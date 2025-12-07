WM 2026: Gegen wen spielt die Schweiz bei der WM Endrunde? Machbare Gegner, aber knifflige Bedingungen

Die Schweizer Nationalmannschaft bekommt es bei der Fußball-WM 2026 in der Gruppenphase in Gruppe B mit Katar, Kanada und einem Play-off-Sieger zu tun. Auf dem Papier ist das Los günstig – doch klimatische Bedingungen, Reisestrapazen und ungewöhnliche Anstoßzeiten könnten zur Herausforderung werden.

Gegner mit Fragezeichen – aber ohne großen Namen

Die Auslosung hat der Schweiz eine Gruppe B beschert, die sie durchaus überstehen kann. Neben Katar und Kanada wartet der Sieger der europäischen Play-offs, in denen Italien, Nordirland, Nordmazedonien und Wales antreten. Je nachdem, wer sich durchsetzt, könnte es ein echter Härtetest werden – vor allem, wenn es gegen Italien geht, das zuletzt bei der EM 2024 von der Schweiz besiegt wurde.

# Datum Uhrzeit Team1 Team2 Stadion Gruppe 6 13.06. (Sa) 21:00 🇶🇦 Katar 🇨🇭 Schweiz 🇺🇸 San Francisco Bay Area Stadium Gruppe B 26 18.06. (Do) 21:00 🇨🇭 Schweiz Play-off Europa A 🇺🇸 Los Angeles Stadium Gruppe B 49 24.06. (Mi) 21:00 🇨🇭 Schweiz 🇨🇦 Kanada 🇨🇦 BC Place Vancouver Gruppe B

Katar gilt als schwächster Gegner der Gruppe. Die Schweiz verlor zwar 2018 ein Testspiel gegen die Wüstenmannschaft, doch das Team unter Trainer Murat Yakin sollte hier klar favorisiert sein. Schwieriger könnte das Spiel gegen Gastgeber Kanada werden, das von Jesse Marsch trainiert wird. Die Kanadier spielten eine starke Copa América 2024 und scheiterten erst im Viertelfinale an Guatemala.

Zeitplan mit Tücken – ungewöhnliche Anstoßzeiten und lange Reisen

Die Schweiz startet am 13. Juni in Toronto gegen Katar. Bereits dieses Spiel findet zur Prime Time (21 Uhr MEZ) statt, ebenso wie die weiteren Gruppenspiele am 18. Juni (gegen den Play-off-Sieger in San Francisco) und am 24. Juni (gegen Kanada in Vancouver). Vor allem die langen Reisedistanzen innerhalb Nordamerikas – etwa von Toronto nach San Francisco – könnten zur Belastungsprobe werden. Hinzu kommt: Die lokalen Anstoßzeiten liegen zum Teil bei 15 Uhr, was bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit zusätzliche Energie kostet.

Ziel: Achtelfinale – und möglichst keine bösen Überraschungen

Der Schweizer Verband gibt sich zurückhaltend. „Ich würde uns nicht als Favorit bezeichnen“, sagte Murat Yakin nach der Auslosung. Dennoch ist das Ziel klar: Alles andere als das Erreichen des Achtelfinals wäre eine Enttäuschung. Im Hintergrund laufen bereits die Vorbereitungen für das Basislager-Teamcamp, das zentral zwischen den Spielorten liegen muss.

Trotz machbarer Gegner ist also Konzentration gefragt – denn Überraschungen hat es bei Weltmeisterschaften schon oft gegeben, insbesondere wenn Außenseiter wie Kanada oder ein kampfstarkes Team wie Nordirland oder Wales dabei sind.

Tickets, Visa & Fans: Aufwendige Reise für Schweizer Anhänger

Für die Fans der Schweizer Nati wird die WM zu einem kostspieligen Abenteuer. Flüge, Visa-Anforderungen und Unterkünfte in Nordamerika machen die Organisation anspruchsvoll. Der offizielle Ticketverkauf startet kommende Woche, der Schweizer Verband bietet ein eigenes Kontingent für Partner, Premium-Fans und SFV-Mitglieder an.

Ein Ticket allein reicht allerdings nicht für die Einreise in die USA – es ermöglicht lediglich ein beschleunigtes Visa-Verfahren. Wer live vor Ort sein möchte, muss also frühzeitig planen und tief in die Tasche greifen.