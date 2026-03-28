WM 2026 Gastgeber Kanada mit Aufholjagd im Test-Länderspiel gegen Island

WM 2026 Gastgeber Kanada zeigte im frisch modernisierten Toronto Stadium eine nervenaufreibende Aufholjagd und kommt im Testspiel gegen Island nicht über ein 2:2 hinaus. Knapp drei Monate vor dem WM-Auftakt in den USA, Mexiko und Kanada geriet das Heimteam zunächst mit 0:2 in Rückstand, kämpfte sich aber nach der Pause zurück. Die Partie brachte Elfmetertore, eine Rote Karte und vor 26.328 Zuschauern spürbaren WM-Flair. Auffällig: Alphonso Davies fehlte verletzungsbedingt, zudem wurde das Stadion – das modernisierte BMO Field – erst am Dienstag feierlich vorgestellt.

Testspiel: Kanada erkämpft 2:2 gegen Island

In einem unterhaltsamen Testspiel gelang Kanada gegen Island ein 2:2 (0:2). Die Gäste führten zur Pause dank eines starken ersten Durchgangs mit 2:0, doch nach dem Seitenwechsel drehte der Co-Gastgeber die Partie durch zwei verwandelte Foulelfmeter.

Der Unparteiische musste im Verlauf der Begegnung mehrfach Entscheidungen treffen, die den Spielverlauf und die Chancenverteilung beeinflussten. Dennoch reichte es für Kanada nicht zu einem Sieg, nicht zuletzt wegen einer späteren Roten Karte.

Spielverlauf und Torschützen

Orri Oskarsson brachte Island mit zwei Treffern früh in Führung (9. und 21. Minute). Die Gäste, die sich nicht für die WM qualifizieren konnten, nutzten diese Phase konsequent und bestimmten den ersten Durchgang.

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Nach der Pause kam Kanada zurück ins Spiel, unter anderem durch Mithilfe der Isländer: Zwei Foulelfmeter verwandelte Jonathan David in der 67. und 75. Minute. Trotz der Aufholjagd gelang dem Heimteam der Sieg nicht mehr.

Personal und Disziplin

Kanada musste das Testspiel ohne den verletzten Bayern-Profi Alphonso Davies bestreiten. Davies fehlte beim Heimspiel im frisch modernisierten Stadion, was sich auf den offensiven Spielaufbau auswirkte.

Außerdem sah Tajon Buchanan in der 80. Minute die Rote Karte, wodurch Kanada die verbleibende Spielzeit in Unterzahl beendete und die Chance auf den späten Sieg verlor.

Stadion: Modernisiertes BMO Field in Toronto vorgestellt

Das modernisierte BMO Field – im Bericht auch als Toronto Stadium bezeichnet – wurde am Dienstag feierlich vorgestellt. Die Eröffnung des frisch renovierten Spielorts sorgte für zusätzlichen Anlass zur Vorfreude auf die WM und verlieh dem Testspiel einen Hauch von Turnieratmosphäre.

Gleichzeitig bot die Präsentation des Stadions die erste Gelegenheit, das neue Spielumfeld vor einem größeren Publikum zu erleben.

Zuschauer, Atmosphäre und Spielqualität

Vor 26.328 Fans lieferte Kanada einen unterhaltsamen Abend, obwohl die Mannschaft einen schwachen ersten Durchgang erwischte. Insgesamt dominierte in der Anfangsphase Island, doch die Partie gewann nach der Pause an Spannung durch die Elfmetertore und die kämpferische Reaktion des Co-Gastgebers.

Gleichzeitig sorgten die Entscheidungen auf dem Platz, darunter die beiden Strafstöße und die Rote Karte, für emotionale Höhepunkte und wechselnde Großchancen.

WM-Kontext: Spielplan, Gruppe B und Spielorte

Knapp drei Monate vor dem Auftakt der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada bestreitet Kanada am 12. Juni an derselben Stelle sein erstes Gruppenspiel – gegen Italien oder Bosnien-Herzegowina. Kanada trifft in Gruppe B neben Italien oder Bosnien-Herzegowina auf Katar und die Schweiz.

Die beiden weiteren Partien der Gruppe B finden in Vancouver statt. Das Toronto Stadium ist mit etwa 45.000 Plätzen der kleinste der 16 Spielorte. Circa 17.000 Plätze davon sind temporäre Aufbauten.