedoch umgehend und profitierte von einem kapitalen Fehler der irakischen Hintermannschaft. Ein zu kurzer Rückpass von Zaid Tahseen brachte den Druck von Haaland überhaupt erst ins Spiel, Keeper Jalal Hassan geriet beim Klärungsversuch in Bedrängnis und schoss den Angreifer an. Vom Norweger prallte der Ball ins Tor, sodass der frühere Dortmunder noch vor der Pause erneut zuschlug. Das 2:1 war die direkte Antwort auf die irakische Gegenwehr.

WM 2026 Spielplan der Gruppe I

WM 2026 Tabelle der Gruppe I

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Frankreich S > 1 1 0 0 3 1 2 3 2 Irak > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Norwegen > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Senegal N > 1 0 0 1 1 3 -2 0 WM 2026

Späte Entscheidung und Schreckmoment für den Irak

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich. Von einem klaren Unterschied war wenig zu sehen, denn der vom Australier Graham Arnold betreute Irak hielt mit viel Leidenschaft dagegen. Die Mannschaft hatte sich nach einer beschwerlichen WM-Qualifikation mit 21 Spielen als 48. und letzte Nation das Ticket für die XXL-Endrunde gesichert. Zusätzlich prägten die Auswirkungen des Krieges in Nahost den langen Weg zurück auf die Bühne, auf der die „Löwen Mesopotamiens“ nach 40 Jahren wieder dabei sind.

Norwegen wirkte defensiv weiterhin fahrig, kam am Ende aber durch die Einwechslungen zum Ausbau des Vorsprungs. Leo Östigaard traf in der 77. Minute kurz nach seiner Hereinnahme, Kristian Thorstvedt stellte in der siebten Minute der Nachspielzeit auf 4:1. Damit hatte die „goldene Generation“ der Norweger ihren Einstand bei dieser Endrunde erfolgreich gestaltet. Vor dem Anpfiff hatte MagentaTV-Experte Thomas Müller bereits von diesem Aufgebot geschwärmt, und auch Haaland bestätigte seine Sonderstellung eindrucksvoll. In der makellosen WM-Qualifikation hatte Norwegens Rekordtorschütze mit 16 Toren in acht Siegen seine Ausnahmerolle in der Landslaget untermauert. Im Stadion in Foxborough schaute ihm dabei auch Vater Alf-Inge Haaland zu, der 1994 in den USA selbst für Norwegen bei einer WM auf dem Platz gestanden hatte.

Für die Iraker bleibt die Punktejagd dagegen vorerst ergebnislos. Nach dem Ende ihrer 40-jährigen Durststrecke müssen sie weiter auf den ersten WM-Zähler warten, ehe es nun gegen Mitfavorit Frankreich geht. Norwegen bekommt es als Nächstes mit dem Senegal zu tun. Einen bitteren Moment gab es zudem für den Irak: Ali Jasim musste nach einem Zusammenprall mit Nusa Mitte der zweiten Halbzeit lange behandelt werden und wurde schließlich auf einer Liege aus dem Stadion getragen.

WM 2026 heute: Haaland vor WM-Premiere mit Norwegen