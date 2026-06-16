WM 2026 Fußball heute: Saudi-Arabien bringt Uruguay an den Rand einer Pleite

Uruguay hat zum Start der WM 2026 einen Fehlstart gerade noch vermieden. Gegen Saudi-Arabien kam die Celeste nach einer lange enttäuschenden Vorstellung durch Maxi Araujo noch zu einem 1:1 und sicherte sich in der zweiten Halbzeit immerhin einen Punkt. Die Grünen Falken hatten nach dem Treffer von Abdulelah Al-Amri in der 41. Minute schon an die nächste Sensation geglaubt.

Saudi-Arabien legt vor

Die Partie erinnerte zunächst kaum an ein Spiel eines Favoriten. Uruguay wirkte in der Hitze von Miami über weite Strecken harmlos, während Saudi-Arabien mutiger wurde und immer öfter selbst den Weg nach vorn suchte. Aggressives Pressing, schnelles Umschalten und klare Torchancen blieben bei der Auswahl aus Südamerika lange Mangelware. Abgesehen von einem Kopfball von Federico Vinas in der 30. Minute kam offensiv fast nichts zusammen.

Weil Uruguay wenig anbot, unterhielten sich die Fans auf den Rängen zwischendurch sogar mit der „La Ola“ selbst. Saudi-Arabien nutzte die Passivität des Gegners schließlich aus. Nach einer Ecke entstand im uruguayischen Strafraum das große Durcheinander, das Al-Amri eiskalt bestrafte. Fernando Muslera war aus kurzer Distanz beim Abstauber chancenlos.

Bielsa dreht an den Stellschrauben

Nach der Pause reagierte Marcelo Bielsa, von vielen ehrfürchtig „El Loco“ genannt, mit Umstellungen und frischen Kräften. Plötzlich trat Uruguay entschlossener auf, spielte zielstrebiger und erzwang mehr Druck auf das saudische Tor. Der Favorit kam deutlich besser in die Zweikämpfe und suchte energischer den Weg in den Strafraum.

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Manuel Ugarte traf in der 60. Minute den Pfosten, kurz darauf erhöhte sich der Druck weiter. Schließlich belohnte sich Uruguay für die Wende im Spiel, als Maxi Araujo einen schweren Fehler von Torhüter Mohammed Al-Owais zum verdienten Ausgleich nutzte. Die uruguayischen Fans durften damit doch noch jubeln.

Neue Generation, alter Anspruch

Uruguay tritt bei dieser WM in neuem Gewand an. Die Routiniers Luis Suarez und Edinson Cavani, beide 39, spielen keine Rolle mehr. Stattdessen sollen Kapitän Federico Valverde von Real Madrid, Manuel Ugarte von Manchester United und Rodrigo Bentancur von Tottenham Hotspur die Mannschaft tragen und die Erinnerung an das blamable Vorrunden-Aus von 2022 verblassen lassen.

Für Saudi-Arabien war das Remis trotzdem ein beachtliches Ergebnis, auch wenn die ganz große Überraschung wie beim sensationellen 2:1 gegen Argentiniens spätere Weltmeister um Lionel Messi in Katar diesmal ausblieb. Durch das Unentschieden stehen Uruguay und Saudi-Arabien nun zunächst gemeinsam an der Spitze der Gruppe H. Uruguay trifft am 22. Juni auf Kap Verde, Saudi-Arabien bekommt es am 21. Juni mit Europameister Spanien zu tun.